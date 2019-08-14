2019-08-14T16:58:43+03:00
Общество

Готовимся к учебному году: что купить школьнику и студенту и как сэкономить?

Специальная шпаргалка, если вы не составили список покупок к 1 сентября
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Если вы еще не составили список покупок к 1 сентября, воспользуйтесь нашей шпаргалкой! Сэкономить поможет Корпорация «Центр» - помимо распродажи техники для учебы, магазин дарит промо-карту до 2000 рублей** на следующую покупку при приобретении товаров на сумму от 1000 рублей.

Список необходимого к учебному году:

1. Благодаря компактным размерам и малому весу ноутбук Lenovo Idea Pad* 330-14AST (81D5000LRU) удобно брать с собой на занятия. Мощности двухъядерного процессора AMD E2 9000 с частотой 1800 МГц будет достаточно для выполнения учебных задач, а операционная система Windows* 10 порадует интуитивно понятным интерфейсом. На ярком 14-дюймовом экране с высоким разрешением 1920x1080 отобразится детализированная картинка.

Ноутбук Lenovo Idea Pad* 330-14AST (81D5000LRU)

Ноутбук Lenovo Idea Pad* 330-14AST (81D5000LRU)

2. Беспроводная мышь CANYON* CND-CMSW401BD подходит как правшам, так и левшам и позволит с комфортом работать за ноутбуком – радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров. Две сменные панели в комплекте дадут возможность менять дизайн мышки под настроение.

Беспроводная мышь CANYON* CND-CMSW401BD

Беспроводная мышь CANYON* CND-CMSW401BD

3. Коврик QCYBER* K.G.B. пригодится для отдыха после учебы. Геймеры по достоинству оценят большую поверхность 90 на 40 см и смогут в полной мере отточить мастерство в играх, не беспокоясь о срабатывании мыши.

Коврик QCYBER* K.G.B.

Коврик QCYBER* K.G.B.

4. Рюкзак CANYON * CNE-CBP5BL3 отличается стильным дизайном и вмещает все, что нужно для занятий. Отсек для ноутбука с мягкой обивкой защитит устройство от царапин и ударов, водоотталкивающий материал не допустит промокания ценных вещей, а комфортная спинка гарантирует удобство даже при длительной носке.

Рюкзак CANYON* CNE-CBP5BL3

Рюкзак CANYON* CNE-CBP5BL3

5. Черно-белый лазерный принтер Pantum* P2207 быстро распечатает рефераты и курсовые, а ресурса картриджа хватит на 1600 страниц.

Черно-белый лазерный принтер Pantum* P2207

Черно-белый лазерный принтер Pantum* P2207

6. Смартфон Samsung Galaxy*A50 64 Gb White (2019) порадует мощной начинкой и будет загружать игры, приложения и программы на высоких скоростях. Безрамочный 6,4-дюймовый дисплей отобразит сочное изображение с проработкой всех деталей. А тройная камера позволит создавать настоящие шедевры. Самое приятное, что в подарок к смартфону идет беспроводная акустика JBL Flip 4*.

Смартфон Samsung Galaxy*A50 64 Gb White (2019)

Смартфон Samsung Galaxy*A50 64 Gb White (2019)

Воспользуйтесь программой trade-in* – сдайте свой старый смартфон или планшет и получите скидку до 100% на новый смартфон

7. Смарт-часы с GPS Aimoto Start* - стильный гаджет для безопасности вашего ребенка. Вы всегда будете в курсе, где находится ребенок. В случае опасности ему достаточно нажать одну кнопку, и вы получите оповещение. Также часы оповестят вас, если ребенок покинул безопасную зону, границы которой вы устанавливаете сами.

Смарт-часы с GPS Aimoto Start*

Смарт-часы с GPS Aimoto Start*

Цены действительны с 12 по 20 августа 2019 г.

Леново Айдиа Пад, Виндоус 10, Кэнион ,Кьюсибер, Пэнтум, Самсунг, Джи Би Эль Флип 4, трейд ин, Аймото Старт

** За покупку товаров стоимостью от 1000 руб. с 15.07-31.08.2019 г. покупателю выдается в подарок промо-карта. Воспользоваться картой можно 2-30 сентября 2019 г. По карте предоставляется скидка до 2000 руб. на сумму покупки не менее 3000 руб. Размер скидок по карте и порядок их использования указаны на карте или уточняйте у продавцов. Карта не действует на покупку товаров: Apple, консоли Sony, акционных, по стоп.ценам. Информацию о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Все предложения информационные, не являются публичной офертой. Дистанционная продажа осуществляется ИП Смоляр Анна Юльевна ЕГРНИП 309184001100055

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ИСТОЧНИК KP.RU

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