Какая погода ждет ижевчан на предстоящей неделе
В Ижевске на предстоящей неделе ожидается теплая погода температура в среднем составит +22 градуса, а также пройдут небольшие дожди.
По данным сервиса Яндекс погода, 19 августа, в понедельник, днем ожидается +24…+25 градусов, ночью +18…+20 градусов, вечером небольшой дождь.
20 августа, во вторник, температура днем составит +23…+24 градуса, ночью +16…+18 градусов, без осадков.
21 августа, в среду, температура днем +20…+22 градуса, ночью +14…+15 градусов, облачно с прояснениями.
22 августа, в четверг, температура днем +24 градуса, ночью +17 градусов, малооблачно.
23 августа, в пятницу, днем +20 градусов, возможны небольшие дожди, ночью +13…+14 градусов.
24 августа, в субботу, +20 градусов, небольшой дождь, ночью +12…+13 градусов.
25 августа, в воскресенье, температура днем +17 градусов, дождь, ночью +9…+10 градусов, дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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