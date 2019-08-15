Как ижевчанам отличить сотрудника газовой службы от мошенника и как узнать, когда в доме пройдет проверка?

Перед началом отопительного сезона газовые службы города традиционно проводят проверки оборудования в домах и квартирах. У жителей неизбежно возникают вопросы. Ответить на них помог начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром распределение Ижевск» Сергей Шадрин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск».

- Чем опасно отсутствие тяги и как проверяется ее наличие?

Продукты сгорания, в частности угарный газ, образующиеся при работе любого газового оборудования, даже в небольших концентрациях могут навредить здоровью человека. Например, концентрация угарного газа в воздухе более 0,1% приводит к смерти в течение часа. При этом главная опасность угарного газа в том, что он невидим и не имеет запаха, человек не может его почувствовать.

Порядка 65% несчастных случаев со смертельным исходом – это отравления угарным газом из-за отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Проверка проходит достаточно просто – к вентиляционному отверстию должен прилипать лист бумаги. Если тяги нет, то мы вынуждены приостановить подачу газа. Проверку и чистку вентиляционных ходов должна выполнять управляющая компания.

- Вытяжка установлена в вентиляционную решетку. Это нарушение?

Нет, если монтаж вытяжной вентиляции выполнен таким образом, что не препятствует естественной вентиляции помещения с установленным газовым оборудованием.

- Никого нет дома во время проверки – какие последствия?

В случае, если в жилое помещение не предоставлен доступ, а мы установили, что система негерметична, – мы обязаны прекратить подачу газа без предварительного уведомления. В день проверки, в обязательном порядке, должен быть собственник, в виде исключения при проведении ТО ВДГО (ВКГО) может присутствовать кто то из родственников, в крайнем случае - соседи. Важно обеспечить доступ!

- А если кран находится за гарнитуром?

Система газопотребления должна находиться в открытом доступе – это требование законодательства. Либо же находиться за быстросъемной панелью. Главное условие – наличие быстрого доступа к отключающему устройству (как правило, это кран). Помимо возможности ревизии, это также ваша личная безопасность – чтобы в любой момент можно было перекрыть подачу газа.

- Как узнать, когда планируется проверка газового оборудования в моем доме?

Ежегодно график проведения планового технического обслуживания мы публикуем на нашем официальном сайте. Также, не менее чем за 20 дней до начала проведения проверок мы обязаны уведомить организацию, с которой у нас заключен договор. Помимо этого, мы по собственной инициативе стараемся за 3-5 дней вывешивать объявления на доски объявлений у подъездов.

- Как отличить сотрудника газовой службы от мошенника?

Все сотрудники «Газпром газораспределение Ижевск» одеты в специальную униформу с нашим логотипом, при себе имеют бейдж, где указано имя. Также при себе каждый сотрудник должен иметь два удостоверения. Одно – сотрудника «Газпром газораспределение Ижевск», второе – подтверждающее его обучение и аттестацию, а также соответствующую квалификацию.

- Что делать, если я уезжаю в отпуск на длительное время?

Вы также можете обратиться к нам при помощи сайта и оставить заявку на установку заглушки. Это позволит полностью исключить возможность утечки газа. К сожалению, если просто перекрыть кран, эта возможность сохраняется.

- Могу ли я самостоятельно заменить оборудование?

Нет. Самостоятельная установка и замена любого газоиспользующего оборудования запрещена. При выявлении подобных нарушений мы отключаем подачу газа без предварительного уведомления. Кроме того, если это стало причиной каких-либо поломок, то виновник должен полностью оплатить соответствующий счет. Если в результате самовольных действий пострадали люди, это уже влечет уголовную ответственность.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».