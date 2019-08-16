«Летающие слоны», канатная дорога и пристань в парке Кирова: что нового может появиться в Ижевске

В ближайшем будущем водный транспорт и городские парки Ижевска ждут очередные изменения. Какие именно - «Комсомолке» рассказал директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

УСТАНОВКА НОВЫХ АТТРАКЦИОНОВ

В августе в Летнем саду появится новый семейный аттракцион - «Летающие слоны». Кабины, выполненные в виде слонов, будут вращаться по кругу, поднимаясь вверх и опускаясь вниз.

Аттракцион будет установлен в парке Горького. Планируется, что он запустится через 9-10 дней – сейчас в парке ведутся монтажные работы.

«Летающие слоны» установлены в крупных парках аттракционов по всей стране - в каждом карусель немного отличается. Например, такой аттракцион установлен в Красноярске. Будет ли похож на него аттракцион в Ижевске - скоро узнаем. Источник фото: inpark.su

КАНАТНАЯ ДОРОГА ДО ПАРКА КИРОВА

В будущем канатная дорога протяженностью чуть более километра может соединить парк Горького с пристанью, а пристань - с парком Кирова.

- В данный момент мы занимаемся поиском инвесторов, потому что направление очень перспективное, не имеющее аналогов ни в Ижевске, ни в ближайших городах. Ведутся переговоры с инженером, который проектировал канатную дорогу Роза Хутор в Сочи, - рассказал Сергей Буторин.

НОВАЯ ПРИСТАНЬ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

По словам Сергея Буторина, уже в следующем году в парке Кирова может появиться новая судоходная пристань. Согласно проекту по развитию водного транспорта, рядом с ней разместится целый «развлекательный комплекс» - новое кафе, туалеты.

О канатной дороге в Ижевске говорили и задумывались давно. Источник фото: презентация PRP Architect LLP

КСТАТИ!

Все эти изменения отражены в проекте, которые ранее представили депутатам Гордумы Ижевска. Они единогласно поддержали инициативу. Главная суть изменений: обновление теплоходов, строительство пристани и всей необходимой инфраструктуры в парке Кирова, а также благоустройство пристани на Воложке.

- Мы хотим сделать место комфортного отдыха, потому что за сезон Воложку посещают около ста тысяч горожан, - поделился Сергей Буторин.

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