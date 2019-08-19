Вера Брежнева - ижевчанке: «Давай я за тебя буду болеть, как за свою дочку»

Дарье Азиатцевой - 19 лет. На счету девушки - победа в конкурсе красоты «Мисс Русское радио», участие в телешоу «Успех» на СТС и в Неделе Моды в Москве. Журналист «Комсомолки» пообщался с Дарьей и расспросил о ее проектах.

ВЫСТУПИЛА ПЕРЕД КУМИРОМ

Участие в проекте «Успех» от СТС Дарья приняла в ноябре 2017 года. Анкету на конкурс подала мама девушки. О том, что она прошла, наша героиня узнала, когда редактор программы позвонил ей с поздравлением. На тот момент девушке было 17 лет.

- Когда я узнала, что членом жюри будет Филипп Киркоров, мой кумир детства, не поверила и испугалась идти. Потом нам сказали, что нужно выйти и, не здороваясь, начать петь. Это был шок! Как так: я выйду перед своим кумиром, и ни здравствуйте, ни до свидания, ни спасибо не должна говорить? - вспоминает девушка.

личный архив героини

На удивление, девушка не запомнила толком, что ей сказал исполнитель, под чьи песни она танцевала в детстве.

- В тот момент я больше переживала из-за рэпера Славы КПСС. Он отпускал едкие замечания по поводу выступлений других участников, думала, что и мне сейчас скажет что-нибудь плохое. Оказалось, напрасно. Они были в восторге. Филипп Бедросович сказал, что такая маленькая и так хорошо пою. Я была рада, что он отозвался обо мне так.

В итоге Даша попала на проект.

Дарья Азиатцева на шоу «Успех» на СТС Фото: личный архив героини

ПОД ПРИЦЕЛАМИ КАМЕР

Во время сьемок ребята жили на 62 этаже центра «Москва-Сити» и находились под прицелами видеокамер. Снимать приезжали 2 раза в день. Дарья, которая никогда до этого не видела, как проходят съемки, старалась брать все по максимуму.

- Не знала, как это не спать сутками, не есть и не пить. Взрослые ребята могли постонать: «Ой, мы хотим поспать, ой, нам плохо, ой, мы сниматься не будем». А для меня это было: «Еще съемки? О, давайте, давайте, давайте, я еще хочу! Не есть? Ладно, давайте пойдем работать!». Для меня было круто! - вспоминает девушка.

Нюша показывает ребятам из «Успеха» свой новый клип

Периодически к ребятам приезжали участники жюри. Правда, встретиться с Филипом Киркоровым Даше все съемочной площадки так и не удалось.

- Да, он такой величественный, как и должен быть. Мы его ни разу не видели за кулисами. У него была своя крутая гримерка в другом месте. А вот Нюша со Славой приходили фотографироваться и общаться.

Нюша (в центре) и участники шоу «Успех» на СТС

Настоящим открытием для Дарьи стала Вера Брежнева. Девушка признается, что после шоу стала смотреть на нее по-другому.

- Хочу быть похожей на нее, - признается Дарья. - Раньше - да, красивая, ну, поет и поет. А еще думала, что она такая вся из себя звезда. А теперь Вера Брежнева - это моя любовь. Она супермилая, просто такая душка и «няшка» нежная! Сказала мне: «Давай я за тебя буду болеть, как за свою дочку». Советы давала добрые, как мама. Но она не только ко мне так, она всех обнимет, поцелует, скажет «доброе утро». А когда я уходила с проекта, на сцене она меня поцеловала и сказала на ушко - этого никто не слышал: «Ты только не теряйся, работай, и мы все равно с тобой увидимся!». И зрители - они же не слышат, что она мне говорит, - подумали, что я какая-то подкупная, что даже вон Вера Брежнева ей на ушко что-то шепчет.

Сегодня Дарья - модель российского Дома моды Светланы Евстигнеевой Источник: vk.com/sefashionhouse

УЧАСТВОВАЛА В НЕДЕЛЕ МОДЫ

Сейчас Даша живет в Москве, у нее своя кавер-группа, с которой они выступают в ресторанах, на корпоративах и свадьбах. Ижевчанка с отличием закончила 3 курс, следующий год - последний, после чего она планирует поступать в Институт современного искусства в Москве.

При этом наша героиня зарабатывает еще и как модель. В 14 лет она прошла кастинг в агентство MD model management*, год училась позированию, дефиле и хореографии, а потом начала работать моделью. Она участвовала в Неделе моды в Москве, в показе Mersedes Fashion Week. А сейчас Даша официальный амбассадор марки косметики Statusnumber 1*, представляет российский Дом моды Светланы Евстигнеевой. Девушка признается, что глянцевые журналы - ее страсть.

- Я обожаю работу модели, каждая съемка для меня, как игра. Сегодня я фея, завтра - серьезная леди. Очень круто примерить на себя нетипичные образы, - говорит девушка.

Творческий конкурс на «Мисс Русское Радио в Ижевске». Фото: vk.com/rr_izhevsk

На каникулах Даша часто приезжает в Ижевск.

- Я хочу стать человеком, который вдохновляет людей на добро. После того, как я достигну всего, я хочу стать меценатом и помогать одаренным детям с ограниченными возможностями. Я не хочу зазнаваться. Я не хочу быть такой, как современные звезды: заработали денег, купили машины, квартиры и живут в роскоши, радуясь, что их снимают на камеры. Я считаю, если у тебя есть деньги, помоги другим, которые нуждаются в этом. Эти дети светлые, чистые, с полной отдачей ко всему относятся. Я по себе знаю, как это тяжело продвинуться куда-то. Особенно, когда ты ребенок и все завязано на деньгах. Если человек действительно талантливый, я буду ему помогать! - говорит Дарья.

Моделью Дарья захотела стать после просмотра проекта «Топ-модель по-американски» с Тайрой Бэнкс. На фото - Дарья на Mercedes-Benz Fashion Week