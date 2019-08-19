Шахматы для всех: международные гроссмейстеры сыграли со школьниками и ветеранами в Ижевске

Накануне, 18 августа, в рамках проходящих в Ижевске Суперфиналов чемпионатов России по шахматам для гроссмейстеров был устроен выходной с обзорной экскурсией по городу и посещением музей завода Ижмаш. А вот у организаторов отдохнуть не получилось – специально для местных шахматистов-любителей был проведен день социальной программы. "Комсомолка" побывала на мероприятии и узнал, какого это играть за одним столом с именитыми гроссмейстерами и о чем мечтают начинающие спортсмены.

Фото: Амир Закиров

Лекция мастера

Открылась программа в Доме дружбы народов шахматной лекцией известного гроссмейстера, тренера и популярного комментатора Сергея Шипова, который рассказал собравшимся, а это более 150 человек, об одной из современных тенденций игры – атаке «фланговыми нападающими», то есть крайними пешками. Для построения позиций на демонстрационной доске он использовал, в том числе, и партии ижевских Суперфиналов.

Фото: Амир Закиров

- Мне приятно, что здесь в Ижевске возрождаются традиции нашей национальной игры. И такое количество людей на шахматной лекции я вижу в первый раз в жизни. Бывает, 10 человек, 15 человек, ну максимум 35. Но как в Ижевске народ с воодушевлением воспринимает шахматы, это, конечно, впечатляет. Может быть, и до Москвы когда-нибудь этот процесс доберется, - Сергей Шипов, международный гроссмейстер, шахматный комментатор.

После этого для всех собравшихся провели викторину на знание шахмат, победители которой получили небольшие призы с автографом Сергея Шипова.

Фото: Амир Закиров

Сеанс с гроссмейстерами

Второй частью программы стал сеанс одновременной игры, во время которой начинающие шахматисты из Ижевска и уже ветераны этого вида спорта смогли проверить свои силы в поединке с настоящими международными гроссмейстерами. Однако из-за ажиотажа даже не все зарегистрированные участники смогли сделать это.

– Сеанс дают четыре международных гроссмейстера, в том числе один из участников Суперфинала – Владимир Федосеев. Для наших детей и ветеранов – это огромное счастье сыграть с профессионалами высшего уровня. И тоже ажиотаж, чуть даже до драки не дошло (смеется – прим. ред.) – мест не хватило. Заявок было под 130, а досок только 100, - рассказывает исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин.

Кроме Федосеева в сеансе приняли участие Даниил Юффа, Дмитрий Кряквин и Сергей Загребельный

По словам главного судьи Суперфиналов Елены Половины, подобное массовое мероприятие является стандартным для больших турниров и служит, прежде всего, популяризации шахмат среди подрастающего поколения.

- Здесь проходит сеанс на 100 досках, то есть 100 детей, обучающихся в школах, тренирующихся в спортшколах, имеют возможность сыграть с гроссмейстерами. Причем, для многих из них — это может помочь выбрать решение. Может, кто-то из них думает, оставаться или нет, заходить в профессионалы или нет? А если ему сейчас какой-то гроссмейстер понравится, останется под впечатлением, еще и похвалят, то для дальнейшей карьеры это может стать переломным моментом, - Елена Половина, международный арбитр, главный судья Суперфиналов чемпионатов России.

Самый старший из участников – 84-летний Александр Ладилов из Ижевска, самые молодые – ребята 2011 года рождения. Так же разнообразна и география игроков.

– Приехали со всей Удмуртии, целыми автобусами из сёл, есть и из других регионов специально, ветеран из Башкирии вот приехал, тренер из Татарстана привез пару детей, девочка из Чайковского, - добавляет Александр Ватлин.

Все участники сеанса получили дипломы и пакет сувенирной продукции с символикой Суперфиналов

Например, ветеран Ждан Мясников вместе с односельчанами приехал в Ижевск из Шаркана.

– Шахматами увлекаюсь уже более 30 лет, второй разряд. С гроссмейстером сыграл не очень хорошо, хотелось бы лучше, но в целом, конечно, очень доволен, что довелась такая возможность. О сеансе мне сообщили наши шахматисты и вместе мы договорились поехать, всего пять человек – и ветераны, и школьники. Всё очень хорошо организовано, очень интересная лекция Шипова. Думаю, что это очень полезно для любителей шахмат, особенно для популяризации, - рассказал шахматист.

Фото: Амир Закиров

В итоге все 25 партий выиграть удалось только Владимиру Федосееву, который занимает 9-е место в мужском Суперфинале. Дмитрий Кряквин завершил вничью две партии, у Даниила Юффы и Сергея Загребельного – более трех ничейных партий.

– Я приехал из Ижевска, учусь в школе № 12. Шахматами занимаюсь уже 2-3 года, имею первый юношеский разряд. Сегодня проиграл, но соперник был очень сильный. Очень понравилась и лекция, и в целом мероприятие. Считаю, что очень полезно. Если такое будет еще раз, обязательно приду, - поделился мнением 11-летний Кирилл Перевозчиков.

Фото: Амир Закиров

- В Шахматной федерации Удмуртии занимается огромное количество одаренных детей, талантливых взрослых и даже ветеранов! И сегодня в Доме дружбы народов был аншлаг. Приехали дети почти из всех районов Удмуртии, педагоги, ветераны, да и просто заинтересованные в играх люди. Спасибо Сергею Шипову за очень полезную для наших воспитанников лекцию. А супершахматистам Даниилу Юффа, Дмитрию Кряквину, Сергею Загребельному и Владимиру Федосееву за сеанс одновременной игры и автографсессию. Мне кажется, живое общение - самый главный стимул для развития любви к шахматам детишек из Удмуртии, - поделилась вице-президент Шахматной федерации Удмуртии, директор Медиагруппы «Центр» Анастасия Власова.

Турнирный Эндшпиль

Уже сегодня Дом дружбы народов вновь перейдет в руки профессионалов. В 16:00 здесь начнутся партии восьмого тура. Кстати, после семи игр среди мужчин лидирует Евгений Томашевский из Саратовской области (4,5 очка), следом идут сразу пятеро спортсменов в 4 очками в активе. В женской части пока впереди идет Ольга Гиря из ХМАО (6 очков), в первой тройке также Наталья Погонина (5,5) и Александра Горячкина (4,5). Завершатся Суперфиналы 22 августа.

Напомним, что посетить игры Суперфиналов и последить за играми лучших шахматистов страны может любой желающий. Вход свободный (0+).

Экологическим партнером Суперфиналов является Региональный оператор по обращению с ТКО. С его помощью на играх проводится раздельный сбор мусора