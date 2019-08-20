В стиле ралли и пожарного авто: ижевчанин, увлекающийся тюнингом, дает новую жизнь старым машинам

Антону Перевозчикову – 35 лет. В прошлом его отец служил в автомобильных войсках, поэтому вместо игрушечных машинок мальчик наблюдал за настоящими КамАЗами, танками и БТРами. На службу по стопам отца ижевчанин не пошел, хотя тоже связал свою жизнь с машинами: «Комсомолка» рассказывает о мастере автотюнинга.

Увековечил «копейку»

– У отца была старенькая «Волга» (ГАЗ-24), – начинает Антон. – Она стала моим учебным пособием: «внутренности» машины я изучил еще в раннем детстве, наблюдая, как отец возится с ней в гараже. Позже у нас появилась «копеечка». Папа говорил, что отдаст ее мне, когда получу права. Мне было 17 лет, удостоверение почти на руках, но обкатать его нет возможности: машина не на ходу. Тогда мы с дворовыми ребятами ее починили. Она прослужила долго, хотя и часто ломалась. А 10 лет назад я все-таки отправил ее на запчасти.

«На деньги, которые получил за продажу машины – скромные 5 тысяч рублей, я сделал татуировку «копейки» у себя на плече. Эта машина неубиваемая, она до сих пор со мной». Фото: Амир Закиров

Уже тогда, собирая и снова разбирая свою «ласточку», Антон мечтал о своем тюнинг-ателье. Друзья, зная об увлечении товарища, пригоняли на переделку свои машины. Вместо денег несли ненужные запчасти, остатки краски, старые зеркала, рули и даже сиденья.

– В основном я берусь только за классику. Знакомая мне с детства машина не менялась с начала выпуска, с 1972 года. Она проста в эксплуатации и ремонте. Сегодня на моем счету больше десятка автомобилей, к которым я приложил руку. Еще 5 – в «личном зачете». Брался даже за сильно разбитые машины, на которые в автосервисе смотрели с недоверием. Одна – ВАЗ-2107 – была после участия в гонках. Полностью разбитую заднюю часть я смог восстановить. Другой – «четверочке» 90-х годов – въехали в бок. Пострадало все правое крыло. Переварили двери, покрасили – парень ездит на ней до сих пор.

Автомобиль восстановлен после ДТП. К какому-то определенному стилю принадлежности нет. Ее владелец – сотрудник пожарной охраны, поэтому решили стилизовать под пожарный автомобиль. Фото: Амир Закиров

– 5 лет назад я купил себе старенькие «жигули» 74 года, – продолжает мастер. – Дорабатываю ее и сегодня. Хочется сделать из нее американскую классическую машину 60-70-х годов. Это много хрома и больше комфорта. Конечно, эта машина итак выделяется, потому что их осталось немного. Когда я выезжаю в город на помытом отполированном авто, меня просят его продать как минимум 1-2 раза в неделю.

Авто в стиле WRC*, когда машины делают похожими на те, которые ездят в ралли. На них много наклеек и графических рисунков. Фото: Амир Закиров. *ДаблЮЭрСи

Тюнинг – это искусство

Сегодня Антон работает на производстве металлоконструкций. Тюнинг авто – его хобби. Ижевчанин говорит, что в машине можно поменять абсолютно все. Как снаружи: установить новые фары, заменить диски, переварить капот или двери; так и внутри: заменить торпедо, перетянуть сиденья, добавить монитор или автоакустику. Но мастеру ближе не техническая часть, а эстетическая сторона своего хобби.

– Как бы это громко ни звучало, я вижу, чего машине не хватает и как сделать ее лучше. Современные иномарки – бездушные и безликие. Водители «Лады Весты» или «Хендай Соляриса» – невидимки в потоке, внешне они все одинаковые. Серый, белый, черный, бордовый – 4 основных цвета. Если у владельцев новых машин есть какой-то эстетический взгляд, они пытаются найти собственное лицо. В этом и есть смысл тюнинга – не смешиваться с массой.

Навыки сварки, приобретенные на работе, помогают Антону реанимировать даже самые убитые машины. Фото: Амир Закиров

Столетие в одной машине

Сегодня в работе мастера сразу 3 машины. Готовит их на Всероссийский фестиваль «жигулей», который пройдет уже в 5-й раз в Москве. Масштабная выставка соберет больше 1 500 автомобилей, чтобы определить 16 лучших «жигулей» страны.

– На последнем фестивале для одного из моих авто даже придумали специальную номинацию – «Стиль в утиль». Машина сгнившая, но это выглядит очень стильно. Она полностью выдержана в стиле «рэт лука»: блестит хромом, у нее есть сквозные ржавчины, стоят недешевые колеса и при этом машина на хорошем ходу. Кстати, ее расписывала моя жена. В этом году она получила диплом дизайнера, а диссертацию писала по теме «Авто- и мотокастомайзинг и дизайн автомобилей». Можно сказать, я задал ей это направление.

Любые перемены в машине необходимо фиксировать в документах. За каждое изменение придется выложить 5-10 тысяч рублей. Поэтому многие тюнингуют машины на свой страх и риск

– На следующий фестиваль готовлю масштабный проект. Есть идея, чтобы одна модель ВАЗ-2102 охватывала практически весь 20-й век – на базе одной марки показать 30-е, 60-е и 80-е годы автопрома. Американское классическое авто 60-х уже в работе. Старенькие «жигули» станут хромированными и комфортными. Еще одну задумку – «вуди кар» – вынашиваю уже год. Но проект машины 30-х годов с деревянными дверями пока провалился. Базовый автомобиль сильно сгнил, и его пришлось продать.

Антон говорит, главная сложность хобби – найти старую машину. Их уже почти не осталось. Последнюю нашел в Екатеринбурге и отдал за нее 35 000 рублей. Завершить этот проект Антон планирует уже к следующему лету.

ЗНАЙ!

Несколько стилей, которые выделяют в тюнинге авто:

1) Лид стайл – красивые диски, максимальное количество хрома, красивый окрас.

Фото: pixabay.com

2) Рэт лук – искусственно состаренная машина, но в безупречном техническом исполнении.

Фото: pixabay.com

3) Вуди кар – двери декорируются элементами из натурального дерева.