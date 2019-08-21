Лабиринт с «пострадавшими», 30 килограммовая форма и 20 секунд на сборы: как работают пожарные Ижевска

После звука сирены есть меньше минуты, чтобы добежать до гаража и надеть боевую одежду. Еще 10 минут – и они уже должны быть на пожаре. Практически каждый день эти люди сталкиваются с жизнью и смертью. И только от них зависит на какой стороне окажется человек.

Это то, что мы знаем о работе пожарных. А что же остальное? Теперь у вас есть возможность посмотреть на работу пожарно-спасательной части изнутри. Обычно, эти помещения скрыты от глаз незнакомых людей. Но для наших читателей мы подготовили экскурсию в часть и жизнь сотрудника ПСЧ.

Мы отправились в одну из самых узнаваемых частей – на улице Максима Горького города Ижевска.

Фото: Сергей Грачев

КАКИЕ ЕСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТИ

На первом этаже:

Кабинет радиотелефонистов, комната отдыха диспетчеров, спальня, гараж, помещение для сушки боевой одежды и мойки пожарных рукавов, кабинет безопасности дорожного движения.

Кабинет радиотелефониста. Фото: Сергей Грачев

Боевая одежда. Фото: Сергей Грачев

Гараж. Фото: Сергей Грачев

На втором этаже:

Столовая и кухня. По соседству - комната психологической разгрузки с телевизором, книгами и аквариумом. Есть даже стол для игры в настольный теннис. Есть учебный класс, кабинеты начальника и замначальника части.

Спусковые столбы. Фото: Сергей Грачев

Комната психологической разгрузки. Фото: Сергей Грачев

ЧТО СТОИТ В ГАРАЖЕ

Фото: Ирина Бурцева

Три автоцистерны. Эти автомобили перевозят бойцов, воду и оборудование для ликвидации ДТП.

Есть рукавный автомобиль - нужен для прокладки рукавов на месте пожара. В целом они раскладываются на 2 километра.

Средняя скорость пожарных автомобилей – 60 км/ч. Но «КаМАЗ» может разогнаться до 80-90 км/ч. Весят, в среднем, 20 тонн.

ЧТО ДЕЛАЮТ, КОГДА НЕТ ПОЖАРОВ

Рабочая смена в части длится с 8 утра до 8 утра. На нее заступают 8 человек (караул): начальник (караула), три водителя, диспетчер и сами бойцы. В целом в одной части есть 4 караула. И каждый работает сутки через трое.

- Бывает такое, что все сутки на пожарах. А бывают и спокойные дни, -рассказывает заместитель начальника части Иван Коннов. – За каждым караулом закреплены направления деятельности – водоснабжение, газодымозащитная служба, рукавное хозяйство, пожарно-техническое вооружениеи другие. Ежесуточно они ведут свои направления, например, проверяют гидранты, корректируют карту, занимаются испытанием рукавов и пожарно-технического вооружения, проводят профилактические мероприятия с жителями Первомайского района.

Учебный класс. Фото: Ирина Бурцева

День начинается с развода – на нем бойцам рассказывают про обстановку в городе, доводятся мероприятия, которые нужно выполнить в течение дежурных суток. Затем осматривают технику, проверяя, чтобы она была в боевой готовности. После этого - занятия. Расписание учебных занятий разрабатывают каждый месяц. Включается в распорядок дня и отработка нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке. Например, выезжают в образовательные учреждения - перед началом учебного года части проверяют все школы, которые находятся в их ведении.

А еще составляют специальные планы тушения пожаров на объекты – где какие помещения, лестницы, эвакуационные выходы. Все эти папки хранятся на пункте связи части. Здесь можно найти знакомые объекты – ТЦ «Европа», концерн «Калашников», собор Александра Невского.

РАБОТА РАДИОТЕЛЕФОНИСТА

В каждой пожарно-спасательной части есть радиотелефонист. Он работает, как и караул – сутки через трое. Он принимает звонки о происшествиях, которые поступают от центрального пункта и направляет технику.

- Есть определённые ранги вызова, по которым понимаем, какое количество техники нужно направить, - рассказывает радиотелефонист Елена Малых.

За стеклом кабинета - гараж. Фото: Сергей Грачев

Именно ее голос звучит периодически в ПСЧ №1. И именно она говорит, в случае ЧП: «101 на выезд», обозначает адрес и что произошло.

- Затем оформляю путевку, где записываю все основные данные и передаю ее начальнику караула, - рассказывает диспетчер.

ТРЕХРАЗОВЫЙ РАЗБОР

Как строится работа бойцов, когда они приезжают на пожар? На самом деле она начинается с момента поступления вызова и обработки сообщения. Уже в пути если уже заметен дым и масштабы, можно скоординировать свою работу в автомобиле.

- Наиглавнейшая задача пожарных - спасение людей! Даже если горит весь дом, сначала надо спасти всех. И только убедившись, что нет угрозы людям, пожарные могут устранять угрозу взрыва (например, если в доме стоит газовый баллон), - говорит Иван Евгеньевич.

Работать приходится в условиях невыносимого жара (температура пламени может быть выше 1000 градусов) и густого дыма. Да и напарников своих можешь не слышать – поэтому важно взаимопонимание в карауле. Те, кто работает друг с другом уже по несколько лет, понимают команды с одного движения командира.

Примерно так видишь, когда находишься в дыму. И то, если освещение хорошее. Поэтому важно полное взаимопонимание в карауле. Фото: Дмитрий Солодянкин

- Когда удостоверились что отсутствует угроза взрыва, все силы и средства направляются в те места, где наиболее сильное горение. Но если, например, горит сарай, а рядом жилой дом, то огнетушащие вещества подаем именно на защиту жилого дома. Нельзя допустить перехода пламени на жилые постройки, - говорит заместитель начальника части.

И на этом боевые действия не заканчиваются. Даже после ликвидации пожара и возвращения в часть, разбирают произошедшее. И не только с участниками, но и со всеми караулами: отмечаются положительные и отрицательные стороны действий.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ

Пожарные тренируются на специальном полигоне по улице Новоажимова. Там есть все оборудование для обучения новичков и закалки навыков профессионалов. Например, теплодымокамера - закрытое помещение с лабиринтом в, котором можно бесконечно моделировать различные ситуации.

Внутри теплодымокамеры. Фото: Сергей Грачев

Заходит в нее звено (цепочкой, связанные между собой металлическом шнуром, минимум три человека), держась за пожарный рукав. А внутри – темнота, дым, слышатся крики людей и мольбы о помощи (звуковые эффекты). И в такой ситуации приходится спускаться в узкие лазы, подниматься по шатким лестницам и на коленках проходить по несколько сотен метров. При этом им приходится дышать в изолирующем воздушном аппарате – неподготовленному человеку будет непросто. Да и у подготовленных пожарных организм работает на пределе возможностей. В такой ситуации они не только держат себя в руках, но и действуют слаженно и оперативно, спасают людей.

Тоже внутри теплодымокамеры, но уже с искусственным дымом. Фото: Дмитрий Солодянкин

Теплодымокамера. Фото: Дмитрий Солодянкин

Чтобы стать настоящим пожарным необходимо несколько лет. Новички допускают к работе после обучения и стажировки, которая длится до года. Говорят, что случайных людей в пожарной охране не бывает и это аксиома.

А КАКИЕ ЕСТЬ ПРИМЕТЫ?

Если в первые сутки надел новую боевку, то сразу будет выезд на пожар.

Если пожарные сапоги начистить кремом, то обязательно их испачкаешь в грязи.

ЧТО НОСИТ ПОЖАРНЫЙ И СКОЛЬКО ЭТО ВЕСИТ?

Что носит пожарный и сколько это весит?

НА КАКИЕ ВЫЗОВЫ ЕЗДЯТ

Это могут быть не только пожары, обрушения зданий, наводнения. Спасатели выезжают и на серьезные ДТП, где необходимо спасти людей, которые застряли в покореженном металле. Еще выезжают, если кто-то нашел подозрительный предмет. Тогда работают совместно с Росгвардией, полицией, скорой помощью.

Многим кажется – это же просто дым, что тут такого? Закрыл нос руками и вперед. На самом деле, по примерным подсчетам, если горит пластик, то хватает трех вздохов, чтобы получить отравление. Глаза тут же начинают слезиться, теряется ориентация даже в знакомых помещениях. Представьте, если бы вы закрыли глаза, вас раскрутили и с закрытыми глазами нужно было найти выход – примерно так чувствует себя человек в дыму.

И часто пожарные сталкиваются с тем, что человек чуть-чуть не успел выйти из помещения. Не редки случаи, когда тела находят уже около входной двери. Но дым коварен и смерть от отравления приходит очень быстро.

ЗА СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ ПРИЕЗЖАТЬ?

За сколько должны приезжать пожарные?

КУДА ЧАЩЕ ВЫЕЗЖАЮТ?

Есть несколько адресов в Первомайском районе, куда приходится выезжать чаще остальных. Например, старые бараки, которые облюбовали лица без определенного места жительства.

По словам заместителя начальника части, еще постоянно приходится выезжать на различные недостроенные объекты. Опять же по причине их «притягательности» для хулиганов.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ