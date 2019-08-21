«Был дворником и тихим соседом»: что известно про маньяка, приговоренного в Удмуртии к смертной казни и растлившего девочку

Новость о том, что житель Удмуртии, приговоренный к смертной казни, растлил 7-летнюю девочку, облетела всю России. Как он оказался на свободе? Кто он такой? Вопросов к этой ситуации много. На часть из них ответила «Комсомольская правда».

УБИЛ И ОТРЕЗАЛ ПАЛЕЦ

Валерий Иванов* родился и вырос в Глазовском районе Удмуртии. И первый раз попал в колонию, когда ему было 23 года. Тогда районный суд города Брежнев (сейчас - Набережные Челны) вынес ему приговор - шесть лет лишения свободы за разбойное нападение.

Отсидев срок, он практически сразу снова попал за решетку. 23 января 1992 года его приговорили к полутора годам за грабеж. Спустя год заключения перевели на обязательные работы и тогда Валерий смог покидать стены колонии. В очередную вылазку мужчина сбежал.

Пока находился в бегах, напал на женщину. Стащил у нее перчатки, отрезал палец, на котором было кольцо, и убил. Чтобы избежать наказания, уехал в Башкирию. Но там Валерий пробыл недолго, а по возвращении в Удмуртию тут же попался.

На вынесении приговора у него уже был целый «букет» статей. Это побег из мест лишения свободы, умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, разбой. Была и непогашенная судимость. Как итог: «приговорить к исключительной мере наказания - смертной казни».

БЫЛИ ПРОТИВ УДО

- Пять лет он ждал смерти, но 24 апреля 1998 года Указом Ельцина, который на тот момент был президентом, его помиловали. И заменили наказание на 25 лет лишения свободы, - рассказал следователь по особо важным делам глазовского МСО СУ СК России по Удмуртии Евгений Диченский.

Отсидев большую часть срока, Валерий подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. Тогда ему оставалось провести в колонии всего год. И суд согласился выпустить мужчину.

- Сотрудники УФСИН были против его условно-досрочного освобождения. В характеристике указали, что он не имеет четких планов на жизнь, не поддерживает социально-полезные связи. И поведение осужденного требует контроля в исправительном учреждении, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Удмуртии.

Тем не менее, Валерий, после 31 года в колониях, начал привыкать к мирной жизни. Как мы видим, это у него не получилось.

В ШОКЕ ОТ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО

Жил он в Глазове. Работал дворником, ни детьми, ни женой так и не обзавелся. Соседи рассказывают, что был тихим, мирным и неприметным, на своей волне.

Вот только все изменилось после 4 августа. В тот день он увидел, как на детской площадке играет 7-летняя девочка. Предложил ребенку купить сладости и покататься на аттракционах. Та согласилась.

- Злоумышленник повел девочку через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Ребенок побежал в ближайший магазин, где все рассказал женщине-продавцу. И на место происшествия незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Просмотрели видеокамеры, вместе с сотрудниками полиции провели комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. И вышли на Валерия.

- Сам обвиняемый утверждает, что для него стало шоком это событие. Говорит, что был сильно пьян и не контролировал свои действия. Тем не менее, в отношении него назначены судебно-медицинская и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы, - сообщил Евгений Диченский.

По решению суда на время расследования уголовного дела Валерий будет находиться в следственном изоляторе. На этот раз ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ВАЖНО!

Следственное управление обращается к жителям Удмуртии. Если вы располагается сведениями о противоправной деятельности обвиняемого, просим обратиться:

- в отдел криминалистики следственного управления по адресу: Ижевск, ул. Лихвинцева, 49, телефон (3412) 41-39-63

- в Глазовский межрайонный следственный отдел по адресу: Глазов, пер. Тупиковый, 9, телефон (34141) 7-26-06.

*Имя и фамилия изменены.