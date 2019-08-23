Пострадали 16 человек и 6-летний ребенок: в Ижевске произошло страшное ДТП с участием автобуса

23 августа, в пятницу, около 19:05 на улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Передняя часть автобуса полностью разбита, от удара лобовое стекло вылетело. Сильный удар пришелся на правую сторону автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото: Алена Селезнева

По предварительной информации пресс-службы МВД по Удмуртии, 39-летний водитель автобуса, уходя от столкновения с другой машиной, врезался в опору теплотрассы. В момент ДТП в автобусе находилось 35 человек. Когда на место происшествия приехала скорая помощь, оказалось, что 17 человек и один 6-летний ребенок получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/727757" frameborder="0"></iframe> Страшное ДТП в Ижевске с участием автобуса.

Фото: Алена Селезнева

Также, как сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в связи с происшествием в Ленинском районе Ижевска организована проверка соблюдения ПДД и перевозки пассажиров. При выявлении нарушений виновные будут наказаны.

Фото: Алена Селезнева

- На улице Новоажимова у завода "Ижсталь" автобус в опору вошел. Люди на асфальте сидят, кто-то в крови, - пишут в группе «ВКонтакте».

Фото: Алена Селезнева

- Обстановка спокойная, автобус стоит, все службы на месте. Людей не очень много в основном это спецслужбы, ДНД даже приехали. Сейчас уже скорая помощь уехала, - сообщает журналист «Комсомольской правды-Ижевск» с места событий.

Начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Удмуртии Евгений Булдаков сообщает с места событий, что угрозы населению нет. Трубопровод, в который врезался автобус, не пострадал. Опора также сильно не пострадала, угрозы обрушения нет.

За медпомощью после ДТП обратилось 24 пассажира автобуса. По информации начальника Управления ГИБДД по Удмуртии Руслана Набиева, трех человек готовят к госпитализации. При этом угрозы жизни пассажирам нет. Сейчас изымается запись с камер видеонаблюдения для установления причин ДТП.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, следователями организована доследственная проверка по факту ДТП. На месте происшествия работают следователи, на данный момент опрашиваются свидетели, устанавливаются очевидцы.

Проверяется версия о противоправных действиях водителя, который создал помеху автобусу. По результатам проверки будет принято решение в части соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.