«Бабье лето» и удача в учебе: какой осень 2019 года будет для ижевчан

Наступит ли в этом году «бабье лето» и насколько удачной окажется эта осень? «Комсомолка» пообщалась с экспертами и астрологами и изучила народные приметы.

КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ?

По прогнозу преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, убирать в шкаф летнюю одежду и прощаться с теплом пока рано – впереди нас ждет «бабье лето».

– Судя по колебаниям климата, очень высока вероятность того, что эта холодная погода потом сменится температурами за +20. «Бабье лето» будет обязательно, вопросов даже нет. Погода «циклична» и за похолоданием неизбежно следует потепление, - отметил он.

Правда, это значит и то, что за теплым сентябрем ижевчан будет ждать холодный октябрь. Подтверждает это и краевед Александр Кондратьев. Он связывает теплый сентябрь с запоздалым перелетом птиц и дождливым летом.

– Яблочный ореховый спас, уже листья должны желтеть. Но они массово не желтеют, значит, растения отвечают тем, что нас еще впереди ждет нормальная теплая погода, несмотря на уменьшение светового дня, – добавляет он.

Кстати, предварительный прогноз от сервиса Яндекс.Погода оптимизма не добавляет – согласно нему, осень для ижевчан будет пасмурной и дождливой, а солнечных дней в в каждом месяце будет не больше двух. Самым теплым днем осени станет 16 сентября – термометры горожан покажут +16 градусов. А самой дождливой будет неделя с 23 по 29 сентября – осадки стоит ждать почти каждый день. Минусовая температура в Ижевск придет уже 22 октября.

Фото: Архив редакции

ТЕЛЬЦАМ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ ПОКУПОК, А СТРЕЛЬЦОВ ЖДЕТ УСПЕХ

Порадует и «погода в доме» - по мнению астропсихолога Эльзы Абзаловой, осень окажется удачной для ижевчан. Особенное развитие получат проекты в области учебы и развития в интернет-пространстве.

- Удачной осень станет для Стрельцов, а также для Козерогов, которые усвоили урок из недавнего трудного периода, - отмечает она.

До 20 сентября искушения и иллюзии могут сбивать с толку и мешать работе. Особенно непросто будет Девам, Рыбам, Близнецам и Стрельцам. Справиться с ситуацией поможет самоограничение – по мнению специалиста, нужно исключить на этот период алкоголь.

С 10 по 20 октября нужно ограничить покупки, сделки и знакомства через Интернет – они не принесут ничего хорошего. Особенно актуален этот совет для Тельцов, Водолеев, Львов и Скорпионов.

В первую половину ноября нужно внимательно изучать все документы и по возможности избегать крупных финансовых операций. Кроме того, возможны перебои в транспортной сфере – лучше учитывать это при планировании поездок или путешествий.

ОКАТИЛО ВОДОЙ? К УДАЧЕ!

Изучили мы и народные приметы. На что ижевчанам стоит обратить внимание?

- Внимательно изучите дерево, стоящее перед вашим окном. Если листья с него слетят раньше, чем с остальных деревьев во дворе – вам стоит ждать денег «со стороны»;

- Если вас окатил водой автомобиль – вас ждет удача или неожиданный успех;

- Если в сумку или рюкзак случайно попадет осенний листок – к деньгам.

Теплой осени!