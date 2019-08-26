2019-08-26T14:46:19+03:00
Происшествия

Переломы ног, ушибы и операции: к чему привело ДТП с автобусом на Новоажимова в Ижевске

Правоохранители назвали новую причину аварии, в которой пострадало больше 20 человек
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Вечером 23 августа автобус № 21 врезался в опору теплотрассы на улице Новоажимова. В этот момент в салоне находились 35 человек. 26 из них, включая двое детей, пострадали – их госпитализировали. До сих пор семь человек находятся в больнице. Так что же произошло в тот вечер? Выяснила «Комсомолка».

«ВСЕ ПОЛЕТЕЛО ИЗ РУК»

Подробности того вечера рассказывают сами пассажиры. Одна из них – ижевчанка Наталья – села в автобус «Нефаз» на остановке «Ижсталь», которая находится буквально в 150 метров от этой опоры. Вспоминает, что уже достала кошелек, чтобы расплатиться за проезд, как вдруг произошло столкновение.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

- Я была на задней площадке автобуса, около места кондуктора. Сначала, видимо, было резкое торможение, а потом удар. Все полетело из рук, стукнулась головой об поручень и ногой об подиум места кондуктора. Все, что происходило дальше, как в тумане, - вспоминает Наталья.

Вместе с Натальей на переднюю площадку полетели и остальные пассажиры. Началась паника – люди падали друг на друга, бились о поручни, кто-то кричал.

- Автобус наконец остановился, открыли двери. Те, кто мог сам передвигаться, стали выходить из салона. А я так и осталась сидеть на этом подиуме, приходя в себя. Поняла, что сама не встану, поэтому просто ждала помощи, - говорит Наталья. – Помню лепестки роз, рассыпанные по всему салону.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Скорая приехала быстро. Наталью, как и других пострадавших пассажиров, вывели из салона и доставили в больницу – девушка все еще там. Есть подозрение, что у нее перелом ноги со смещением и, возможно, будет операция.

Каковы же причины аварии – Наталья не может утверждать. Говорит, не успела даже сориентироваться в салоне, как произошло ЧП.

- Я не помню, чтобы водитель ехал быстро. Да там и не разогнаться от остановки. Слышала, что кто-то говорил о том, что сам автобус только после ремонта и, скорее всего, просто в самой системе что-то пошло не так, - предполагает девушка.

«ВОДИТЕЛЬ ИЗНАЧАЛЬНО ВЕЛ СЕБЯ СТРАННО»

Немного другого мнения пассажир Владимир. Он находился в автобусе от железнодорожного вокзала (21 маршрут ходит от улицы Гагарина до Вараксино – Прим.ред.). И утверждает, что водитель не совсем адекватно ехал.

- Заметил, что он то ускорялся, то где-то уворачивался, в поворот сильно заезжать начал. Странно, в общем, - говорит Владимир.

Он помнит только удар и как все люди посыпались на переднюю площадку. Будто и торможения не было вовсе.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

- Такое ощущение, что вот он как ехал прямо, так и врезался, - говорит мужчина.

Он тоже находится в больнице с переломом ноги. Вскоре его ждет операция.

- Я ехал в «скорой» с девушкой, которая судя по всему, была на передней площадке. И она говорит, что заранее заметила, что с водителем что-то не так – он как будто засыпал, наваливался на окна, - вспомнил мужчина.

ОТВЛЕКСЯ ИЛИ ПОДРЕЗАЛИ?

Что-то произошло с водителем? Автобусом? Или есть виновный со стороны? Ответы на эти вопросы даст расследование, которое проводит МВД по республике. Уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Изначально была версия, что автобус подрезала «легковушка». Однако, сейчас рассматривают вариант того, что водитель отвлекся.

- По уточненным данным, водитель автобуса отвлёкся от управления транспортным средством, в связи с чем совершил наезд на опору теплотрассы, - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Кстати, в момент ДТП видеорегистратора в кабине водителя не было.

Напомним, согласно статье, максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельности на срок до трех лет или без такового.

Прокуратура Индустриального и Ленинского районов Ижевска сейчас проводят совместную проверку с привлечением специалистов из других ведомств. К разбору происшествия подключились и следователи следственного управления СК России по Удмуртии.

КСТАТИ!

Все пассажиры автобусов ИПОПАТ застрахованы в компании «Ингосстрах». В случае получения травмы, можно обратиться в компанию для получения компенсации. Какие документы необходимо принести с собой и как происходит процедура, вы можете узнать по телефону: 8 (3412) 908-112.

ВАЖНО!

Ищут очевидцев

Если вы владеете какой-либо информацией по данному факту ДТП, у вас есть видеозапись с регистратора автомобиля в момент данного дорожно-транспортного происшествия, просим сообщить в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам: 415-700 и 415-701, или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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