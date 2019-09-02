2019-09-02T10:37:01+03:00
Общество

Фоторепортаж: как прошли праздничные линейки в День знаний в школах Ижевска

10 тысяч детей пошли в первый класс в столице Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

В понедельник, 2 сентября, во всех школах Ижевска проводятся торжественные линейки, которые означают начало нового учебного года. По сообщениям от администрации города, 10 тысяч детей в 2019 году пошли в первый класс. А «Комсомолка» решила собрать 20 ярких снимков с праздничных линеек.

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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