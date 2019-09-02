Фоторепортаж: как прошли праздничные линейки в День знаний в школах Ижевска
В понедельник, 2 сентября, во всех школах Ижевска проводятся торжественные линейки, которые означают начало нового учебного года. По сообщениям от администрации города, 10 тысяч детей в 2019 году пошли в первый класс. А «Комсомолка» решила собрать 20 ярких снимков с праздничных линеек.
Фото: Людмила Куликова
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Людмила Куликова
Фото: Людмила Куликова
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Екатерина Ардашева
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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