2019-08-24T11:46:51+03:00
Происшествия

ДТП с участием автобуса в Ижевске: все, что известно на данный момент

Пострадали 26 человек
Дмитрий БикинУльяна Колмогорова
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева

23 августа на улице Новоажимова в Ижевске произошло страшное ДТП. Автобус, следовавший по маршруту 21, столкнулся с железной опорой. Сообщается о 24 пострадавших, среди которых 6-летний ребенок. «Комсомолка» собрала всю информацию об аварии:

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Около 19:05 – автобус №21 въехал в опору трубопровода. Водитель 1980 года рождения утверждает, что это произошло в результате неудачного маневра после того, как его подрезал легковой автомобиль. Сообщается о 17 пострадавших, в том числе один ребенок. Прокуратура начала проверку.

Около 20:40 – на место аварии прибыли журналисты. Кондуктор автобуса сообщила, что в момент аварии внутри находилось порядка 40 человек. Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по УР Вениамин Вычужанин отметил, что следов столкновения с легковым автомобилем не зафиксировано. На месте происшествия уже работали все спецслужбы.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Около 21:30 – начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев сообщил о 24 пострадавших. Из них трое готовятся к госпитализации с травмами средней тяжести. Начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС по Удмуртии Евгений Булдаков заверил, что угрозы населению и технологическим мощностям «Ижстали» нет. Также он сказал, что трубопровод не пострадал, опора опасности обрушения не представляет.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Около 22:30 – пресс-служба следственного комитета по УР сообщает о 35 находившихся в момент аварии в автобусе людях. Примерно в это же время автобус начали эвакуировать с проезжей части.

Около 23:30 – минздрав Удмуртии сообщает о еще одном госпитализированном. Его травмы также не представляют угрозы жизни. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

24 августа, 12:20 – сообщается о 26 пострадавших, среди них два ребенка, и семи госпитализированных (включая водителя). По уточненным данным, водитель отвлекся от управления автобусом. ГАИ МВД ищет свидетелей аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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