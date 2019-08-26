Родники Удмуртии - 2019: «Комсомолка» проверила источники воды

Второй год подряд «Комсомолка» проводит проект «Родники Удмуртии» - наши журналисты собирают заявки от читателей и слушателей радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM), после чего отправляются проверять их. Очередная экспедиция прошла с 19 по 23 августа – ребята посетили 20 источников Ижевска, а также Завьяловского, Малопургинского, Кизнерского и Сарапульского районов, взяли пробы воды и передали их в лабораторию. Результатов экспертизы пока нет, но мы собрали для вас самые яркие кадры с поездок.

Родник в деревне Чутожмон несколько раз освящал батюшка.

Жители верят, что вода в роднике целебна для глаз.Фото: Амир Закиров

Бизек в Кизнерском районе - святое место для поселка. Родник освященный, а течет здесь минеральная вода.

В крещение местные жители окунаются в этот родникФото: Сергей ГРАЧЕВ

Родник в Новом Мултане называют «Петыр ключ», потому что ухаживать за родником должен мужчина по имени Пётр. Иначе родник иссякнет. Так как сейчас в Новом Мултане нет мужчин с таким именем, Петров приглашают из села Короленко по соседству.

За водой из этого родника приезжают даже из МосквыФото: Сергей ГРАЧЕВ

В деревне Чекалкино Малопургинского района раньше около родника проводили обряды.

Говорят,здесь до сих пор тайком проводят обрядыФото: Амир Закиров

Родник в деревне Смолино Сарапульского района, по мнению жителей, разрушает камни в почках.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Это интересно!

В Кизнерском районе течет очень вкусная вода в реке Абат. Речка выбегает из каньона, который образовался, когда обвалилась местная пещера. Пробраться в каньон трудно, но местность очень красивая. Говорят, что в каньоне можно прикоснуться к камням и загадать желание, и оно обязательно исполнится. Во времена СССР жители Старой Бодьи прятались здесь от властей и варили самогон. А название речке по легенде дали татаро-монголы: измученные жаждой, они остановились испить воды из родника тогда еще безымянной речки. Они приговаривали «Айбят-айбят», что в переводе с татарского означает «Вкусно-вкусно». Жители деревни Старая Бодья подглядывали за татарами, и назвали речку Абатом по созвучию.

Некоторые верят, что здесь живет пещерный духФото: Сергей ГРАЧЕВ

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