2019-08-27T12:54:24+03:00
Общество

«Дышится здесь легче, чем в Удмуртии»: пожары в Сибири глазами добровольцев из Ижевска

«Комсомолка» пообщалась с курсантами, которые уехали в Красноярский край бороться с лесными пожарами
Дмитрий Бикин
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Фото: личный архив героя публикацииФото: личный архив героя публикации
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Вот уже несколько недель ведется борьба с лесными пожарами. Красноярский край – в числе горящих регионов. На борьбу с возгораниями съехались добровольцы со всей страны. Есть среди них и ребята из Удмуртии – в начале августа команда курсантов-спасателей отправилась в поселок Богучан Красноярского края, чтобы помочь пожарным.

НЕ КАЖДЫЙ СМОГ БЫ ПОЕХАТЬ ТУДА

В составе команды из Удмуртии 7 человек. В нее вошли курсанты Колледжа государственной и муниципальной службы, а также отряд «Доброволец» Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Это их первая подобная поездка. Ребята признаются, поначалу привыкнуть было сложно.

Фото: личный архив героя публикации

Фото: личный архив героя публикации

– Первое впечатление было, ну, так скажем, не очень. Мы не знали, где тут магазины, рынок и все такое. Но в итоге мы привыкли. Познакомились с новыми людьми и живем все вместе, – рассказывает один из членов команды от Удмуртии Михаил Власов (имя изменено. – Прим. ред.).

По рассказам курсантов, решиться поехать было не трудно. Но любой желающий попасть в команду, конечно, не может – прежде, чем отправиться в регионы, необходимо пройти специальную подготовку. Просто спортсмены на выезд не попадут.

Добровольцы живут все вместе. Фото: личный архив героя публикации

Добровольцы живут все вместе. Фото: личный архив героя публикации

И это не удивительно – работать приходится в полевых условиях.

– Наша главная задача – не дать пожару распространяться в более большие площади. Была задача выкопать противопожарные полосы и траншеи объёмом 500 метров. Копать трудно, конечно, нужны сильные руки, хорошая физическая подготовка, – делятся участники поездки.

Фото: личный архив героя публикации

Фото: личный архив героя публикации

Ребята работают с небольшими очагами вблизи населенных пунктов – в основном, копают траншеи, разбирают завалы после пожаров. Живут в местном молодежном центре. Вместе с ними – почти сотня добровольцев из Республики Марий-Эл, Ульяновской области и других регионов России. На связь с близкими волонтеры выходят не часто, но, по их словам, отдыхают и едят хорошо.

– В лесу связи нет, вообще никакой. Можем пропадать на 2-3 дня, – рассказывают курсанты.

В ГОРОДЕ ДЫМА НЕТ

Кстати, по словам добровольцев, несмотря на то, что сибиряки жаловались на смог и сильное задымление, в реальности ситуация не такая страшная, как может показаться.

– У нас было время прогуляться по Красноярску – буквально пять минут – поглядеть город. Смога не заметили, дыма тоже, а дышать намного легче, чем у нас, в Удмуртии, – отмечают ребята.

Пожары тушат в том числе при помощи вертолетов. Фото: личный архив героя публикации

Пожары тушат в том числе при помощи вертолетов. Фото: личный архив героя публикации

Но местные жители, судя по всему, все-таки взволнованы:

– Местные жители, увидев нас в форме, стали кричать, что Сибирь горит. Времени поговорить не было – нас отправили в лес на двое суток, – делятся курсанты.

Фото: личный архив героя публикации

Фото: личный архив героя публикации

Оценить масштаб пожаров своими глазами у ребят из Удмуртии не получилось. Но своим мнением с нами поделился еще один участник выезда Алексей Сладков (имя изменено. – Прим. ред.).

– Мы смотрели в интернете пожары, которые отображаются онлайн со спутника – они (очаги. – Прим. ред) просто огромные! Территория невероятно большая. В городе дыма нет, видно только ранее выгоревшие леса. Мое мнение – (территория выгоревших лесов. – Прим. ред) большая.

Так выглядит карта пожаров сегодня. Фото: fires.ru

Так выглядит карта пожаров сегодня. Фото: fires.ru

Сейчас курсанты возвращаются в свои регионы – например, ребята из Ижевска уже приехали домой. Это уже третий подобный выезд за лето. В них добровольцы не только участвуют в тушении пожаров и устранении их последствий, но также помогают жителям регионов после наводнений.

По просьбе героев, мы изменили их имена и убрали лица с фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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