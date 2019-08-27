«Еще секунда и горящий потолок мог упасть на голову»: В Удмуртии два друга спасли из огня бабушку

26 августа в деревне Гавриловка Воткинского района Удмуртии разгорелся страшный пожар – загорелся жилой дом, в котором находилась 87-летняя бабушка. Ей на помощь бросились два молодых парня. Не боясь огня и дыма, они перемахнули через ограду и, рискуя жизнью, кинулись в горящий дом.

ВЫНОСИЛИ БАБУШКУ НА РУКАХ

Наши герои – 16-летний Руслан и 15-летний Арсений. В тот день они просто гуляли по деревне и были уже около дома Арсения, когда заметили, что от соседской бани валит черный дым. Заглянули через забор – а там огонь! Без колебаний они перемахнули за ограду и принялись икать воду, чтобы потушить горящую постройку.

- Ребята натаскали ведра, протянули шланги, позвонили пожарным. И поняли, что в доме могли остаться люди, - рассказывает мама Арсения Елена Сементина. – В этом доме живет старенькая бабушка с дочерью и внуками.

Последствия пожара. Фото: vk.com/dp_vtk

Тогда парни бросились в горящую постройку – помещение, в которое они вбежали, уже заволокло дымом. Было сложно не только смотреть, но и дышать. Кругом был жар и огонь. Но юноши смогли добраться до комнаты, где лежала бабушка. Схватив ее на руки, друзья вытащили ее на улицу. Но на этом не остановились.

- Мальчики возвращались обратно, в горящий дом, чтобы спасти хоть что-нибудь из соседских вещей. Вытащили документы, какую-то мебель, стиральную технику. Они даже додумались отключить газ и вынести плиту! Не каждый взрослый сможет взять себя в руки и просчитать все варианты, а тут – дети, - говорит Елена.

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

Один такой заход в дом чуть не обернулся трагедией. Когда Арсений в очередной раз выбегал из горящий постройки, буквально за его спиной рухнула крыша. Еще бы пара секунд, и мальчик не смог бы выбраться.

ДОСТАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ В ИЖЕВСК

Благодаря юным героям бабушка осталась жива. К несчастью, самим Арсению и Руслану стало плохо через несколько часов.

- Смотрю, а у них глаза красные. Говорят, что голова кружится, тошнит и в горле не приятные ощущения. В итоге их на «скорой» увезли в местную больницу. Руслан вообще потерял сознание по пути. Врачи сказали, что отравление угарным газом. Под капельницами пролежали, - говорит Елена.

Решили мальчиков доставить в Ижевск, чтобы провести все анализы и не допустить худшего. Сейчас они под присмотром врачей.

РЕШИЛ СТАТЬ ПОЖАРНЫМ

Кто же наши герои? Это два давних друга. Арсений перешел в 9 класс местной школы. Обычный мальчишка, который иногда хулиганит, балуется. Но с большим сердцем. Мама его всегда приучала – надо старших уважать и не обижать младших.

- Он думал пойти на сталевара. Ну а что, просто мальчик, выросший в маленькой деревне. Но после случившегося, поменял мнение. Когда они лежали в больнице, к ним пришел сотрудник МЧС и сказал, что таким героям могут давать рекомендацию на поступление в специализированный вуз. После этого Арсений сказал, что хочет помогать людям – стать пожарным, - говорит Елена.

Такая же мысль в голове появилась у Руслана, но еще в 2018 году. Тогда его позвали помогать на пожаре в деревне. Он носил воду, спасал мебель, помогал оттаскивать вещи... После случившегося он признался, что хочет стать пожарным и даже подготовил некий план того, чему ему нужно научиться. Например, водить машину.

- Но в августе все-таки подал документы в техникум в Воткинске и поступил туда, - рассказывает бабушка мальчика Елена. С несчастью, с мамой Руслана произошел несчастный случай на стройке, а папа скончался от сердечного приступа. С самого рождения мальчика воспитывает, заботится и наставляет бабушка. И как мы видим, у нее это прекрасно получилось.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о пожаре поступило в 11.53. К тушению привлекали 4 единицы техники и 15 человек личного состава, в том числе от ведомственной пожарной команды.

Огнем уничтожены мансардный этаж, кровля, навес, баня, предбанник. Повредило внутреннюю отделку и имущество. Предварительная причина – неосторожное обращение с согнем.