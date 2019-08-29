Как работают дорожные камеры в Ижевске и где их устанавливают

Заглянув в почтовый ящик, многие из нас достают гору навязчивых буклетов. Автомобилистов в этой макулатуре может ждать неприятный сюрприз – извещение о том, что на почту пришел штраф за превышение скорости или другое нарушение.

Но откуда приходят эти «письма счастья»? Как фиксируются нарушения? И какие виды камер установлены в Удмуртии? Разбиралась «Комсомолка».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Как работает система фотовидеофиксации нарушений в Удмуртии

Кстати! Хранятся постановления об административном правонарушении в почтовом отделении в течение 30 дней.

ЗАЧЕМ ТАКАЯ СЛОЖНАЯ СХЕМА?

Теперь разбираемся подробнее. Для чего в этой цепочке «Управление автомобильными дорогами»? Почему сразу не направлять информацию в ГИБДД? Как выяснилось, это всероссийская практика, когда все систему автоматической фиксации находятся на балансе субъекта страны. Да, есть исключения, когда в этой схеме присутствуют коммерческие компании. Например, Татарстан.

- В нашем случае Управление – это организация, которая наделена полномочиями поддержания функционирования системы. Они отвечают за закупку оборудования, ее ремонт и прочее. Отдельно отмечу, что они выполняют только функцию передачи информации и никак ее не редактируют, - сообщил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по УР Дмитрий Сибиряков.

Вся информация с камер обрабатывается вручную. Фото: Ирина Бурцева

Таким образом, вся система находится в руках органов государственной власти, а администрированием и обработкой данных занимается федеральный орган – МВД по Удмуртии.

Куда идут деньги от дорожных штрафов?

Существует Закон Удмуртской республики*, согласно которому все деньги от штрафов поступают в дорожный фонд республики. Туда идут средства и, например, от уплаты транспортного налога и акцизов на бензин.

В документе же прописано, что средства из этого фонда должны направлять на финансирование дорожной деятельности, строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт дорог, а также на другие нужды для дорожной деятельности.

КАКИЕ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В УДМУРТИИ?

Комплексы "Арена"

Стационарные комплексы «АвтоУраган»

Комплексы "АвтоУраган"

Комплексы «Декарт»

Комплексы "Декарт"

Что интересно, до конца 2019 года закупят и заработают еще 9 новых стационарных комплексов и 10 передвижных. Какие именно камеры будут работать, пока неизвестно, все зависит от результата проведения конкурса.

КСТАТИ!

В конце июля на официальном сайте ГИБДД России опубликовали карту расположения всех камер. В том числе расположение комплексов можно посмотреть в Ижевске и Удмуртии. По словам специалистов, поправки вносятся на карту оперативно.

Для того, чтобы посмотреть все камеры, необходимо зайти на сайт ГИБДД (гибдд.рф). Справа вверху нажать на карту «ГИБДД в регионах» и выбрать Удмуртию. После этого справа в колонке будет кнопка «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Что делать, если не успел оплатить штраф со скидкой не по своей вине?

Можно обратиться в Управление ГИБДД МВД по Удмуртии (Воткинское шоссе, 1а) с ходатайством о продлении сроков. При этом, свидетельством нарушения сроков доставки постановления могут являться данные трекинга с сайта Почты России, которые можно проверить по номеру штрихового почтового идентификатора, присваиваемому заказному письму. Найти его можно на извещении, которое опускается в почтовый ящик получателя, а также на оболочке письма.

Заявление рассмотрят и если действительно вины нарушителя нет, срок восстановят.

Что делать, если хочу оспорить штраф?

В течение 10 дней с момента получения постановления нужно обратиться с жалобой в Управление ГИБДД МВД по Удмуртии. Приложить все доказательства.

Жалоба рассматривается в течение 10 дней, решение придет почтой.

Если решение не устроило - обращайтесь в суд в течение 10 дней.

Если не я был за рулем в момент нарушения правил, но автомобиль мой?

Собственнику автомобиля нужно обратиться с жалобой в УГИБДД МВД по Удмуртии. Приложить все имеющиеся документы на машину, в том числе объяснение человека, который был в этот момент за рулем. Объяснение можно написать в свободной форме, поставить подпись и дату.

Если доказательств будет достаточно, то в отношении собственника отменят постановление, а того, кто был за рулем, привлекут к ответственности.

Могут ли стационарные камеры фиксировать нарушение на противоположной стороне дороги?

Радиус действия камеры может различаться. В среднем, она охватывает от 4 и более полос. Но, например, на улице Удмуртская одна камера может «наблюдать» до 4-5 полос.

*Закон Удмуртской республики от 04 октября 2011 года N 43-РЗ «О дорожном фонде Удмуртской Республики».