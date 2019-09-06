Объединение 30-й и 40-й школ в Ижевске состоится? Что волнует родителей учеников

«Просим помощи! Школы №40 и №30 хотят объединить!» - такие испуганные сообщения от родителей несколько дней назад появились в социальных сетях. Действительно ли из двух школ хотят сделать одну, и почему слухи об этом так встревожили ижевчан, разбиралась «Комсомолка».

Чего боятся родители?

Узнав о готовящемся объединении, родители 40-й школы забеспокоились, что оно плохо скажется на их детях. Поступали-то ребята в обычную школу, как теперь станут учиться в лицее? Вдруг не справятся с программой, и их отчислят? Или справятся, но будут слишком утомляться? А смогут ли старшие ребята поступить в 10-й класс? И куда в следующем году пойдут первоклашки из закрепленного микрорайона, если школа начнет принимать детей со всего города, да еще и по конкурсу?

Кроме того, многие родители признались, что не хотят расставаться со спокойной, доброжелательной обстановкой 40-й школы и боятся конкуренции либо непонимания с лицеистами.

Главной же причиной этих и многих других вопросов стало одно: никакой конкретной информацией о происходящем родители не располагали.

Проект новой школы

Обеспокоенные мамы и папы составили коллективное обращение к властям, в котором попросили не трогать школу №40. Как позже рассказал замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, такая реакция очень удивила администрацию. Школы действительно предполагалось объединить, но это, в понимании чиновников, должно было только улучшить условия для детей. Власти объяснили, что в ближайшее время собирались официально сообщить новость родителям, но слухи их опередили.

Фото: официальный сайт школы №30

3 сентября администрация города пригласила инициативную группу родителей на встречу. В ходе нее ижевчанам рассказали о проекте нового образовательного комплекса «Перспектива». По замыслу авторов, две школы, объединенные в одно юрлицо, станут идеальной площадкой для внедрения современной системы образования. Вместе с находящимися по соседству Республиканской библиотекой для детей и юношества, стадионом «Динамо», Медицинской академией и УдГУ, они образуют некое подобие «студгородка». Не покидая его пределов, дети смогут готовится к урокам, заниматься спортом и общаться с преподавателями ВУЗов.

Родителей поспешили успокоить: никто не собирается отчислять учеников и увольнять любимых учителей, а образование не станет платным. После объединения школа действительно будет принимать детей со всего города, но за первоклашками прилегающего микрорайона останется приоритет. А ни о каком конкурсе в начальной школе не может быть даже речи – это просто незаконно.

Для чего это делается

В результате этого объединения должна появиться современная старшая школа. Ее ученики получат лучшие в Ижевске возможности для профессиональной подготовки.

- Мы уверены, что сегодняшнее образование должно отвечать вызовам времени, новым потребностям, - сказал Дмитрий Чистяков. – Сейчас старшеклассники должны воспитываться в несколько иных рамках, чем раньше.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Кроме того, с точки зрения администрации, объединение двух школ позволит более эффективно использовать ресурсы и площади, сделав современное образование доступным большему количеству детей.

Каков будет механизм объединения?

Как объяснили представители городской администрации, если объединение произойдет, то в этом учебном году для учеников ничто не изменится, просто на уровне руководства будут оформляться документы.

На будущий год в 30-ю школу перейдут учиться 10-11 классы из 40-й школы, а 40-я будет набирать первоклассников для всего комплекса. Кстати, первоклашек получится на один класс больше, чем по отдельности обучалось в двух школах. Что касается ребят из 3-9 классов, то они продолжат учиться в своих зданиях.

Еще через год на базе «тридцатки» будет создана старшая школа для 8-11 классов, а ребята 1-7 классов полностью перейдут в здание бывшей школы №40.

Встреча с родителями школьников в городской администрацииФото: Екатерина АРДАШЕВА

Увеличится ли количество платных услуг?

- Учебные планы в 10-11 классах предполагают часы на профиле, - говорит Марина Рудольская, директор школы №30 и инициатор проекта. - Профили даются на бюджетной основе по учебному плану. Платные услуги, безусловно, есть, но они не обязательны. 57% родителей сейчас не пользуются ими. Каждый родитель имеет право выбрать столько, сколько ему нужно. Или не выбрать вообще.

По какой программе будут заниматься школьники?

Планируется, что после объединения начальная школа будет заниматься по нескольким программам. Система Эльконина-Давыдова (развивающее обучение) перейдет из «тридцатки», кроме того, останется традиционная система «Перспектива», по которой сейчас учатся в школе № 40, и добавится новая программа «Школа России».

Старшеклассникам также пообещали предоставить возможность выбора. Они смогут продолжить учится по общей программе или пойти на один из предоставляемых школой профилей.

Фото: pixabay.com

Будет ли в школе №40 сделан ремонт?

Как сообщила городская администрация, в этом году в 40-й школе будут менять оконные блоки, а в следующем починят кровлю. Так было запланировано изначально, и с объединением это не связано. Кроме того, после объединения школа №30 берет на себя косметический ремонт в первых классах, а также перевезет в них свою мебель.

Окончательное решение не принято

Сейчас проект находится на стадии разработки - по нему даже нет документов. Первое обсуждение на уровне министерства образования прошло лишь 30 августа.

Тем не менее, по заявлению администрации, существуют положительные примеры, на которые можно опираться. Так лицей № 25 был создан на базе двух учреждений, а «Гармония» представляет собой комплекс детсада и школы.

https://pixabay.com

Теперь проект «Перспектива» будет прорабатываться совместно с родителями обеих школ и общественниками. По итогам обсуждений примут окончательное решение, стоит ли воплощать его в жизнь.

А что думают родители?

Сергей Канторович, представитель попечительского совета родителей школы №40:

«Родителей, мнение которых я успел узнать, состоявшаяся встреча совершенно не успокоила, а скорее, наоборот, встревожила. Идея объединения базируется на расхожем мнении о преимуществах «тридцатки». Даже в презентации проекта показатели школы №40 по сравнению с лицеем №30 были занижены. В частности, по школе №40 было сказано, что сейчас она не ведет предпрофильной подготовки среднего звена, но в ней с 7 класса работает «IT-вектор», и школа находится на 4 месте в рейтинге республиканского проекта. Еще подчеркивалось, что у школы №40 есть всего два профиля подготовки старших классов, а на самом деле их четыре, и в этом она практически не уступает 30-й школе. Да и материальная база 40-й школы не настолько хуже материальной базы «тридцатки», как было представлено, например, классы младшей школы у нас отремонтированы. Все эти различия складываются в единую необъективную картину. Что же будет дальше, когда идею начнут воплощать в жизнь? Пока не будет какого-то утвержденного, проработанного проекта преобразования, говорить ни о каком слиянии нельзя. Мы надеемся на то, что согласительная комиссия будет собрана, и вопрос будет решаться совместно. А пока получается, что нам навязывают не до конца продуманный план».

Мама первоклассницы, пожелавшая остаться анонимной:

«Мне как маме первоклассницы, возможно, даже в плюс, что у меня ребенок закончит 11 классов с образованием лицея. Но у меня есть беспокойство, что в какой-то момент могут переформировать классы и сказать, что ребенок не соответствует требованиям определенных знаний, а потом отчислить из школы. А вблизи действительно других общеобразовательных школ нет. Но официально нам пока ничего не сообщали, ждем родительского собрания. Информацию я узнала от других родителей и из СМИ. Понятно, что родители волнуются: сейчас можно обещать все, что угодно, но сдержат ли обещания? Если будут собирать подписи в поддержку сохранения 40-й школы, то я, конечно, все подпишу, так как я за наших учителей и за нашу школу».

Бабушкин Александр, родитель:

«Не скрою, согласившись на просьбу журналиста рассказать о своём отношении к протесту против объединения двух школ, я попал в непростую ситуацию, как ребёнок, которого на бракоразводном процессе спрашивают: «Кого ты любишь больше, маму или папу?» Как ответить на такой вопрос, если я одинаково люблю и 30-ю школу, в которой учится мой старший сын и 40-ю, в которой учится младший? В каждой из этих школ работают замечательные специалисты, к которым я отношусь с большим уважением и огромной благодарностью за воспитание моих детей. Поэтому я был очень рад новости о предстоящем объединения двух школ в единый образовательный центр. Уверен, столь мощный союз открыл бы множество перспектив в развитии, карьере и будущей реализации наших детей. К сожалению, людьми чаще движут эмоции, чем здравый смысл. Эмоции со временем пройдут, но упущенную возможность будет уже не вернуть. Отказываясь от идеи объединения на паритетных началах, предложенной школой №30, мы совершаем большую ошибку, последствия которой скоро всем станут очевидны».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».