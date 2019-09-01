Погода на следующую неделю в Ижевске: долгожданное потепление и солнце

Август не порадовал погодой. Что же принесет первая неделя сентября? Холод и слякоть или солнце и тепло? Второе. В начале осени погода порадует ижевчан.

Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник, 2 сентября, ожидается пасмурная погода. Температура днем составит +12…+14 градусов, ночью опустится до +8…+10. Ветер северный, 2,6 м/с.

Во вторник столбик термометра поднимется до +15 градусов, а ночью – до +11. Сохранится пасмурная погода и северный ветер с порывами до 3,4 м/с.

4 сентября установится облачная с прояснениями погода. Температура днем +15…+17 градусов, ночью +10.

В четверг в Ижевск придет настоящее тепло. Ожидается +19 градусов днем и +9 градусов ночью. Ветер сменит направление на западное.

6 сентября продолжится потепление. Столбик термометра поднимется до +20 градусов днем и +10 ночью.

Выходные установится ясная погода. Максимальная температура составит +21 градус. Ветер стихнет и составит 0, 7 м/с.