«Сейчас этот дух на свободе»: откровения ижевчанки, которую три года мучал полтергейст

«Даже не знаю, как сказать… Дело в том, что в нашей квартире жил полтергейст», - ижевчанка Дарья (Имя изменено – Прим. ред.) далеко не сразу решилась позвонить в редакцию. Женщина признается – раньше она думала, что паранормальщина - выдумки. Она и не догадывалась, что не только столкнется с духом, но и вынуждена будет спасаться от него бегством.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Эта история началась в 2015 году. Дарья и ее дочь переехали в «трешку» на улице Ворошилова и сразу же взялись за ремонт. Но вскоре после оформления документов, новую хозяйку расстроила соседка, обмолвившаяся о том, что ранее в квартире повесился мужчина. Узнать это было неприятно, но Дарья рассудила, что в жизни и не такое бывает, поэтому особо горевать не стала. Год мать и дочь прожили спокойно, не представляя, что ждет их дальше.

Началось все с мелочей. Старинная тяжелая вытяжка, оставленная предыдущими хозяевами, оказалась включенной – но ни Дарья, ни ее дочь к ней даже не притрагивались. Поудивлявшись, новые хозяева успокоились. Но вскоре прозвенел еще один тревожный «звоночек».

Хозяева утверждают, что кошка видела полтергейст и даже пыталась с ним играть. Здесь домашний питомец позирует на фоне той стены, где видеокамера зафиксировала странное желтое пятно среди ночиФото: Екатерина АРДАШЕВА

– Дочка позвонила мне на работу и спросила: «Мама, а ты ничего с чайником не делала?» - вспоминает Дарья. – Она была на кухне, хотела перелить воду в кувшин и тут в чайнике что-то загремело. Дочка все оттуда вылила, заглянула – в чайнике оказалась крышка от большой конфорки. Как она туда попала – так и осталось загадкой.

Сначала Дарья подумала, что шалит ребенок прежних хозяев - при переезде они позабыли отдать один комплект ключей. Сменив замки, семья зажила спокойно. Но очень скоро дочка вновь позвонила маме со словами «Я боюсь!» Что-то неизвестное шуршало в коридоре, порядком напугав девушку, которая точно знала – в доме она одна.

- Я сидела за компьютером, - вспоминает она. – Слышу: в коридоре начинает громко шуршать, как будто кто-то мнет полиэтиленовый пакет. Потом затихло. И вдруг снова зашуршало. У нас еще продолжался ремонт, и весь коридор был покрыт пленкой. Я подумала, что кошки бесятся, поворачиваюсь – одна кошка на диване лежит, другая в домике…

Это было только начало.

НА ПОТОЛКЕ РАСКАЧИВАЛАСЬ ЛЮСТРА

С каждым днем ситуация становилась все сложнее. Начали исчезать и менять свое местонахождение острые предметы – то вдруг ножницы, хранящиеся на столе, окажутся на диване. То пропавший днем нож обнаружится вечером посреди пустого стола.

- Я мыла посуду. Протерла стол – он был пуст – отвернулась и услышала за спиной шорох. Повернулась – и передо мной лежал нож, -вспоминает Дарья. – Тогда-то мы и подумали, что у нас ходит предыдущий хозяин.

На этом потусторонний гость не успокоился. Обосновавшись на кухне он принялся пугать жительниц квартиры внезапными звуками. Непонятный стук, звуки «пересыпаемого гороха» и внезапный скрип пола могли разбудить их посреди ночи. Самопроизвольно выключался телевизор, кошка то и дело принималась играть с кем-то невидимым, а люстра на потолке внезапно начинала раскачиваться, будто кто-то задел ее рукой.

«Барабашка» облюбовал кухню, например, в духовке несколько раз оказывались совершенно посторонние предметыФото: Екатерина АРДАШЕВА

ПОШУТИЛА «ПЕРЕЕДЕТ С ВАМИ»

Прожив три года в «нехорошей квартире», мать и дочь решили переехать на другую жилплощадь. Одна из знакомых, наслышанная о необычной проблеме, недобро пошутила: «Смотрите, переедет с вами!» Сначала все посмеялись, но когда через два месяца в новом жилище началось все то же самое, стало не до смеха.

Началось опять с мелочей – включились сами напольные весы, хотя к ним не приближались. Тарелка со сливами оказалась не там, куда ее поставили. В сумке обнаружилась солонка, а пропавшие зажимы для штор – в духовке между противнями. Возобновились ночные шумы и шорохи. Вновь начали пропадать вещи. Включался свет, сами по себе открывались и закрывались двери, запертые на задвижку.

- Иногда меня как будто кто-то гладил по волосам. А дочь однажды заснуть не могла, потому ей кто-то невидимый хлопнул по подушке, прямо перед лицом. А однажды к нам в гости пришла моя племянница. Они с дочкой сидели на диване и вдруг, вскрикнув, вскочили – что-то дважды ударило сиденье изнутри, - вспоминает наша героиня. - Я думала, что сойду с ума. Когда была одна дома, сидела с фонариком - боялась, вдруг выключится свет.

Наконец, потусторонний гость показался своим соседкам.

- Однажды вечером я боковым зрением увидела странную тень – серый силуэт проскользнул мимо меня и скрылся в комнате, - вспоминает дочь Даши. – Сидевший рядом кот тут же вскочил и направился следом. Сел на пороге комнаты и долго пристально туда смотрел.

Кто мог запихнуть в чайник крышку от конфорки?Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«ГРЕШНИКИ ВЫ, МОЛИТЕСЬ»

Дарья твердо решила бороться с духом, хотя подруги говорили ей успокоиться, дескать, «Призрак же ничего плохого не делает». В первую квартиру на Ворошилова она приглашала священника.

- Он расставил везде свечи, одну поставил прямо у входной двери. Вдруг смотрим: свечка-то лежит. Погасла и… покусана! Батюшка удивился, может, говорит, кошка? Только они ведь боятся огня! – вспоминает наша героиня.

Тем не менее, после того, как квартиру освятили, воцарилось спокойствие. Оно продлилось пару месяцев, а затем «барабашка» взялся за старое. Тогда Дарья обратилась к экстрасенсу. Он дал женщине заговоренную землю и велел посыпать в квартире, но это не помогло. Приходил он и в новую квартиру – тоже безрезультатно. Тогда Дарья обратилась к «охотникам за приведениями» из Сарапула.

- Они приехали уже сюда, на новое место, проверили помещение каким-то прибором и подтвердили: «Да он у вас здесь в квартире», - рассказывает Дарья. – И еще они сказали, что это не призрак, а полтергейст. Попытались установить контакт – не согласился. Тогда попытались его к себе «переманить», иголку какую-то в доме повесили… Но не помогло. После них снова был священник – уже другой. Тоже не помог. А когда спросили, за что нам эта напасть, ответил «дежурно» - мол, грешники вы, молитесь.

Тем не менее Дарья не сдалась и пригласила специалиста по паранормальным явлениям из Екатеринбурга. Он откликнулся, признавшись, что описанный случай ему интересен. Когда он приехал, мать и дочь забрали кошек и ушли ночевать к родственникам, а эксперт остался исследовать квартиру. Наутро он подтвердил, что в доме творится чертовщина: приборы зафиксировали повышенную электромагнитную активность, а видеокамеры засняли закрывающиеся в отсутствие сквозняка двери и странное желтое пятно, пробежавшее по стене. На счет последнего эксперт, правда, засомневался сам, уж не свет ли это автомобильных фар? Однако хозяйка квартиры говорит, что высокий этаж, дорожная развязка и расположение окна попросту не допускают таких бликов.

Тот самый мяч: его специально привезли с дачи, чтобы показать журналистуФото: Екатерина АРДАШЕВА

ПОЛТЕРГЕЙСТ-ГАСТРОЛЕР?

Что интересно, после визита последнего эксперта полтергейст перестал себя проявлять. «Иногда они не любят, когда их изучают, и уходят сами», - пояснил специалист. Тем не менее, радость была недолгой. Оказалось, что потустороннее существо переселилось к сестре Дарьи! Именно она подвозила эксперта на машине от вокзала до дома и обратно.

В квартире родственников тоже начали пропадать и обнаруживаться в неожиданных местах вещи, а также раздаваться странные звуки на кухне; ночью кто-то открывал шторы, из серванта пропала старинная икона – кстати, ее не нашли до сих пор.

Однако на новом месте беспокойный дух не задержался. Этим летом семья собралась на даче у Дарьи, а после отъезда родни «фокусы» начались уже в загородном доме. Например, из комнаты пропало постельное белье, приготовленное для того, чтобы застелить кровать. А потом в хозяйку кто-то буквально запустил из-под кресла оранжевым массажным мячиком. После этого случая Дарья некоторое время наотрез отказывалась ездить на дачу.

Однако сейчас, по словам Дарьи, и в квартире, и на даче спокойно. В квартире – с апреля, когда гостил специалист из Екатеринбурга, на даче – с июля.

- Мы нашли в Интернете интересный способ прогнать полтергейст, который «одобрил» наш эксперт, - рассказала женщина. – Взять электрошокер и «пробить» им стены помещения. Мы специально взяли помощнее, даже проводку в одном месте вышибло. Но видимо подействовало.

Впрочем, что именно могло изгнать шумного духа из человеческого жилья, ни один специалист объяснить не взялся. Как и то, откуда вообще появился полтергейст.

- Они, говорят, могут перемещаться – с людьми, с предметами, самостоятельно, - вздыхает Дарья. – Может, ему у нас понравилось, что тихо, спокойно… С кошкой понравилось играть. Три года нас мучил, зараза… Теперь главное, чтобы не вернулся. Но как-то неспокойно от того, что этот дух может быть на свободе.

В этом углу приборы специалистов фиксировали паранормальную активностьФото: Екатерина АРДАШЕВА

ОТ АВТОРА

Верить или нет в подобные истории – личное дело каждого. К сожалению, официальная наука пока не научилась объяснять такие феномены. Я побывала у Дарьи в гостях и записала всю историю со слов самой хозяйки «нехорошей квартиры». Хочу сказать, что Дарья совсем не похожа на человека, склонного к фантазиям, наоборот оставляет впечатление немалого скептика. Она работает в лаборатории технологом пищевого производства, а ее дочь недавно закончила техникум и находится в поиске работы.

За время беседы я не заметила ничего странного, не слышала никаких посторонних звуков, по голове тоже никто не гладил. Обычная городская квартира: чисто, уютно, прибрано. Обычная ижевская семья: спокойная, интеллигентная. Душевно побеседовали, напоили чаем, разрешили погладить кошек.

Никакого «плохого предчувствия», никаких признаков… Но знаете? Еще примерно неделю я после этого визита вздрагивала дома от каждого шороха. Кто их знает, этих «барабашек-гастролеров»…

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина Богданова, финалист 14 Международной битвы экстрасенсов:

«Не существует живого или псевдоживого существа под названием «полтергейст». Обычно так называют неопознанное явление. Насколько я могу понять с чужих слов, в этой семье жил обычный маленький дух. То, что он возник через год и переезжал с места на место, говорит о том, что к повешенному в этой квартире он никакого отношения не имеет. Призрак привязан к месту. Этот дух – сгусток энергии, который может принадлежать или дочери, или всему женскому роду этой семьи – так называемая «лярва». Это может быть чье-то недовольство, элегия «Я», которая концентрируется в квартире. Там, где живут две женщины, мать и дочь, может быть конфликт между ними, который таким образом материализовался. Исчезновение духа может быть связано с тем, что отношения в семье наладились. Вполне достаточно того, что мать, дочь и сестра матери объединились против проблемы – вместе искали специалистов и способы решения. Коллективное творчество женщин этой семьи помогло избавься от духа. Так что он, скорее всего, пришел для того, чтобы убрать конфликт, и он его убрал. Он пришел, чтобы научить их единению».

СУТКИ в квартире С ПОЛТЕРГЕЙСТОМ. Случай в Ижевске.Исследователь аномальных явлений Алексей Королёв (RUFORS) занимается изучением феномена полтергейста и домовых с 2007 года. За это время ему повезло увидеть целый ряд интересных случаев. Но то с чем довелось столкнуться в Ижевске, где сущность проявляет себя в течение нескольких лет, было кое в чем весьма необычно. Тем более с собой исследователь привез большое количество научных приборов, на которых проявились аномалии. Было ли ЭТО бесом или же куда более физическим существом? Узнаем из видео! ------------------ Заходите на наши ресурсы: ural-kosmos.ru vk.com/uralkosmos РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ Форум - Все аномальные феномены на 1/7 части суши: russia-paranormal.org ТУРЫ-ЭКСПЕДИЦИИ в аномальные зоны Урала (Молебка, Павда и другие "Места Силы"): vk.com/ural_paranormal аномальный-туризм.рф

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