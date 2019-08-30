Праздники, дискотеки, интерактивные экскурсии: как отметить День знаний в Ижевске

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОЙДЕТ В ПАРКАХ?

Праздник в Летнем саду

Детей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры. Маленьких гостей ждут веселые конкурсы, танцы, призы и сюрпризы.

1 сентября, 12:00-16:00

Летний сад им. Горького (ул. Милиционная, 4)

Бесплатно

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«День знаний» в парке Космонавтов

Для первоклашек в этот день будет устроен настоящий праздник. В программе: выступление детских коллективов, детская анимация, мастер-классы, показ мультфильмов. Кроме этого, будет работать ярмарка «Город мастеров».

1 сентября, 12:00

Парк Космонавтов (Воткинское шоссе, 118)

Бесплатно

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«Вперед, за знаниями!»

Гостей праздника ждет много конкурсов, мастер-классов, загадок, море веселья и, конечно же, призы.

2 сентября, 13:00

Зоопарк Удмуртии (ул. Кирова, 8)

Кассы: 59-60-61

Бесплатно при наличии входного билета. Дети 4-14 лет - 100 руб., взрослые - 250 руб.

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ЧТО ПРОЙДЕТ В ДЕТСКИХ КЛУБАХ?

«Серебряная дискотека»

Специально к началу учебного года в «Суперпарке» пройдут мастер-классы, розыгрыши призов и подарков и серебряная дискотека - анимационная программа, в процессе которой рассыпается огромное количество серебряной фольги.

1, 2 сентября, 15:00

«Суперпарк», ТРЦ «Италмас», 2 этаж (ул. Автозаводская, 2а)

Участие бесплатное при наличии входного билета

Будни 1 час - 300 руб., весь день - 450 руб., выходные 1 час - 450 руб., весь день - 750 руб.

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Праздник в «КIDO»

Для гостей парка будут работать несколько тематических программ. Для детей от 6 до 9 лет: «Школа миньонов», «Коронация принцессы Рапунцель», «Angry Birds в поисках букваря», «Миссия невыполнима: Анна и Олаф в поисках тайного знания». Для детей с 7 до 11 предусмотрена «Детская дискотека». Все программы рассчитаны на разное количество времени и предназначены для школьных коллективов.

Ежедневно, 10:00-21:00

Семейный занимательный парк «KIDO» ТРК «Петровский» (ул. Петрова 29) Запись на программы по тел. 97-07-97

Кидоситиквест+свободное посещение города 3 часа - 550 руб. с ребенка;

Кидолаб дискотека 1,5 часа - 300 руб. с ребенка

6+

А ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В МУЗЕЯХ, ТЕАТРАХ И КАФЕ?

«Химическое шоу»

Праздник для детей в честь «Дня знаний» с веселым аниматором. Во время химического шоу маленькие зрители не только отлично и весело проведут время, но и познакомятся с волшебством химии, которая даже из самых простых предметов может сделать настоящую сказку. Всем детям подарки!

2 сентября, 12:00

Рестомаркет «Еда Навсегда» (ул. Краева, 45)

Тел.: 31-36-16, 77-66-16

Бесплатно

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Интерактивная экскурсия

1 сентября всех детей приглашают на тематические экскурсии по персональной выставке петербургского театрального художника Игоря Шаймарданова «Жил-был Пушкин»:

12:00 - экскурсия «Сельские шалости»,

14:00 - интерактивная «Неизвестная жизнь самой известной няни».

Всех юных гостей ждут маленькие презенты.

1 сентября, 12:00, 14:00

Удмуртский изобразительный музей (ул. Кирова, 128)

Тел. 43-17-85

100 руб. (дети до 7 лет бесплатно)

6+

Спектакль «НЛО, варенье и правила дорожного движения»

С началом учебного года очень важно напомнить детям правила дорожного движения, чтобы обезопасить их дорогу в школу и домой. Спектакль поможет юным участникам в игровой форме разобраться с правилами дорожного движения, узнать, что что такое светофор, зебра и дорожные знаки.

2-4 сентября, 10:00, 13:00

Государственный театр кукол

180 руб.

0+

«Фиксисобиралки» в школу

В кафе начало учебного года будут праздновать целых два дня. 1 сентября первоклашек ждут «Фиксисобиралки» в школу, а вечером, в 19:00, состоится вечеринка от МС Зайца Лени. «Школа наоборот» от клоунов встретит ребят во второй день. Состоится «Барабанное шоу от ростовых кукол», «Отправляем Дружка в первый класс вместе с Розочкой». Гвоздем программы станет крио-шоу от профессоров.

1,2 сентября, с 14:00

Кафе «Теремок» (ул. Кирова, 10)

Тел. 79-45-59

Бесплатно

0+

Гончарные мастер-классы

1 сентября юных посетителей школы приглашают на увлекательные мастер-классы. Уровень подготовки не важен, детям все покажут и всему научат. Не забудьте записаться! 11:00 - дети вылепят «Пиалу с ангобом» 12:00 - семейный мастер-класс «Домик-карандашница» 15:00 - семейный мастер-класс «Кружка-кактус» Гончарная школа «Колокол» (ул. Красногеройская, 63б, район УдГУ, за банком ВТБ) Тел. 77-66-77

900 руб.

6+

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В КИНО?

«Королевские каникулы»

Веселый мультфильм про избалованную богатую собаку по кличке Трабл, которая оказывается на улице. Псу надо научиться жить в незнакомом ему городе - добывать еду, избегать опасностей и найти верных друзей. А самое главное - ему нужно отыскать свое место в этом мире.

В кинотеатрах города, расписание уточняйте

6+

«UglyDolls. Куклы с характером»

Мультфильм про милашку Мокси и ее странных друзей. Однажды они вместе отправляются в невероятное путешествие, во время которого им предстоит проявить свой характер и понять, что самое главное - в любой ситуации оставаться собой. Ярко, красочно, весело и музыкально.

В кинотеатрах города, расписание уточняйте

6+