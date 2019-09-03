Какие тайны скрывают родники Удмуртии?

Из каких родников Удмуртии можно пить воду? Чтобы ответить на эти вопросы, журналисты «Комсомолки» отправились в экспедицию. С 19 по 23 августа они посетили разные районы республики, взяли пробы воды и передали их в лабораторию. Результаты будут только через несколько недель. А пока мы расскажем, что интересного увидели наши журналисты в экспедициях. В путешествие мы отправились с шаманом Андреем Перевозчиковым. Сегодня мы опишем наши приключения в Завьяловском, Малопургинском, Воткинском и Сарапульском районах и Ижевске. В следующем номере читайте про легенды Кизнерского района.

Курегово, Завьяловский район (19 км от Ижевска)

Наш журналист берет пробу из родника.Фото: Амир Закиров

Это был самый первый родник, на который мы приехали. Добраться до родника не так сложно. До родника прочищена тропинка, она достаточно удобная, можно пройти вдвоем. Деревянная платформа возле самого родника стойкая, но на нее надо ступать аккуратно: велика вероятность поскользнуться. Родник вытекает из железной трубы. Неудобство этого родника в том, что от платформы до потока воды большое расстояние и человеку с маленьким ростом не так просто дотянуться.

Чекалкино, Малопургинский район (60 км от Ижевска)

Сейчас родник выглядит такФото: Амир Закиров

Родник найти несложно, к нему ведут лесенки. По пути мы встретили местную жительницу Галину Владимировну.

- Этот родник - практически единственный источник воды в деревне. Здесь и воду пьют, и белье полощут, и много чего еще. А выше по реке раньше проводили обряды по усопшим, даже сжигали одежду. Их и сейчас «втихушку» проводят, - рассказала она.

Кстати, раньше этот родник бил из-под земли неподалеку примерно на метр в высоту. Сейчас вода бьет чуть ниже. От родника провели трубу и сделали деревянный желоб. Сельчане следят за родником, содержат его в порядке и очень хотят сделать над ним крышу.

Чутожмон, Малопургинский район (36 км от Ижевска)

По пути можно заехать в очень красивый лесФото: Амир Закиров

Деревню мы нашли без проблем, а вот отыскать родник оказалось непросто. Источник прячется за голубым забором - обойдя его, нужно идти по прямой до склона, а там повернуть налево и через траву пробраться до поляны с родником. Набирать воду было сложно: площадка очень скользкая. Вода чистая, но в самой трубе, из которой вытекает вода, все в паутине.

У родника мы столкнулись с местным жителем.

- Воду частенько здесь берем, - поделился он. - В деревне ходит слух, что родник этот хорошо на зрение влияет.

Как конкретно вода влияет на зрение и можно ли вылечиться от слепоты с ее помощью, мужчина прокомментировать не смог.

Байкузино, Завьяловский район (27 км от Ижевска)

Отправлять фото с красивых мест Удмуртии помог быстрый и качественный интернет от "МегаФона"Фото: Амир Закиров

У родника обустроен аккуратненький домик с крестом и иконками. Внутри домика очень уютно. Стена, из которой выведена труба для набора воды, задекорирована камнями, стоят лавочки, от крыши исходит солнечный желтый свет (все потому, что она сделана из полосы пластика желтого цвета и пропускает солнечный свет). Кстати, снаружи прикреплен акт лабораторной проверки воды, которая была проведена в 2014 году. Воду признали пригодной для питья. Наши журналисты проверят, не изменилось ли что-то с тех пор.

Освященный источник Николая Чудотворца, Завьяловский район (17 км от Ижевска)

Набирать воду надо аккуратно: наш журналист промок до ниткиФото: Амир Закиров

Родник находится в селе Завьялово, в микрорайоне Солнечный на улице Пугачевской. Заметить его легко, достаточно спуститься по склону. У родника есть крест с иконой, а сам родник находится под крышей. На первый взгляд вода чистая, прозрачная. Но в бутылке оказалось, что жидкость мутная и желтая. Позвонить и рассказать о роднике мы смогли благодаря качественной связи от МегаФона.

Поселок Владимирский, Воткинский район

Родник обустроен деревянными досками.Фото: Амир Закиров

Отыскать родник в поселке Владимирский несложно: при заезде в поселок на первой же улице нужно повернуть налево, а там все прямо и прямо - около 300 метров.

Когда мы пошли к роднику, увидели местного жителя - мужчина тащил огромную тачку, на которой было несколько канистр, заполненных водой. Мы спросили, как подойти к роднику.

- На машине точно не проедете! Идите прямо! - ответил нам местный житель.

Кстати, машину «Соболь» нам предоставил автоцентр «ГАЗ». Несмотря на советы жителей, мы рискнули отправиться к роднику на автомобиле. Мы ехали по дороге, изрытой автомобильными колеями, грязной, болотистой. Но машина справилась со всеми испытаниями.

Хлюпающий путь привел нас к деревянным доскам, которыми вымощен спуск к роднику - местные позаботились. Сам же родник расположен на деревянных подмостках так, что к нему можно подойти с трех сторон. Струя достаточно мощная, вода прозрачная, ледяная. Вода настолько обжигающе холодная, что через несколько минут после того, как окунешь руки в в воду, они начинают «гореть». Расположен в низине родник в низине, вокруг - глухой лес. Вода в роднике оказалась вкусной.

Ижевск

Важнин ключ находится в очень красивой местностиФото: Амир Закиров

На пути в Ижевск мы в первую очередь отправились на Важнин ключ. Добраться сюда было и сложно, и просто одновременно. Место известное, но родник находится на окраине и спрятан прямо в лесу. Провел нас человек, который ходит на этот родник постоянно.

- Вода здесь самая вкусная и самая чистая, бываю здесь каждый день! - делится Андрей.

Спускаемся по металлической лестнице вниз. Удобно, чтобы не лазить по скользким земляным тропам. Посмотришь наверх - и от наползающих деревьев не видно неба, здесь вечная тень и прохлада. Несмотря на заросли, достаточно светло, сквозь ветви пробиваются лучи солнца. Родник находится очень низко относительно земли - мы спускались несколько лестничных пролетов. Сам родник непримечательный - несколько металлических труб из последних сил льют воду слабыми струями. Источник не обустроили, и подобраться к нему сложно. Вокруг было много людей, и все они считают, что ключ нуждается в реконструкции.

Далее мы отправились к роднику между микрорайоном Люлли и Медведево. Родник очень красивый: простой - всего одна пластиковая труба и деревянный желоб. Находится рядом с живописным маленьким прудиком. Наш шаман не выдержал - искупался.

- Пруд очень бодрит! - говорит Андрей Перевозчиков.

Воды очень много - сильно бьет, даже не верится, что на такое способен природный родник. Вода прозрачная, переливается на солнце. И холодная, обжигает руки.

Около родника находится очень красивый прудФото: Амир Закиров

Ключ находится на отшибе - вокруг ничего нет. Идти удобно - по тропинке между зарослями трав, не скользко. Местных жителей мы здесь не встретили. Но по пути отсюда нам сообщили, что место популярное.

Деревня Смолино, Сарапульский район (59 км от Ижевска)

Говорят, что вода в роднике артезианскаяФото: Сергей ГРАЧЕВ

В деревне Смолино асфальта нет, поэтому немного по кочкам потрястись придется. Однако благодаря машине «Соболь», которую нам предоставил автоцентр «ГАЗ», мы добрались без проблем.

По дороге к роднику вам встретится указательный знак «Кузница» - на развилке после него нужно свернуть налево. После поворота нужно ехать прямо, до первого перекрестка, после чего свернуть направо.

К роднику ведет небольшая горка. У родника мы встретили пару из Сарапула с пятью 16-литровыми бутылями.

- 20 лет назад нефтяники бурили там скважину, а наткнулись на подземные воды, - сказал мужчина. - Сюда часто приезжают всякие «коммерсанты», набирают воду в свою тару, клеят этикетки, а потом продают. Местные их прогоняют.

Пока мы набирали воду на пробу, мужчина и женщина грузили свои бутыли в машину. Уже уезжая, женщина сказала, что вода целебная.

- У меня знакомая пила, и у нее разрушились камни в почках, - добавила она.

Сарапул, Ленинский парк (65 км от Ижевска)

Так выглядит родник с «нетехнической» водойФото: Сергей ГРАЧЕВ

Далее отправились к роднику, что находится под Ленинским парком, уже в Сарапуле. Кстати, на выезде из деревни чуть не попали в ДТП. Обзора на этом участке нет, поэтому когда из-за поворота на полной скорости выехала легковушка, мы едва увернулись.

В парке два родника. Один - чуть дальше лестницы. А чтобы найти второй, нужно, спустившись с лестницы, развернуться и пройти метров 200 по дороге в обратную сторону. По словам местных жителей, второй родник «технический» - в нем они полощут одежду. Так что на пробу мы взяли воду из первого источника.