Кафе здоровой еды и бар на крыше: 5 новых заведений Ижевска

Каждый год в Ижевске открываются новые кафе, бары и рестораны. «Комсомолка» собрала несколько заведений, которые открылись совсем недавно.

Кафе «Фрукторика»

Кафе вкусной, сбалансированной, здоровой и красивой еды. В блюдах только натуральные, полезные ингредиенты, без использования белой муки, сахара, дрожжей, консервантов и красителей. В ассортименте: смузи-боулы и поке-боулы, завтраки, комплексные обеды, полезные сладости - пастила, мармелад, щербеты, сэндвичи и брускетты на бездрожжевом хлебе.

Ул. Лихвинцева, 46

Тел. 8-951-191-40-45

С 10:00 до 22:00

Фото: vk.com/fruktorika

Бар «Берег»

Уютный бар крафтового пива. Здесь сознательно ограничили количество посадочных мест для особой камерной обстановки. Профессиональные бармены познакомят с 16 сортами крафтового пива на кране, покажут бутылочный ассортимент и помогут с непростым выбором. А выбирать есть из чего: яркие sour-эли, фруктовое пиво, портер или DIPA. В дополнение к ним простые и сытные закуски.

Забронировать столик - ежедневно с 15:00 по тел. 8-912-459-93-90

Ул. М. Горького, 72 (в уютном дворике)

Вс-чт 16:00 - 00:00, пт-сб 16:00 - 02:00

Фото: instagram.com/bereg_kraftbar

Кафе «Кухня»

Новое уютное кафе европейской и грузинской кухни. Можно заказать кофе на растительном молоке. Из алкогольных напитков - пиво.

Ул. Коммунаров, 224д (парковка вдоль дороги и со стороны пер. Широкого)

Тел. 42-92-70 п

Пн-чт 08:00 - 22:00, пт 08:00 - 24:00, сб 09:00 - 24:00, вс 09:00 - 22:00

Фото: instagram.com/kitchenizhevsk

Бар «Дело не в вине»

Весь ассортимент представлен на полках, где каждый найдет себе напиток по вкусу. Стоимость бутылки вина начинается от 800 руб., бокал - от 190 рублей. В меню присутствуют также и безалкогольные напитки, паштеты, закуски, салаты, десерты.

Кстати, каждый день с 15:00 до 18:00 второй бокал вина - за счет заведения.

Ул. М. Горького, 72 (в уютном дворике)

Забронировать столик - ежедневно с 12:00 по тел. 8-912-441-71-13

Вс-чт 16:00 - 00:00, пт-сб 16:00 - 02:00

Фото: instagram.com/delo_ne_v_vine

«173 - бар на крыше»

Это бар с кухней и кальянной картой. Он находится на крыше под открытым небом, поэтому работает это заведение только при хорошей погоде. Во главе кухни гриль - мясо, рыба и овощи будут готовиться на углях. В баре есть апероль-спритцы и джин-тоники на кране, вино, бутылочные коктейли, сидр и крафтовое пиво, а также кальяны.

Ул. Свободы, 173

Забронировать столик - по тел. 970-173

Чт-пт 18:00 - 23:00, сб-вс 14:00 - 23:00

Фото: vk.com/bar173

ЧТО ЕЩЕ ОТКРЫЛОСЬ В ИЖЕВСКЕ?

Магазин «Запасливая Белка»

Здесь можно купить на развес орехи, специи, макароны, фруктовые, овощные чипсы, крупы, а также бытовую химию, многоразовые трубочки, бамбуковые щетки и др. Отличительная особенность магазина в том, что здесь не используют одноразовую упаковку - продукты складывают в экосумочки и мешочки. Также вы можете прийти со своей тарой.

Ул. К. Маркса, 395 (сервисный центр «Гарант», 1 этаж, офис 122)

Будни 10:00 - 17:00, выходные 12:00 - 16:00

Тел. 8-904-311-01-01

Кулинарная студия KINZA.STUDIO

Это студия нового формата: большая площадь, 30 посадочных мест, кухня, оборудованная хорошей техникой, игровая, рецепты здорового питания. Здесь устраивают открытые мастер-классы, здесь можно провести день рождения, выпускной, девичник, корпоратив.

Ул. Горького, 163 (Ривьера парк, офис 5)

Запись по тел. 67-50-67

Пн-пт 10:00 - 22:00

Фото: instagram.com/kinza.studio

Магазин сладостей Americashop

Здесь вы можете купить редкие американские, европейские и азиатские сладости. В их числе - американская газировка в ж/б, стеклянных ретро бутылках, сухие завтраки Lucky Charms, шоколад, маршмеллоу, жевательные бобы «Джелли Белли», чипсы Priengles; японские десерты моти, палочки поки, корейская лапша рамен.

Ул. Пушкинская, 242

Тел. 8-912-024-99-18

10:00 - 20:00