Как ижевчанам определить перезрелый арбуз и можно ли вернуть деньги за гнилой?

В последние недели лета в социальных сетях все чаще стала обсуждаться тема некачественных арбузов. Ижевчане обращают внимание, что в магазинах им попадаются гнилые плоды, и связывают это с холодным сезоном. Чтобы обезопасить себя, некоторые закупаются только у «проверенных» продавцов, а кто-то решает полностью отказаться от покупки арбузов и дынь. Как не ошибиться с покупкой и что делать, если все-таки «нарвались» на некачественную ягоду, разбиралась «Комсомолка».

Как рассказал заведующий отделом интродукции и акклиматизации растений Уральского отделения Российской академии наук в Удмуртии Александр Федоров, виды «брака» могут быть разные. В некоторых случаях плод может быть просто невкусным, в других - маленький кусочек арбуза может быть опасен для здоровья.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ГНИЛЫМ АРБУЗОМ?

Гнилые арбузы проще остальных определить уже на этапе покупки. Фото: vk.com

Гнилые дыни и арбузы можно заметить сразу. На их коре должны быть либо следы повреждений (это могут быть трещины, сильные вмятины от падений), либо должны прощупываться мягкие участки, притом они могут быть очень маленькими, незаметными на первый взгляд. Нужно быть внимательным на этапе выбора и проверять плод со всех сторон.

Почему так происходит? Плод был поврежден при транспортировке или хранении, нарушены технологии хранения - начались процессы гниения.

Можно есть? Нет, можно отравиться.

Можно вернуть? Можно. Согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», при обнаружении потребителем необговоренных заранее недостатков в товаре, продавец обязан принять его назад и возвратить полную стоимость.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО АРБУЗ ПЕРЕЗРЕЛЫЙ?

К сожалению, по коре перезрелый арбуз никак не отличить. Но его выдаст мякоть. Фото: vk.com

Также, по словам эксперта, довольно часто можно случайно приобрести перезрелый плод. В эту категорию он не включает дыни: отмечает, что они со временем становятся только слаще.

- Если вы купили твердую дыню, то лучше подержите дома в тепле. Невкусная дыня имеет свойство в процессе лежки приобретать сладость, как помидоры, бананы, - поясняет Федоров.

А вот арбузы перезреть могут. Притом внешне этот дефект никак не рассмотреть.

- Если разрезать (перезрелый арбуз. - Прим. ред.), мякоть разложившаяся, водянистая. Структура мякоти меняется, они становятся невкусные, - отмечает эксперт.

Почему так происходит? Плод «перележал».

Можно есть? Теоретически можно, но вряд ли получится.

Можно вернуть? Если дефект явный (мякоть разложилась в воду), то возврат средств гарантирован.

КАК ВЕРНУТЬ В МАГАЗИН ПРОРОСШИЙ ПЛОД?

Проросший плод становится горьким на вкус, а семена превращаются в ростки. Фото: vk.com

Реже всего, по словам эксперта, встречаются проросшие плоды. Он отмечает, что таких случаев в его практике не было и в целом это вообще нехарактерно для арбузов и дынь. Если плод прорастает, то, скорее всего, были грубо нарушены условия выращивания или хранения. Обратите внимание, у перезревших плодов мякоть с течением времени превращается в воду. Если же она остается цельной, значит, он явно «перекормлен».

Почему так происходит? Чрезмерное перезревание (редко), злоупотребление удобрениями и пестицидами для ускорения роста.

Можно есть? Лучше не стоит.

Можно вернуть? Можно. Согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», при обнаружении потребителем не обговоренных заранее недостатков в товаре, продавец обязан принять его назад и возвратить полную стоимость.

А ЕСЛИ АРБУЗ НЕДОЗРЕЛЫЙ?

Недозрелый арбуз внешне не отличить ни по коре, ни по мякоти – только на вкус. Фото: pixabay.com

Иногда случается, что вы купили арбуз, он вроде бы ярко-красный, но совсем не сладкий. В таких случаях, рассказывает эксперт, вы столкнулись с недозрелым плодом.

- Дело в том, что если снять недозрелый плод арбуза, то в процессе транспортировки и лежки мякоть покраснеет, но сахаров не прибавится, а это значит, что не будет и вкуса.

Почему так происходит? Арбуз не успел дозреть на поле. А в магазин попал вместе с дозрелыми, по одним документам.

Можно есть? Можно, но без удовольствия.

Можно вернуть? Маловероятно, так как у него нет никаких внешних признаков дефектности. На усмотрение магазина.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Комсомолка» напоминает: если продавец отказывается возвращать деньги за некачественный товар, покупатель может обратиться в Роспотребнадзор (телефон горячей линии в Удмуртии 66-16-16). На сайте ведомства вы можете найти более подробную информацию о том, по каким признакам выбирать качественные арбузы и где их покупать безопаснее всего.