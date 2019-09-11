2019-09-11T11:31:58+03:00
Общество

«Старожилы»: трогательные истории обитателей ижевского зоопарка

«Комсомолка» расскажет о животных, которые живут в зоопарке дольше всех
Екатерина АРДАШЕВА
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10 сентября зоопарк празднует свой День Рождения10 сентября зоопарк празднует свой День РожденияФото: Сергей ГРАЧЕВ
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10 сентября 2008 года распахнул свои двери ижевский зоопарк. За это время число пушистых обитателей увеличилось почти в 4 раза - сегодня ижевчане могут увидеть более 700 животных. «Комсомолка» решила познакомить вас со старожилами - обитателями, которые живут здесь дольше всех.

МЕДВЕЖОНОК ГОША

Бурый медведь Гоша прибыл в зоопарк еще медвежонком. Долгое время ему приходилось гулять одному, потому что соседки-медведицы были намного старше и крупнее его. Чтобы не скучать, Гоша выдумывал себе развлечения одно другого потешнее - то веткой примется жонглировать, то возьмет автомобильную покрышку и «рулит» ею, будто заправский водитель. Кстати, тогда в его вольере лежало лишь несколько камней и пара бревен.

Гоша играет с автомобильной покрышкой Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Гоша играет с автомобильной покрышкойФото: Екатерина АРДАШЕВА

Теперь Гоша - большой взрослый медведь Фото: Амир Закиров

Теперь Гоша - большой взрослый медведьФото: Амир Закиров

ТИГРЫ МАРС И УРСУЛА

Урсула родилась в пермском зоопарке. В Удмуртию она приехала в августе 2008 года и поначалу очень нервничала на новом месте. Чуть позже привезли Марса - из московского питомника. Марс был выращен людьми и быстро подружился с новыми смотрителями. Когда же тигров познакомили друг с другом, самец немедленно взял осторожную подругу под свою опеку. Только в его компании тигрица осмелилась выйти в вольер и показаться посетителям.

Марс (слева) и Урсула (справа) во внутренних помещениях вольера незадолго до открытия зоопарка Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Марс (слева) и Урсула (справа) во внутренних помещениях вольера незадолго до открытия зоопаркаФото: Екатерина АРДАШЕВА

Марс во всей красе Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Марс во всей красе Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

ЛЕОПАРД БАСУРМАН

Со дня открытия в зоопарке живет и леопард Басурман (или по-простому - Басур). 11 лет назад он был совсем малышом нескольких месяцев от роду. Малыша выкармливали люди, и он не мог находиться в одиночестве. Лишь через месяц в зоопарк привезли взрослую самку леопарда Сабину. Она стала присматривать за котенком, став для него заботливой «тетушкой», а тот всюду следовал за ней, ловил ее хвост и больше не нуждался в постоянной опеке человека.

Леопард Басурман в 2008 году был совсем малышом Фото: Ирина Саляхова

Леопард Басурман в 2008 году был совсем малышом Фото: Ирина Саляхова

Басур Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Басур Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА ДУМКА

Одна из старейших обитательниц зоопарка - белая медведица Думка. К людям она попала еще детенышем: ее маму убили браконьеры. Полярники нашли голодающего медвежонка, поселили в собачьей будке и кормили сгущенкой. Потом медведица попала в московский зоопарк, где ее учили плавать, играть и поедать нормальную пищу - рыбу сгущенкой поливали, чтобы медведица поняла, что ее можно есть. Повзрослев, Думка переехала в Ижевск.

Думка (слева) играет с медведем по кличке Пурга Фото: Амир Закиров

Думка (слева) играет с медведем по кличке ПургаФото: Амир Закиров

ЯПОНСКИЕ ЖУРАВЛИ

Ното и Айчи - пара японских журавлей - приехали в Ижевск из Окского заповедника. В 2015 году от них получили первое яйцо. Его поместили в специальный контейнер и увезли в Хинганский заповедник, где птенца, вылупившегося через месяц воспитывали так, чтобы он не знал людей и вырос совершенно дикой птицей.

Один из японских журавлей - Ното и Айчи отличают друг от друга только их смотрители Фото: Амир Закиров

Один из японских журавлей - Ното и Айчи отличают друг от друга только их смотрителиФото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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