Без очередей и конфликтов: как страховые представители Удмуртии помогают пациентам получать медицинскую помощь?

40 звонков и 10 посетителей за день. Рабочий день АсииНабиуллиной проходит за решением вопросов пациентов. Как сменить лечащего врача? Где получить полис ОМС? И куда пожаловаться, если за помощь в больнице просят деньги? Ответы на эти вопросы специалист находит раньше, чем написана жалоба главврачу или в Минздрав. Вот уже три года ижевчанка работает страховым представителем.

Асия признается – пошла работать в эту сферу, потому что хотела помогать людям.

- Чаще всего наши застрахованные бывают недовольны длинными очередями на прием к врачу, - рассказывает девушка. Она трудится страховым представителем в одной из компаний. - Да и я сама, как пациент, сталкиваюсь с этой проблемой. Одна из моих посетительниц рассказала мне, что в советское время на ее заводе ежедневно принимал врач, назначал лечение и следил за его результатами. Хорошо было бы вернуться к прошлому опыту и открыть на крупных предприятиях медкабинеты, тем самым разгрузив больницы.

Каждый день в страховые медицинские организации обращается около 250 человек по всей Удмуртии.

ГДЕ НАЙТИ СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?

Пока это всего лишь идея, но уже сегодня страховые представители упрощают жизнь пациентов. Например,могут помочь в сборе документов на операцию, взять на себя неприятный разговор с главврачом о качестве работы, проконсультировать, как получить помощь.

Как и где можно получить помощь страхового представителя?

- В страховой медицинской организации. Во время личной встречи можно узнать, как поменять поликлинику, можно ли получить полис ОМС без прописки и какие услуги положены по нему бесплатно.

- На стойке возле регистратуры в поликлинике. С помощью специалиста застрахованные смогут решить возникшую проблему прямо на месте. Или получить консультацию – например, узнать, к какому специалисту обратиться в той или иной ситуации.

- Отправить запрос через информат. Этот сервис заработал в Удмуртии в этом году – наша республика стала первой в стране, где используется эта услуга. Сегодня инфоматы установлены в 88 поликлиниках. Пациенту достаточно ввести свой номер телефона и в течение нескольких минут ему перезвонит сотрудник страховой организации.

- По телефону. Еще одна задача страховых представителей –напоминать пациентам о профилактике. Специалисты предупреждают пациентов о дате диспансерного приема у врача и каждый месяц контролируют качество таких посещений.

В страховых медицинских организациях на территории Удмуртской Республики работает 144 страховых представителя.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ!

И таких специалистов – готовых помочь не только словом, но и делом – в Удмуртии работает почти полторы сотни. Каждый из них ежедневно помогает десяткам людей. Чтобы поощрить специалистов, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртии запустил новый конкурс - «Лучший страховой представитель». Он пройдет в два этапа.

1 этап. Страховые представители готовят видеовизитки. В них они рассказывают о своей миссии, описывают портрет застрахованного и предлагают идеи, как сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее для населения.

2 этап. Участников ждет телефонный разговор с «тайным застрахованным», изготовление макета календаря на темы «Здоровый образ жизни» и «Диспансеризация», творческое задание «Я выбираю здоровье», а также бизнес-игра с разбором реальных проблем застрахованных.

Лучшего страхового представителя назовут 30 сентября.Кстати, историю Асии Набиуллиной мы взяли в группе конкурса. Она – одна из 13-ти страховых представителей, которые уже заявились на конкурс. Однако внимания заслуживает абсолютно каждая из визиток.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Помощь страховых представителей в цифрах и фактах

> 477 000 сообщений (смс, писем, сообщений в мессенеджерах и др.) направили застрахованным с начала 2019 года.

488 210 жителям Удмуртии сообщили о возможности пройти диспансеризацию.

> 122 500 жителей республики проинформировали по смс и почте о принятии на диспансерное наблюдение.

542 731 человек - практически половину взрослого населения республики –проинформируют о необходимости профилактики к концу года.

ВСК. Лобанова Анастасия Юрьевна

ВСК. Ужанова Екатерина Сергеевна

ВСК. Шутова Наталья Юрьевна

Ингосстрах. Жуйкова Алевтина Викторовна

Ингосстрах. Закирова Руфина Мизхатовна

Капитал. Константинова Анастасия Михайловна

Капитал. Мосова Екатерина Витальевна

Капитал. Набиуллина Асия Рамилевна

Капитал. Сергеева Ирина Игоревна

Согаз. Власова Елена Леонидовна

Согаз. Журавлева Юлия Николаевна

Спасские Ворота. Обухова Светлана Юрьевна

Спасские Ворота. Ольга Евгеньевна

Подробности конкурса читайте здесь.