2019-09-10T09:22:22+03:00
Происшествия

Очевидцы: житель Ижевска поджег себя у здания Госсовета

Инцидент произошел перед очередной сессией
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Михаил КрасильниковФото: Михаил Красильников
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Во вторник, 10 сентября, произошел инцидент у здания Госсовета Удмуртии – мужчина пытался себя сжечь. Как сообщает наш корреспондент с места событий, у здания было два человека и, в какой-то момент, один себя поджог.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

- Очень сильно обгорел, сотрудники МЧС уже прибыли на место и смогли потушить его. Врачи скорой помощи погрузили пострадавшего в автомобиль, - сообщает корреспондент Михаил Красильников.

Напарница пострадавшего сейчас находится еще у здания в подавленном состоянии. Вероятнее всего, активисты решили провести некий перформанс. Пока официальных комментариев нет.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

Отметим, что в этот момент в Госсовете должна была пройти очередная сессия.

Стала известна личность мужчины. Это ученый Альберт Разин. Как сообщил его приятель, который тоже участвовал в пикете у здания, Альберт Алексеевич выдвигал требования к депутатам.

- Мы пришли с утра и депутатам раздали письма – обращения. Он стоял с плакатами. Разговаривали с ним, потом он ушел отдохнуть. Прошло, примерно, 10-15 минут, повернулся, а тут уже все горит, - рассказывает приятель пострадавшего Петр.

По информации от регионального министерства здравоохранения, мужчина получил практически 100% ожогов тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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