Участница шоу «Адская кухня» из Ижевска: «У нас отобрали часы, телефоны и отрезали от мира»

В конце августа на телеканале «Пятница» стартовал третий сезон шоу «Адская кухня» (16+). Победитель получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также главный приз - 1 миллион рублей. Приняла участие в шоу и ижевчанка Елена Зорина.

О том, с какими трудностями приходится сталкиваться в борьбе за главный приз, она рассказала «Комсомолке».

Фото: архив редакции

«ЗАПОЛНЯЛА АНКЕТЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ»

- Однажды хорошие знакомые сказали мне, что идет кастинг на шоу «Адская кухня». Спросили, почему бы мне тоже не заполнить анкету, - рассказывает Елена. - Я решила послушаться. Подумала, если получится попасть - хорошо, нет так нет: я бы не расстроилась.

На заполнение анкеты, которая занимала несколько листов, ушел не один час.

- Я заполняла ее в телефоне - было очень нервозно. То анкета исчезнет, то интернет пропал и все «слетело»… - рассказывает Елена. - Я даже подумала: если сейчас ничего не получится, то значит не судьба, пробовать больше не буду. Я вообще не любитель тыкать вот в телефон, мне гораздо приятнее писать от руки, по старинке.

Фото: личный архив героини

По словам Елены, в этой анкете нужно было расписать свою жизнь от и до. Например, предположить, как описали бы ее близкие родственники, описать стандартную рабочую неделю, вспомнить худшую работу, которая была, и многое другое.

- Вскоре мне пришла вторая анкета. Тогда я поняла, что я их «зацепила». После этого прошла видеособеседование (кажется, с продюсером). Расспрашивали: где работаю, откуда родом… И лишь после этого меня пригласили на кастинг в Москву, - рассказывает Лена.

БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ТЫСЯЧ ПРЕТЕНДЕНТОВ

На кастинге нужно было презентовать свое блюдо. Так как привезти что-то готовое из Ижевска женщина не могла, то она решила остановиться у своих одноклассников, которые живут в столице. Они и одолжили ей свою кухню.

- Я решила приготовить перепелок. Московскому жюри, может, перепелки и не в диковинку, но для мня это была новинка: блюдо я готовила впервые. Я человек такой. Я всегда лезу и делаю те вещи, которые не делала никогда. Все, что обыденно, - это уже неинтересно для меня, - объясняет Елена. - На готовку у меня ушло полтора часа. Кстати, была мысль сделать блюдо с национальным акцентом: например, перепечи. Но я толком не изучала удмуртскую кухню, поэтому браться за нее не решилась. Перед тем как идти на кастинг, я попробовала блюдо, но только грибы и картошку, так как мясо не ем.

По словам Елены, никакой «толкучки» на кастинге не было, потому что участников приглашали порционно и к определенному времени. Елене, например, сказали подойти к 16:00.

На память со съемок Елена привезла белый китель и маску для сна (Халк) Фото: instagram.com/zoronomber1_chef

- Волнения, мандража не было. Особо ни с кем я там не знакомилась, про блюда мы тоже друг у друга не спрашивали. Просто ждали своей очереди, - рассказывает героиня.

Оценивала блюдо специальная комиссия. Среди членов жюри был бренд-шеф Restaurants by Crocus Group* (крупнейшая сеть ресторанов Москвы) Кирилл Бергер и шеф-повар ресторана LavkaLavka*(фермерский ресторан, который ставит своей целью возрождение сельского хозяйства и утерянных гастрономических традиций в России) Елена Савчук.

- Жюри пробовали блюдо при мне. По их лицам я поняла, что им более-менее понравилось, - говорит Елена. - После кастинга я уехала домой, особо ни на что не надеялась, но через неделю мне позвонили и сказали, что меня взяли! Обратно в Москву меня провожали друзья и родные. Все радовались, а я все удивлялась, что это происходит в моей жизни.На кастинге у меня было номер 10 246 вроде. То есть я понимала, сколько человек хотели принять участие в проекте, а повезло именно мне!

«БЫЛИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 24/7»

В Москве Елену встретили организаторы и поселили в гостиницу (проживание было оплачено телеканалом), а с участниками команды она познакомилась только спустя пару дней.

- Нас было 18 человек. Познакомились в автобусе - когда сели в него, то поняли, что видели друг друга в гостинице, - рассказывает героиня.

Елена о шефе Ивлеве: «Каждый, кто с ним видится, чувствует себя не очень комфортно» Фото: instagram.com/zoronomber1_chef

Участие в программе далось Елене не просто. Несмотря на то что чувствовала себя там она уверенно, постоянно находиться под наблюдением камер ей было некомфортно.

- Съемки могли идти с раннего утра и до позднего вечера, но точного времени мы не знали: у нас сразу забрали часы и телефоны. Один раз в день разрешали позвонить родным, - рассказывает ижевчанка. - В конце дня сил ни на что не оставалось - хотелось просто лечь. Голова не думала ни о чем, кроме шоу, готовки.

Все, что происходило, было для участников сюрпризом.

- Мы никогда не знали заранее, какие блюда будем готовить и какие испытания нас ждут. А даже если спрашивали, то в ответ слышали тишину, - говорит Елена, которую покорила кухня, на которой проходили съемки. - Мы работали в большом павильоне. Техника и оснащение - все было идеально новое. Посуда - отдельный разговор. Она была самая крутая. Я готовила и думала, что хочу себе такую же. К сожалению, марку я посмотреть не могла, потому что все это было заклеено. Вообще вся площадка была как настоящий ресторан со всеми цехами, холодильниками и нужным оборудованием.

«ЗДОРОВЫЙ ДВУХМЕТРОВЫЙ ДЯДЬКА С БАСОМ»

По правилам программы, в кулинарной битве участвуют 9 мужчин и 9 женщин - синяя и красная команды. На кону - миллион рублей и возможность войти в команду известного шеф-повара и ведущего программы Константина Ивлева.

Кроме того, обстановка на шоу достаточно суровая из-за сложных заданий, ведущий и его помощники ее умело подогревают. Ивлев кричит, позволяет себе нецензурно ругаться, швыряется продуктами, тарелками и сковородками. Но Елена признается, что ведущий в жизни и на экране - это два разных человека.

- Понятно, что он уже человек телевизионный, как актер. Так вести себя, наверное, уже его стиль жизни. Мы с ним особо не общались лично, только на площадке, - рассказывает героиня. - Взволновал, я думаю, он всех, кто его видел. Такой двухметровый дядька, здоровый, с басом… это сильно! Вроде ты работаешь шеф-поваром, а рядом с ним стоишь и думаешь, а точно я шеф-повар, может, просто повар?..

Пока Елена не может до конца рассказать все, что происходило с ней на шоу из-за контракта с телеканалом Фото: instagram.com/zoronomber1_chef

К счастью, конфликтных ситуаций с шефом Елене удалось избежать.

- Конечно, если кто-то «косячил», то он и получал. Кто-нибудь все равно попадал под замес. Если человек что-то не так делает, значит, в него что-то летит, - смеется женщина. - А вообще нас никто никогда не заставлял создавать конфликтные ситуации. Мы общались нормально. Да, понятно, что когда ты находишься в небольшом пространстве, вольно-невольно кто-то кого-то вскоре начинает драконить. Это тяжело. Все разные, с разных городов, регионов. Само по себе уже было такое состояние некомфортное порой, когда нервишки шалили уже, но держалась. Никогда не плакала. Я не позволяю себе в принципе таких эмоций. Я считаю себя сильным человеком.

Свою силу Елена показывала на всем протяжении шоу. Не дрогнула наша героиня и во время испытания с ужами (3-й выпуск). Тогда Ивлев решил кинуть поваров в бассейн к змеям. Среди ужей им нужно было отловить рыбу и приготовить ее с тем гарниром, который указан на дне ведра (Елене досталась черешня).

– Для меня это не было мерзко, наоборот, весело. Я не боюсь вообще никаких животных. Тем более это были ужи! Что их бояться то? - делится женщина. - А вообще ради своей команды (даже настоящей рабочей) я готова на все. Готова доставать ингредиенты откуда угодно!

«В МЕНЯ НЕ ВЕРИЛА ДАЖЕ МАМА»

Однако такой уверенной в себе Елена стала не сразу. Женщина признается, что, когда она решила стать поваром, в нее не верила даже… мама!

- Началось это все довольно-таки давно, 10 лет назад. Почему-то именно тогда мне пришло в голову учиться. Наверное, потому, что мама у меня 30 лет работает поваром, поэтому мне тоже захотелось попробовать, - вспоминает героиня. - До этого я работала абсолютно в разных сферах: бухгалтерия, товароведение, я даже училась на парикмахера и работала им. Много чем в жизни занималась.

Фото: instagram.com/zoronomber1_chef

Елена прошла поварские курсы (год), а затем ее направили на стажировку в гостиницу Park Inn*.

- Там мне первый раз в жизни встретился шеф-повар. Тогда он сказал интересную фразу: «Вы что, проснулись с утра и поняли, что вы такие повара крутые?». Он сидел весь такой строгий, серьезный, в белом кителе, и тогда 10 лет назад мне пришла мысль в голову, что мне нужно срочно надеть белый китель и стать шеф-поваром. Эта была у меня прям задача, - говорит Елена.

После этих слова женщина сменила десяток мест работы.

- Многие говорили, что я не смогу. Даже моя мама сказала, что не верит, что я умею готовить. Мне так стало обидно на какое-то время. Она не видела меня в работе, поэтому она была так уверена в своих словах. А потом, когда она увидела на мне китель (нам целый год удалось поработать в одной команде), она изменила свое мнение, - рассказывает Елена. - А вообще в принципе все, что люди говорят - мне совершенно неинтересно. Я никогда никого не слушаю, потому что у меня есть четкие задачи и цели. Больше всего мне хотелось доказать себе, что я точно могу это сделать, как бы в тебе не сомневались. И я это сделала!

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Пошли бы еще раз на шоу?

Да, с удовольствием. Пройти это все еще раз мне бы было бы интересно.

Ходите ли в другие заведения города?

Нет. Меня очень сложно накормить. Я не ищу удивления в нашем городе, но сделать что-то особенное для меня могут только пару человек. Один из них - моя мама. Шанежки с картофелем - любимая еда с детства. А еще очень люблю, как она делает омлет с луком!

Как отразилось участие в шоу на вашей жизни?

На работе никак, а вот в обычной жизни у меня стало больше знакомых. На улице люди меня узнают, что-то спрашивают, просят сфотографироваться. Я спокойно на это реагирую, если человеку хочется со мной сделать снимок, то почему нет.

СПРАВКА КП

«Адская кухня» - российская адаптация американского кулинарного шоу Hell’s Kitchen* с шефом Гордоном Рамзи. Это классический вариант реалити-шоу, в котором, кроме кулинарной ориентации, наблюдается высокий «накал страстей» и некомфортная обстановка соревнования. Первый сезон шоу стартовал летом 2017.

*Ресторанс бай Крокус Групп, ЛавкаЛавка, Парк Инн, Хеллс Китчен