2019-09-16T09:22:41+03:00
Общество

Творог и сметана, поставляемые в детские сады Ижевска, не соответствуют ГОСТам

Что ждет поставщиков и как планируется бороться с нарушениями?
Анастасия Захарова
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Творог и сметана, поставляемые в детские сады Ижевска, не соответствуют ГОСТам Что ждет поставщиков и как планируется бороться с нарушениями?Творог и сметана, поставляемые в детские сады Ижевска, не соответствуют ГОСТам Что ждет поставщиков и как планируется бороться с нарушениями?Фото: Архив «КП» в Ижевске
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В Ижевске проверили молочную продукцию, которую поставляют в детские сады. Оказалось, что творог, сметана, сыр и сливочное масло не соответствуют ГОСТам. Что ждет поставщиков «молочки» и как планируется бороться с нарушениями?

«МЫ БУДЕМ МАКСИМАЛЬНО ЖЕСТКИМИ»

Проверка состоялась в рамках проекта «Честные продукты – детям», организованного администрацией Ижевска, общественной палатой города и УРОО «Союз потребителей Удмуртии». Так, пробы были взяты 21 августа в садиках Первомайского и Ленинского района. Совместно с Россельхознадзором по Кировской области и Удмуртской Республике их отправили на экспертизу в казанскую лабораторию.

Результаты стали известны 2 сентября. Эксперты выявили, что творог и сметана не соответствуют ГОСТам, в них найдены растительные жиры. Напомним, что в сыре и сливочном масле, пробы которых отобрали в детских садах Ижевска 25 июля, также нашли нарушения: в сыре также обнаружили растительные жиры, а в масле – несоответствия по жирно-кислотному составу.

Продукция поставляется по контрактам, заключенным на полгода Фото: Архив «КП» в Ижевске

Продукция поставляется по контрактам, заключенным на полгодаФото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эта продукция поставляется по контрактам, заключенным на полгода. Власти приняли решение приостановить поставки до выяснения всех обстоятельств.

- Поставщик должен подтвердить качество поставляемой продукции, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – Мы будем максимально жесткими в этих вопросах, так как в муниципальных учреждениях должно быть обеспечено качественное питание детей.

«Честные продукты – детям» – совместный проект Общественной палаты города Ижевска, Администрации Ижевска, УРОО «Союза потребителей Удмуртии». Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Честные продукты – детям» – совместный проект Общественной палаты города Ижевска, Администрации Ижевска, УРОО «Союза потребителей Удмуртии».Фото: Архив «КП» в Ижевске

Немаловажно и защититься от повторения подобных ситуаций в будущем.

- Общественная палата Ижевска совместно с Администрацией города и УРОО «Союзом потребителей Удмуртии» проведут переговоры с региональным центром закупок о возможном пересмотре подходов к формированию технического задания на закупку молочной продукции в целях ужесточения требований к её качеству, - сообщила Председатель Общественной палаты Анастасия Власова.

- Также со стороны Общественной палаты города совместно с УРОО «Союз потребителей Удмуртии» будут подготовлены рекомендации для заведующих детских садов Ижевска, в которых будут прописаны механизмы, как проверить качество поставляемой продукции и как выстроить работу с поставщиком продукции, качество которой вызывает сомнения, - подытожила София Гунина, исполнительный директор «Союза потребителей».

СПРАВКА «КП»

«Честные продукты – детям» – совместный проект Общественной палаты города Ижевска, Администрации Ижевска, УРОО «Союза потребителей Удмуртии», проводится при поддержке медиагруппы «Центр». Он запускался для того, чтобы проверить качество продукции, которая поставляется в дошкольные образовательные учреждения города. Задача проекта – проведение на регулярной основе независимых проверок продуктов, которые поставляют в детские сады Ижевска.

В рабочую группу проекта входят представители Общественной палаты Ижевска, Специалисты Управления образования городской администрации, представители УРОО «Союз потребителей Удмуртии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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