На волоске от смерти: 7 трогательных историй о собаках, спасенных волонтерами в Ижевске

15 сентября в Ижевске прошел четвертый по счету «Пушистый фестиваль». На них бездомные кошки и собаки, подобранные с улицы и вылеченные волонтерами, находят себе новый дом. Журналист «Комсомолки» побывал на мероприятии и собрал истории животных, которые побывали на грани жизни и смерти.

КИРА

Собака передвигается на коляске. Фото: Любовь Чиркова

Кира оказалась на волоске от смерти шесть лет назад. Ее нашли в лесу, на окраине города. Она лежала без движения. Как оказалось, живодеры чудовищно избили собаку палками, у нее были переломаны все кости. После того, как волонтеры подобрали Киру, она еще очень долго панически боялась людей и заново училась доверять.

Собаку долго лечили в разных клиниках города, но спасти лапы Кире не удалось – сейчас она передвигается на коляске. Несмотря на это, ее жизнь теперь снова полна радости и любви.

– Она такая радостная, носится по лесу, по корням – как внедорожник, – улыбаясь, рассказывает волонтер Илона Ризванова.

Кира! Маленькая собака с большой волей к жизни!.

ЖОРА

Его уже забирали домой, но вернули – не поладил с кошкой. Фото: Дмитрий Бикин

Этот хвостик на «Пушистый фестиваль» приходит во второй раз. В прошлом году он, казалось бы, уже обрел дом. Но не смог совладать со своей природой и сразу не поладил с хозяйской кошкой. Поэтому сегодня волонтеры снова подыскивают ему хозяев.

Жору нашли на улице зимой, в лютый мороз. Собака короткошерстная – холодную зиму вряд ли бы пережил. Он бегал по улице, не зная, куда приткнуться – потерялся. Волонтеры рассказывают – пес очень активный, знает команды. Скорее всего, из-за его энергичности от него и избавились, потому что вот уже два года Жору никто не ищет.

– Ему примерно пять лет. Очень любит гулять и немножко охотник – когда видит птицу, то встает в позу, – смеются волонтеры. – Хорошо ладит с детьми, любит ездить в машине.

БИМ

У этого товарища, пожалуй, самое необычное хобби – он любит сидеть на лавочке и «разговаривать» с бабушками. Фото: Дмитрий Бикин

История этого пса удивительна. К волонтерам Бим пришел сам. Какое-то время жил во дворе дома, а потом на нем неожиданно стали замечать свежую кровь. Вердикт ветеринара поверг всех в шок – у Бима нашли саркому (раковая опухоль. – Прим. ред.). Врач посоветовал усыпить животное, «чтобы не мучилось».

Но за жизнь пса решили побороться. Лечили полгода, и вот – теперь Бим абсолютно здоров и радостно виляет хвостом проходящим мимо людям, уверенно позирует на фотографиях.

– Он очень умный, его любимое занятие – сидеть на лавочке и «разговаривать» с бабушками. Любит детей, охраняет их, – говорят волонтеры.

ЛИНДА

: Некоторых собак приходится спасать уже после того, как их подобрали с улицы. Фото: Приют «Кот и Пес»

Линда стала жертвой неквалифицированного ветеринара-хирурга. Иногда такие «тренируются» на бездомных животных, потому что за них не нужно нести ответственность.

– Ей сделали стерилизацию неправильно, хирурги (как бы это сказать без мата…) набивают руку на бездомных животных, за которых некому отвечать, – рассказывает фельдшер приюта «Кот и Пес» Диана.

Из-за этого у Линды стали образовываться свищи (полые образования, в которых скапливается гной. – Прим. ред.). Но, к счастью, сейчас с ней все хорошо. Ей провели повторную операцию, и сейчас она полностью здорова.

ТОРИ

Иногда у волонтеров уже не остается места для животных – они просто кормят их, а потом выпускают на улицу. Фото: Дмитрий Бикин

Эту девочку нашли в январе 2019. На улицу ее выбросили, когда она забеременела. Женщина, которая привела ее на фестиваль, рассказала, что Тори тогда была уже на последнем сроке и ей было очень тяжело. Девочку подобрали и отвезли в приют, а всем щенятам нашли хозяев.

– Собака очень умная! Я даже думаю, что у нее там человеческий ум! – рассказывает женщина.

Порой у волонтеров уже нет места, чтобы поселить у себя животное. Так оказалось и с Тори. Ее только подкармливали и смотрели, чтобы она ничем не заболела. Но жить ей все равно пришлось на улице. Поэтому важно, чтобы собак забирали домой.

МУРЗИК

На улице оказываются не только дворняжки, но и породистые собаки с клеймом. Фото: Дмитрий Бикин

Мурзик – это настоящая звезда фестиваля. Породистый алабай с клеймом встречал гостей у самого входа. Его присутствие здесь доказывает – на улице оказываются не только дворняги.

Два года назад его хозяева уехали в другую страну. Огромного пса с собой забирать, видимо, не рискнули – и он оказался на улице. Больше недели Мурзик лежал в одиночестве на Александровском кладбище.

– Поехала забирать, – рассказывает волонтер Ирина, – оказалось, что он весь был обсыпан клещами и просто умирал от пироплазмоза (заболевание, поражающее кровь животных и передающееся клещами. – Прим. ред.). Вылечила, а через месяц обнаружила на нем клеймо (это татуировка, которая означает, что собака породистая и чистокровная. – Прим. ред.).

За два года на лечение и содержание Мурзика ушло почти 90 тысяч рублей.

Оказалось, что заводчица назвала щенка Один Бог (верховный бог в скандинавской мифологии. – Прим. ред.). Но теперь его зовут ласково – Мурзик.

– Есть такая традиция, называть гигантских собак кошачьими именами, – рассказывает Ирина. – Поэтому он Мурзик!

САМ ПРИШЕЛ НА ФЕСТИВАЛЬ

Один хвостик пришел на фестиваль сам, без волонтера и хозяина. Это бездомный пес, которого в последнее время замечали на улицах Ижевска.

Почти месяц этот пес хромал по всему городу, но не давал себя поймать. Фото: Катерина Балобанова

– Пес был домашний, непонятно, почему оказался на улице. Его сбила машина еще в начале сентября. Волонтеры пытались его поймать, но тщетно. И тут он сам пришел на Фестиваль! С трудом, но погрузили его в авто, и сейчас он в приюте, у него все хорошо, – рассказывает Илона Ризванова.

Надеемся, что уже в следующем году на «Пушистом фестивале» он тоже обретет семью.

КСТАТИ

«Пушистый фестиваль» в Ижевске проходит второй год подряд. Организаторы – простые неравнодушные ижевчане – своими силами ищут партнеров и проводят эти мероприятия. На них, как отмечает одна из организаторов Елена Шляпина, дом находят до 70% найденышей.

– Наш город очень в этом нуждается. Конечно, главная цель фестиваля – это ответственное обращение с животными. Но если получается пристраивать хвостиков, то это просто супер, – говорит Елена.

В этом году на фестиваль заявили 56 собачек. И даже несмотря на плохую погоду больше 10 из них вернулись не в приют, а в свой новый дом.

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