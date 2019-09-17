Ижевчанка, похудевшая на 22 кг: «Заводила будильник, чтобы не забыть поесть»

Глядя на красивую и стройную Елену, сложно представить, что еще два года назад она весила 92 кило. Как ей удалось похудеть, расскажет «Комсомолка».

Фото: Архив

ИЗМЕНИЛАСЬ РАДИ СЫНА

История Елены напоминает сотни других. Девушка мало двигалась, не следила за питанием и регулярно баловала себя на работе кофе с чем-нибудь вкусненьким. В 2017 году весы показали страшную цифру - 92 кг. Лене стало тяжело ходить.

Фото: личный архив героя публикации

- Помню переломный момент - мы с сыном (тогда ему было 12 лет) собирались на прогулку. И тут он мне говорит: «Да, мама, ты не очень хорошо выглядишь». Мне стало очень неловко, я поняла, что скоро первое сентября. Мне нужно будет вести сына в школу - там все будут красивыми, а я такая большая… Я поняла, что нужно что-то делать. Начать решила с малого - ходить и бегать с нашей собакой, - вспоминает Елена.

ЗАВОДИЛА БУДИЛЬНИК, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ

Ижевчанка нашла спортклуб, где встретила немало единомышленников, желающих изменить себя. Тренер в клубе набирала группу для работы с лишним весом и программой на пять месяцев. В программу входили тренировки, семинары, рекомендации по питанию.

Фото: личный архив героя публикации Елена не пропускала ни одну тренировку и всегда слушала все рекомендации тренера

- Когда я пришла в зал, я и подумать не могла, что скину так много. Я думала, килограмм 10 скину, и то хорошо, на большее не надеялась. Но уже в первый месяц неожиданно ушло сразу 8 кг - у меня проснулся азарт. И получилось так, что за пять месяцев скинула 22,9 кг, - рассказывает Лена.

Дневник питания ижевчанка не вела, но строго соблюдала все рекомендации тренера - ела только то, что было прописано у нее в плане.

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА ОКАЗАЛАСЬ ВКУСНЕЕ ОБЫЧНОЙ

- Каждый день я уходила из дома с кучей контейнеров, чтобы точно не купить себе лишнего. А еще заводила будильник, чтобы не пропустить прием пищи. Помню, разговаривала с кем-нибудь, звонил будильник, я доставала еду и начинала есть, - смеется Лена. - А потом я сменила работу. На новом месте перерыв на обед был лишь один - в середине рабочего дня. Но я-то питалась по шесть раз в день! Мне пришлось ставить руководителю ультиматум: либо я буду уходить столовую перекусывать, либо есть за рабочим столом. Объяснила, что мне нужны еще перерывы. В итоге руководство пошло мне навстречу, и я стала уходить в столовую. А скоро у меня появились единомышленницы - перекусывали вместе со мной.

Первое время Елена готовила для себя отдельно. Но в итоге вся семья перешла на правильное питание.

- Вот приготовлю я мужу суп, а себе - кашу и запеченную курицу. Он просит попробовать и съедает мою еду! Так что я приучила к здоровым блюдам все семейство, - вспоминает девушка. - Кстати, когда мы начали питаться правильно, я поняла, что на продукты мы стали тратить на тысячу меньше, чем раньше. Чтобы не покупать вредные вкусности, я старалась ходить в магазин раз в неделю, предварительно составляя список покупок.

Фото: личный архив героя публикации После того, как ижевчанка скинула почти 23 кг, она решила полностью поменять свой образ

Каждый поход для Елены превращался в квест, потому что наставник советовал ей изучать состав и калорийность блюд.

- Я не понимала, что в составе вредное, а что нет. Тренер облегчила мои мучения - объяснила, что нужно брать продукты, в которых калорийность не выше 200 килокалорий на 100 граммов, - говорит ижевчанка.

МУЖ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ

Кроме того, Елена активно занималась спортом - ходила в зал 3 раза в неделю по утрам. Вставать приходилось в 5:30 - нужно было успеть выгулять собаку, собрать контейнеры с едой на день.

Самой тяжелой тренировкой стала круговая.

- Когда у тебя большой вес, очень напряжно бегать, прыгать - не только физически, но и психологически. За 30-40 минут тренировки прорабатывались все виды мышц и перерывов практически не было, в этом и суть такой тренировки. Только представьте! Потягивания, отжимания, приседания и все с минимальными перерывами при весе 92 кг… - рассказывает наша героиня.

Кстати, родные и друзья не поддержали Елену в начале ее пути.

- Муж спрашивал, зачем мне это нужно, говорил, что я нравлюсь ему такой, какая я есть. Не понимал, для чего я так резко пошла тренироваться. Сын тоже негодовал, почему мама с ним не ест сладости, всегда предлагал конфеты или еще что-нибудь, - вспоминает ижевчанка. - Друзья тоже постоянно пытались накормить. Так что я всегда носила с собой еду, чтобы не съесть лишнего - брала контейнеры даже в кафе.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Фото: Архив Примерно с таким набором продуктов ижевчанка уходит каждый день на работу

Что изменилось - добавилось уверенности на 200%! Было приятно ловить восхищенные взгляды. Опять же прийти в магазин спросить размер L, а продавцы смотрят и говорят: «Девушка, ну у вас же M», очень приятно. И легкость какая-то появилась, ведь раньше я могла съесть целую сковородку жареной картошки! Я начала фотографироваться! Раньше было очень мало фото, так как была какая-то внутренняя зажатость, очень стеснялась.

Стоимость - тренировки стоили около трех тысяч рублей за 11 занятий.

Любимое блюдо - курица! Очень люблю курицу, не знаю, почему все так ее недолюбливают на ПП. Удобно готовить и вкусно. Я, например, готовлю филе без кожи: закидываю в фольгу, поперчу, посолю, полчаса в духовке и готово!

Тренировки - я продолжаю тренироваться для поддержания формы. Занимаюсь по вечерам - спорт помогает снять стресс после рабочего дня.

Чем заменить сладкое? Я стараюсь заменять сладкими хлебцами, зефиром, горьким шоколадом (в составе должно быть не меньше 72% какао).