Почему использовали белую плитку и поставят ли туалеты: 7 вопросов про новую Центральную площадь в Ижевске

19 сентября состоится торжественное открытие обновленной Центральной площади Ижевска. Ее ремонт длился больше года. Что нового появится на этой площадке? Как за ней будут следить? И установят ли на площади туалеты? Разбиралась «Комсомолка».

ЧТО ИМЕННО ПОЯВИЛОСЬ НА ПЛОЩАДИ?

Первое, что притягивает внимание – «сухой» фонтан, который появится напротив Театра оперы и балета. Он называется так, потому что в конструкции нет привычной чаши – струи воды бьют прямо с поверхности. Создатели говорят, что у него есть 20 различных сценариев работы. Кроме того, будет работать цветная подсветка и музыка.

Фото: Амир Закиров

Также на площади будут предусмотрены специальные смотровые площадки и амфитеатры – жители и гости Ижевска смогут любоваться на площади закатами.

Фото: Амир Закиров

А чтобы желающие могли прогуливаться по территории даже в темное время суток, установили фонари. Что интересно, на пешеходных дорожках освещение максимально яркое, а в ландшафтной зоне – мягкое.

Фото: Амир Закиров

- Мы искали такой тип светильников, которые будут создавать уют и напоминать комнатный торшер. Но, да, сейчас стою рядом, и он действительно напоминает душ, - с улыбкой сказала одна из разработчиков проекта площади Любовь Варламова.

УСТАНОВЯТ ЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ?

Один из самых волнующих горожан вопросов. Так, до ноября планируется установка синих кабинок, чтобы можно было комфортно себя чувствовать во время больших мероприятий. Однако после на площади появятся стационарные туалеты, в том числе комната матери и ребенка.

КАК БУДУТ СОХРАНЯТЬ ПОРЯДОК?

Фото: Амир Закиров

Сейчас разрабатывают некий стандарт, который будет включать все детали ухода за новой Центральной площадью. В частности, какой подход нужен деревьям, растущим здесь, какие использовать реагенты, где можно, а где нельзя складировать снег и так далее. Этот документ должен появиться до конца октября 2019 года.

Кроме того, планируется круглосуточное наблюдение за площадью - уже сейчас установлено две камеры видеонаблюдения, изображение с которых поступает в том числе на телефон главы Ижевска. В этом году установят еще 10, в рамках программы «Безопасный город».

БУДУТ АТТРАКЦИОНЫ?

- Как человек – я против [установки аттракционов]. Как градоначальник – тоже, - сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – Но тут запрос от горожан, а не мнение отдельного человека. Поэтому будем прислушиваться.

Кстати, вместо надувных горок, которые ставили на площади в прошлом, здесь появится отдельный спортивный городок, который впишется в общую атмосферу.

ПОЧЕМУ ПЛИТКА БЕЛАЯ?

Фото: Амир Закиров

Разработчики специально хотели сделать площадь в такой цветовой гамме, чтобы она не контрастировала со зданиями. В результате получилась цветовая гармония, в частности, с театром оперы и балета.

ЕСТЬ ГАРАНТИИ?

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, гарантийное обслуживание на площадь – 5 лет, на оборудование – 3 года, на фонтан – 2 года, на деревья – 3 года.

- Надеюсь, за это время мы сами научимся следить на площадью и будут изменения в ментальности горожан, - уточнил градоначальник.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Это не конец большого проекта под названием «реконструкция Центральной площади». Впереди – благоустройство и реконструкция площадки кинотеатра «Россия», моста и эспланады. По предварительным прогнозам, работы должны начаться в 2020 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Говорит глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Мне бы хотелось обратиться к жителям города. Леса, которые мы высадили, сейчас очень хрупкие. И стоит перемещаться пока по площади по тем направлениям, которые есть. Скамейки тоже не предназначены для того, чтобы на них стоять. Все-таки прошу помнить о том, что это общественное пространство и должна быть культура поведения.

НАПОМНИМ

19 сентября состоится торжественное открытие площади. К этому событию, а также Дню оружейника, в 19:00 начнется концерт, на котором выступят Александр Маршал, группа «Любэ», Марина Хлебникова, Юлия Михальчик и Ясения. Кроме того, жителей ждет лазерное шоу.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Как менялась Центральная площадь Ижевска

19 век.

Огромная, неблагоустроенная Михайловская площадь. На ней располагались казармы воинской части и сушильные сараи ложевой фабрики.

20 век.

После революции Михайловская площадь переименовывается в Красную. В довоенное время на ней проходили политические шествия и демонстрации.

1965 год. Фото: www.iz-article.ru

После принятия нового генерального плана Ижевска, который предусматривал перенос центра еще дальше - в район улицы Пушкинской. В 1961 году в районе будущей площади начались строительные работы. На месте снесенных сушильных сараев было построено административное здание Совмина УАССР (сегодня - Дом правительства). В 1965 году была сдана первая очередь гостиницы «Ижевск» (сегодня - «Центральная»).

1965 год

К концу 1960-х годов казармы полностью сносят и строят Кинотеатр «Россия», Центральный универмаг.

5 марта 1970 года – Красная площадь меняет название на Центральная.

1970 год. Фото: www.iz-article.ru

1975 – открытие Дворца культуры «Металлург».

Строительство Дворца культуры «Металлург»

1977 – строительство пешеходного моста через трамвайные пути.

1984 – открытие театра оперы и балета.

Фото: www.iz-article.ru

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».