Удмуртия туристическая: Что нового приготовит для гостей республика?

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее упоминал, что республика должна стать туристической Меккой страны. И не так давно в регионе объявили о создании туристско-рекреационного кластера «Удмуртия ЗАВОДит», который должен создать образ региона как одного из ведущих центров промышленного туризма страны. Что это за кластер? Чем подкреплен интерес к туристической сфере в Удмуртии? Об этом - в нашем материале.

ТОЧКА РОСТА

На реализацию туристско-рекреационного кластера «Удмуртия ЗАВОДит» выделяется 6,75 млрд руб., из которых 4,25 млрд руб. внесут инвесторы проекта. Как сообщила начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики Удмуртии Юлия Железняк, проект должен стать точкой роста конкурентоспособной туристской сферы республики.

- К задачам кластера относится строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры, современных комплексов по приему и обслуживанию гостей на базе промышленных предприятий, - пояснила Юлия Железняк, отметив, что комплексно-инвестиционный проект находится на стадии рассмотрения в Федеральном агентстве по туризму.

Фото: Диля Ахмадишина

Организации, которые можно уже сейчас посетить в ходе тура, - это цеха и музей «Ижстали», экспо-центр Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, «Элеконд», Сарапульский ликеро-водочный завод. В дальнейшем маршрут будет дополнен такими предприятиями, как концерн «Калашников», «ЛАДА Ижевск», Сарапульская конфетная фабрика.

СТАТИСТИКА НЕ ВРЕТ

Интерес к турсфере оправдан статистикой. Согласно данным сервиса Турстат, в 2018 году Удмуртия показала 28% прирост внутреннего туризма, тем самым вошла в тройку самых высоких показателей по темпу роста в стране!

Фото: архив редакции

По мнению первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, все это благодаря развитию промышленного туризма и особенно - турмаршрутов в районах республики.

- В районах Удмуртии за 2018 год побывали 427 тыс. туристов, что на 70% больше показателя 2017 года. Самая высокая посещаемость традиционно у Музея-усадьбы Петра Чайковского, который принял 89 тыс. человек. Далее идет архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» с 40 тыс. посетителями, на третьем месте - Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. Калашникова с 18 тыс. туристов, - рассказал Свинин. - Если мы хотим дальше развивать сферу делового, спортивного, этнотуризма, промышленного туризма, мы должны делать новые места размещения, развивать гостиничные комплексы. Правительство Удмуртии со своей стороны планирует привлекать новых операторов.

КУРС ПОДХВАТИЛИ НА МЕСТАХ

В Удмуртии на сегодняшний день процветает множество разнообразных направлений, часть из которых примкнула к кластеру «Камский берег», который обеспечивает развитие внутреннего и въездного туризма в регионе. По данным Корпорации развития Удмуртии, на начало января 2019 года в состав кластера входит 53 участника из Сарапульского, Воткинского и Каракулинского районов. В проект было привлечено более миллиарда рублей инвестиций.

Правительственный вектор подхватили и местные предприниматели, создав в республике несколько уникальных точек притяжения. Так, в этом году свое десятилетие празднует конный клуб «Золотая подкова». По рассказам владельца Артема Рылова, сейчас у них уже 17 лошадей, десять из которых относятся к молодняку, а семь работают под всадниками.

Фото: Сергей Грачев

- У нас практически ничего не было. Мы начали разрабатывать бизнес-план. На 67 тыс. руб. купили двух лошадей. Уже в 2018 году 1 250 человек отдохнули у нас с ночевой, и еще где-то 1000 человек, которые приезжали на день. По итогам 2019 года будет еще больше гостей, я думаю, - сказал Рылов.

По его словам, сейчас стали чаще приезжать из других городов, в том числе из-за границы. Были гости из США, Китая, Израиля, Германии, Латвии, которые в рамках программы мероприятий сталкиваются с культурой и бытом крестьянских хозяйств начала 20 века.

А в декабре 2018 года встречать гостей начали на оленьей ферме «Гринфилд парк». Пока у хозяйки Светланы Ломаевой - 15 оленей, а также собаки, свиньи, овцы и другая живность.

- Не так давно к нам с родителями приезжала девочка из Санкт-Петербурга отмечать день рождения, потому что считает, что олени - это ее символ счастья. Но в зимние каникулы отмечался наибольший наплыв туристов, - поделилась рассказом Ломаева, однако не стала раскрывать секреты будущих планов по развитию фермы.

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