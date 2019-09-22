Какая погода ждет ижевчан на неделе
В Ижевске на неделе ожидается холодная погода, синоптики обещают снег. Средняя температура днем +6 градусов, ночью +3 градусов.
По данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 23 сентября, температура днем +5…+6 градусов, ночью 0…+1 градусов, ночью возможен снег.
24 сентября, во вторник, температура днем +3…+4 градусов, ночью +1…+2 градуса, снег.
25 сентября, в среду, температура днем +4…+5 градуса, ночью +1 градусов, днем небольшой снег, ночью дождь.
26 сентября, в четверг, температура днем +6 градусов, ночью +1…+2 градуса, небольшой дождь.
27 сентября, в пятницу, температура днем +5 градусов, ночью 0 градусов, небольшой дождь.
28 сентября, в субботу, днем +6…+7 градусов, ночью +1 градус, небольшой дождь.
29 сентября, в воскресенье, днем +7…+8 градусов, ночью +4 градуса, небольшой дождь
ИСТОЧНИК KP.RU
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