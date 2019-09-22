2019-09-22T16:31:50+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан на неделе

Может выпасть первый снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске на неделе ожидается холодная погода, синоптики обещают снег. Средняя температура днем +6 градусов, ночью +3 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 23 сентября, температура днем +5…+6 градусов, ночью 0…+1 градусов, ночью возможен снег.

24 сентября, во вторник, температура днем +3…+4 градусов, ночью +1…+2 градуса, снег.

25 сентября, в среду, температура днем +4…+5 градуса, ночью +1 градусов, днем небольшой снег, ночью дождь.

26 сентября, в четверг, температура днем +6 градусов, ночью +1…+2 градуса, небольшой дождь.

27 сентября, в пятницу, температура днем +5 градусов, ночью 0 градусов, небольшой дождь.

28 сентября, в субботу, днем +6…+7 градусов, ночью +1 градус, небольшой дождь.

29 сентября, в воскресенье, днем +7…+8 градусов, ночью +4 градуса, небольшой дождь

ИСТОЧНИК KP.RU

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