Разработки подростков, электромотоциклы и ТОРы: что можно увидеть на выставке техники в Ижевске

18 сентября на набережной Ижевска, в рамках празднования Дня оружейника, открылась выставка техники. На ней ведущие предприятия Удмуртии представили свою гордость –современные и ретро разработки. «Комсомолка» внимательно посмотрела экспонаты и собрала фоторепортаж.

«УБИЙЦА» БЕСПИЛОТНИКОВ И ПОЛЕЗНЫЕ ДРОНЫ

На набережной раскинулся большой шатер – в нем выставлены беспилотные летательные аппараты (БЛА), электрические мотоциклы, электромобили и другая сравнительно небольшая техника.

Фото: Сергей Грачев

Например, свои беспилотники представила компания ZALA AERO GROUP*. Есть такие модели, которые могут работать при температуре от -55 до +55 градусов.

Фото: Сергей Грачев

Между ними разместился REX** 2 – «убийца» беспилотников. Его вес – 3 кг, а время непрерывной работы – три часа. Он может подавлять сигналы БЛА на расстоянии 0,5-2 километров, в зависимости от частоты.

Фото: Сергей Грачев

Можно встретить интересные разработки концерна «Калашников». Например, электрический мотоцикл «Пульсар» (с яркими вставками на фото) и мотоцикл специального назначения. Они могут развивать скорость до 80 км/ч. А последний еще оснащен ночной светомаскировкой, фарой головного освещения и ИК-фарой.

Фото: Сергей Грачев

Рядом стоит электромобиль «UV - 4». Он рассчитан на четырех человек и может развивать скорость до 40 км/ч. Запас хода – 100 километров.

Фото: Сергей Грачев

Свои беспилотники представили и воспитанники «Кванториума». На фото - 16-летний Еремей, который держит в руках собственную разработку. Парень рассказывает, что БЛА предназначен для работы на промышленных объектах. Чтобы не получить травму, специалист может запустить дрон вместо себя – БЛА соберет всю необходимую информацию.

Фото: Сергей Грачев

А это 15-летний Дима. Его экспонат предназначен для сельскохозяйственных работ. Этот беспилотник может распространять насекомых – трихограмм. Их используют в борьбе с чешуекрылыми вредителями сельскохозяйственных культур. Так получается дешевле и безопаснее для людей.

Фото: Сергей Грачев

ПАРАДНЫЙ РАСЧЕТ

На улице тоже есть на что посмотреть. В основном, это та техника, которую мы видим во время парада Победы в Ижевске. Например, «ГАЗ-А» - самая массовая советская легковая модель первой половины 1930-х. Поставлялась преимущественно государственным органам и в Красную Армию.

ГАЗ-А. Фото: Сергей Грачев

А это – «ГАЗ-67» - первый советский вездеход легкового класса. Его использовали в качестве штабного и разведывательного автомобиля. Кроме того, он мог перевозить пехоту и применялся для эвакуации раненных с поля боя, а также использовался как артиллерийский тягач для перевозки легкий оружий.

ГАЗ-67. Фото: Сергей Грачев

Можно посмотреть на Willys MB («Виллис») - армейский автомобиль времен Второй мировой войны. В Красную армию они стали поступать летом 1942 года, применялись в первую очередь как командирские автомобили и тягачи для 45-мм противотанковых пушек.

"Виллис". Фото: Сергей Грачев

Два совместных экспоната – «М-4» (зенитная пулеметная установка) и ГАЗ-АА («полуторка») - базовый автомобиль для различных модификаций военного и гражданского назначения.

"Полуторка". Фото: Сергей Грачев

«Тачанка» - конная рессорная повозка со станковым пулемётом «Максим». В годы Гражданской войны ее использовали как для передвижения, так и для нанесения ударов непосредственно на поле боя.

"Тачанка". Фото: Сергей Грачев

Пулемет "Максим". Фото: Сергей Грачев

«Катюша» - бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13, которую использовали во времена Великой Отечественной войны. Чтобы сохранить секретность установки, настоятельно рекомендовали называть ее так, чтобы не раскрывать подробностей характеристик и назначения. По этой причине солдаты первое время называли установку «гвардейским минометом», «Раисой Сергеевной» (от сокращения РС - реактивный снаряд) и другими. Версии происхождения названия «Катюша» различны, по одной из них оно появилось по названию популярной песни Матвея Блантера «Катюша».

"Катюша". Фото: Сергей Грачев

Кончено, выставка не могла обойтись без мощной техники, такой, как «ОСА» и «ТОР» – зенитные ракетные комплексы, разработанные ИЭМЗ «Купол».

Тор (зенитный ракетный комплекс). Фото: Сергей Грачев

Кстати, они своим ходом добрались до набережной. Другие, легкие, автомобили привезли на специальных установках. Говорят, что средняя скорость, которую могут развить комплексы – от 50 до 90 км/ч.

Оса (зенитный ракетный комплекс). Фото: Сергей Грачев

Тор. Фото: Сергей Грачев

*Зала Аэро Групп

**Рекс