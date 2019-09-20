2019-09-20T09:37:12+03:00
Общество

18 самых ярких фото с концерта в честь Дня оружейника в Ижевске

Завершилось представление выступлением группы «Любэ»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

В четверг, 19 сентября, на обновленной Центральной площади Ижевска отгремел масштабный концерт в честь Дня оружейника. Несмотря на прохладную погоду, вся территория около сцены была забита людьми – собралось порядка 20 тысяч человек. «Комсомолка» собрала самые яркие моменты с четырехчасового концерта.

Без сюрпризов не обошлось – первым к гостям праздника обратился Михаил Тимофеевич Калашников. На экраны вывели его видеоинтервью. И это не случайно – в 2019 году празднуется 100-летие со дня рождения легендарного конструктора.

- Я считаю, что оружие, которое сделал для защиты рубежей Отечества, должно находиться только в руках военных, - отметил он.

Разговор с М.Т. Калашниковым. День оружейника. 19.09.

- Я памятник воздвиг себе трудом упорным К нему не зарастёт солдатская тропа Он будет символом для юношей бесспорным Таким же безупречным, как автомат АК, - добавил он.

Но были и наставления, которые он дал курсантам школы юных летчиков – молодые ребята специально вышли на сцену.

- Будьте достойны старшего поколения. Уважайте старших, уважайте наше прошлое. Без прошлого не может быть и настоящего. Поэтому учеба в школе, в кадетских организациях, это большой и нужный труд. Этот опыт и знания пригодятся в дальнейшей работе, чтобы вы были надежными защитниками своего Отечества, - отметил он.

- Словно живой Михаил Тимофеевич смотрел на нас с экрана. Наши курсанты как будто вели с ним беседу, - рассказали курсанты.

Например, Алина Викулова спросила: «Михаил Тимофеевич, совет нужен для творчества и большого роста».

- Все сложное - не нужно. Все нужное – просто, - ответил ей конструктор в экрана.

После этих речей начался сам концерт. Праздничная программа была насыщенной. Первой выступила советская и российская эстрадная певица Марина Хлебникова. Она порадовала собравшихся своими хитами «Солнышко мое», «Чашка кофею» и «Косые дожди».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Не дали замерзнуть пришедшим молодая российская певица Ясения (Нана Арахамия) и российская поп-певица Юлия Михальчик.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

А вот драйва добавил Александр Маршал – «Орел», «Песня о десанте», «Белый пепел» и даже «Moscow Calling*».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

- С праздником! Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И, как говорили раньше, успехов в боевой и политической подготовке, - пожелал Александр Маршал со сцены.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Пришедшие не только подпевали артистам, но и охотно подтанцовывали. А когда на часах было почти 21:00, на сцене появилась группа «Любэ» во главе с Николаем Расторгуевым. Люди пускались в пляс под мелодию песни «Гитара семиструнная», слегка покачивались под «Ребята с нашего двора» и зажигали фонарики, услышав песни «Конь», «Там за туманами».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

А песню «Атас» и вовсе пели практически сами. Кстати, как рассказал сам Николай Расторгуев со сцены, за все время существования этой композиции (примерно с 1989 года) он пропел слово «атас» больше 200 тысяч раз.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Завершился вечер праздничным салютом.

*Москоу коллинг

ИСТОЧНИК KP.RU

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