Матч мечты: на одном льду с чемпионами мира и России

79 команд, более 1500 участников, свыше 200 игр! В Ижевске стартовал второй республиканский турнир по хоккею имени М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд.

Турнир начался с «Матча мечты». Сыграть с настоящими звездами хоккея мечтает каждый увлеченный этим видом спорта мальчишка. Для 15 ребят из Ижевска, Глазова и Завьяловского района - победителей и призеров прошлогоднего турнира имени Калашникова - эта мечта стала реальностью.

Начало матча - вбрасывание. Шайбу подает Владимир Каманцев, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи. Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Матч мечты

Юные спортсмены отчаянно сражались на льду с чемпионом мира 2009 года Антоном Курьяновым и чемпионом России 2004 года Евгением Хацеем, ветеранами команды «Ижсталь». Компанию профессиональным хоккеистам составили хоккеисты-любители - сборная российских артистов «КомАр».

В ее составе в Ижевск приехали знаменитый «Иванушка Интернешнл» Кирилл Андреев, «гардемарин» Владимир Шевельков и другие. Их поддержали трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов и капитан команды, генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Арсибеков. Именно эта компания является одним из организаторов турнира. Предприятие не только поддерживает хоккей, его сотрудники сами регулярно выходят на лед - в компании действует несколько хоккейных команд.

В игре ветеран «Ижстали» Владимир Бояринцев. Фото: Амир Закиров

Кирилл Андреев в перерыве исполнил свою песню прямо в хоккейной амуниции. Фото: Амир Закиров

Капитан команды, генеральный директор компании «Белккмнефь» Дмитрий Арсибеков. Фото: Амир Закиров

Участие в турнире примут более 1500 юных хоккеистов. Фото: Амир Закиров

Иван Черезов отлично владеет коньковым ходом не только на лыжне. Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

После матча за автографами к артистам и спортсменам выстроилась очередь. Фото: Амир Закиров

Автограф от чемпиона мира по хоккею Антона Курьянова. Фото: Амир Закиров

И фото на память с легендарным «гардемарином» Владимиром Шевельковым. Фото: Амир Закиров

- Два года назад было подписано соглашение между Правительством Удмуртии и благотворительным фондом «САФМАР», который в Удмуртии представляет наша компания, - комментирует Дмитрий Арсибеков. - Тогда было решено, что с 2018 по 2020 год фонд «САФМАР», который возглавляет Михаил Гуцериев, вложит в развитие детско-юношеского хоккея в Удмуртии 450 миллионов рублей.

За три года в развитие детско-юношеского хоккея в Удмуртии благотворительным фондом «САФМАР» будет вложено 450 миллионов рублей

Эти средства направляются на строительство хоккейных площадок и проведение трех детско-юношеских хоккейных турниров - турнира имени Калашникова, международного турнира по хоккею-следж и «Золотой шайбы».

11 новых хоккейных площадок за три года

Промежуточные итоги заключенного соглашения можно подводить уже сейчас.

2018 год - в селе Сигаево Сарапульского района построен крытый каток.

2019 год - новые хоккейные площадки появятся в селе Дизьмино Ярского района, Каракулино, Киясово, Шаркане и Балезино. В Камбарке будет сдан крытый каток.

2020 год - красивая финальная точка проекта будет поставлена в Можге. Там откроется современная ледовая арена. Кроме того, хоккейные площадки появятся в Игре, д. Мувыр Шарканского района и д. Кестым Балезинского района.

Крытый каток в Камбарке будет открыт в ноябре этого года. Такой же был построен в селе Сигаево Сарапульского района в 2018 году.

В 2020 году в Можге будет построена современная ледовая арена на 450 мест. Кроме того, там будет зал для игры в волейбол и баскетбол, хореографический и тренажерный залы.

Михаил Хомич, полпред главы Удмуртии при Президенте России:

«Всего за три года в Удмуртии будет построено 11 современных хоккейных площадок. Ничего этого не было бы без благотворительного фонда «САФМАР».

Михаил Хомич, полпред главы Удмуртии при Президенте России

- Звезды хоккея не появляются из ниоткуда. Они рождаются на дворовых хоккейных коробках, на таких вот соревнованиях, как турнир имени Калашникова, поэтому мы поддерживаем детский спорт, - говорит Дмитрий Арсибеков.

- Нет сомнений, что стартовавший турнир по хоккею среди дворовых команд откроет новые имена. Талантливых ребят из сельских районов и городов Удмуртии возьмут на заметку тренеры, - уверен Александр Варшавский, глава Минспорта Удмуртии.

Но вернемся к «Матчу мечты». В этой товарищеской встрече, как и положено, победила дружба. Счет игры - 6:6. Но, как признались юные хоккеисты, счет в мачте им был неважен. Куда важнее для них следующие игры в рамках турнира.

Соревнования продлятся до ноября и пройдут на двух площадках - в Ижевске и Глазове.