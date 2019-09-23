СИЗО напротив школы и падения с велосипеда: 6 вопросов от жителей Ижевска блогеру Илье Варламову

В субботу, 21 сентября, прошла встреча жителей Ижевска с российским общественным деятелем, журналистом, предпринимателем и видеоблогером Ильей Варламовым. Он известен своими материалами о городской среде и урбанистике городов России.

Прежде чем провести встречу, он собирал вопросы от ижевчан. Их набралось немало, в том числе: Почему в городе СИЗО напротив школы? И сколько раз можно упасть с велосипеда по пути из Строителя в центр? «Комсомолка» публикует ответы на самые интересные из них.

КАК ТЕБЕ ИЖЕВСК?

Фото: vk.com/a.brechalov

Вообще я был в Ижевске много раз, и многое меня с ним связывает. У меня жена отсюда, теща тут живет. Поэтому за Ижевск переживаю. Мне попадались города, в которых теоретически я бы хотел жить и есть города, в которых бы я жить не хотел. Ижевск всегда попадает в список городов, где я бы жить не хотел. Но на самом деле город очень хороший, замечательный.

КАК ТЕБЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ?

Нужно сразу обозначить – мне трудно быть непредвзятым в этом вопросе. Но постараюсь. Видел много общественных пространств в России и то, что получилось сделать в Ижевске – очень достойно. Оценил, в какие сжатые сроки это происходит, с какими бюджетами. И понимаю, что все еще не совсем готово.

У меня есть рубрика «комфортная городская среда» [в блоге на ЖЖ – прим. ред.], где показываю, что вообще делается в городах России. И, объективно, похвастаться нечем. Более-менее общественные пространства появляются в Татарстане. Поэтому, по сравнению с тем, что происходит в регионах, это очень здорово.

Новая Центральная площадь. Фото: Амир Закиров

Почему мне сложно непредвзято ее оценивать, потому что ее делала Люба – моя жена [Любовь Варламова - директор архитектурного бюро iCube* - прим. ред.]. Она автор проекта. Благодаря ей и другим людям появилась такая красота.

И, несмотря на лютый холод в Ижевске, на Центральной площади дети купаются в фонтане… Это что-то невероятное. Я смотрю на них и мне самому холодно. А они в пуховиках бегают под струями воды. Ну это признак несомненного успеха – люди готовы отдать свое здоровье, чтобы там порезвиться.

СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ И СИЗО

Илья Варламов: «Можно на Центральной площади поставить клетку с плохими архитекторами. Прямо в центре фонтана». Фото: Анна Костенкова

Среди важных вопросов Илье были и такие, на которые можно ответить только с юмором.

Как сделать так, чтобы легче дышалось на своих квадратных метрах?

Наверное, нужно ходить на выборы, участвовать в политике, отстаивать свои идеи. Тогда вам дома будет замечательно дышаться. А у нас люди сначала игнорируют эти важные процессы, не участвуют никак в политике. Все у них замечательно. Потом выясняется - пенсия маленькая, проблемы какие-то.

Почему в Ижевске СИЗО напротив школы?

Ну… эээ… Я не знаю почему. Мы утром [21 сентября - прим. ред.] обсуждали этот вопрос за завтраком и решили, что это классный стимул. Дети смотрят на СИЗО и понимают, что нужно хорошо учиться, чтобы не оказаться там.

Сколько раз можно упасть с велика, когда едешь из Строителя в Центр?

Я смотрю, судя по всему, те, кто аплодирует, тот и падал? Да? А знаешь, почему ты падал [обращается к мужчине из зала, который ранее высказал недовольство площадью - прим. ред.]? Потому что тебе площадь не понравилось. У тебя вкуса нет. Или ты плохо видишь, что тоже возможно. Вполне возможно, тебе нужно купить очки. Ты не разглядел красоту площади, и не разглядел ямы, в которые попадает твой велосипед.

И ВСЕ-ТАКИ ПРО ГОРОД

«НЕ умная остановка»

Илья Варламов перед своим выступлением успел прогуляться по столице Удмуртии с главой города Олегом Бекмеметьевым и главой республики Александром Бречаловым. По большей части, смотрели на новую Центральную площадь. Мнение блогера про эту территорию уже отмечено выше. А вот с «умной» остановкой, которую хотел протестировать Илья, возник казус.

Глава Удмуртии и Илья Варламов тестируют "умную" остановку. Фото: vk.com/a.brechalov

- Оказалось, что там не работает клавиатура. Мы немного расстроились… Спросил у Олега Николаевича [глава Ижевска - прим. ред.]: «А что не так?». Ответил, что ее просто не сдали пока. А как мне понять, что она не сдана? Там не висит никаких табличек, что ведется наладка оборудования, - рассказал Илья Варламов.

«Тротуар, отвлекающий внимание»

Жаловались блогеру и на тротуары. Многочисленные трещины, бесчисленные затопления уже изрядно надоели жителям.

- Самая трагичная история произошла около памятника крокодилу. К нам подошла одна женщина и сказала: «Это вообще главная достопримечательность города». А там сидит Гена в неприличной позе на лавке. И она очень переживает, что люди приезжают на туристических автобусах, а вместо Гены видят разбитый тротуар около него.

«Деньги на газоне»

Блогер обратил внимание и на парковку на газоне около многоквартирных домов.

- Здесь, кстати, зарыты бюджетные деньги. Можно с каждого из них брать по три тысячи рублей... [пересчитывает авто на фото - прим. ред.] 30 тысяч сейчас стоит на газоне. По две? Ну 20 тысяч. Непонятно, почему никто никого не штрафует. Вообще проблемы с парковками и газонами. Можно брать и пускать на благоустройство эти деньги. Быстрее туалет на площади поставить, на лавочки пустить.

«Переход в ад»

Илья рассказал, что проводил опросы среди жителей на тему благоустройства города. В частности, расспрашивал людей около подземного перехода УдГУ о том, что их не устраивает в городе.

Фото: Ирина Бурцева

- Никто не сказал, что их беспокоит этот переход. То есть, это нормальная ситуация! Ты спускаешься в этот переход как в ад. Человек идет, там пандус сплошной, там нет ступенек. Он идет с коляской, говорит по телефону. Одним пальцем держит коляску с ребенком. Ребенок в шоке, сидит и думает, что это его в последний раз куда-то везут. Он уже видит свои травмы там внизу. Нет, мужчине все равно он спускается. Это удивительный переход. Предлагаю его закопать, - высказался Илья Варламов.

*АйКуб