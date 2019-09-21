«Калашников у нас получился настоящий»: Сергей Бодров-старший и Константин Буслов рассказали о создании фильма о легендарном оружейнике

19 сентября Ижевск посетили режиссер и продюсер фильма «Калашников» Сергей Бодров-старший и Константин Буслов. Они рассказали, как работали над историей великого оружейника.

ВНЕШНЕГО СХОДСТВА НЕ ИСКАЛИ

В фильме, который должен выйти уже в 2020 году, сыграют такие актеры как Ольга Лерман, Виталий Хаев, Сергей Газаров, Алексей Вертков, Артур Смольянинов, Анатолий Лобоцкий, Валерий Баринов. А вот роль Михаила Тимофеевича Калашникова в фильме исполнил 26-летний актер Юрий Борисов.

Режиссеры признаются, что не искали стопроцентного внешнего сходства – гораздо важнее для них было создать верный художественный образ.

Фото: Архив

- Я очень надеюсь, что Калашников у нас получился настоящий, - сказал Сергей Бодров. - По характеру, по его жизни, по его мышлению, наш герой очень близок к Михаилу Тимофеевичу. Я провел много времени с людьми, которое его знали, которые с ним работали. И мы все вместе представили себе, каким должен быть актер.

- На мой взгляд, Калашников был настырный, упорный, не без хитринки, - добавил Константин Буслов. - И эта его настойчивость - она у нас в картине есть. По книгам он был не вспыльчивый, не конфликтный, но со своей правдой, которая позволила ему достигнуть этих высот.

БЕЗ ВЫМЫШЛЕННЫХ СЦЕН НЕ ОБОШЛОСЬ

Создатели признаются - аутентичность происходящего они старались соблюдать до мелочей: использовали настоящее охолощенное оружие, советовались с биографами и специалистами по костюмам. Участвовали в работе сотрудники АО Концерна «Калашников» и дочь конструктора Елена Михайловна Калашникова.

Фото: Архив

Однако по словам режиссеров, фильм все же художественный. Это значит, что в картине будут собирательные образы. Будет и вымышленный эпизод - встреча Михаила Калашникова на вокзале со старшим братом Виктором, отправленным в ссылку.

- Эта сцена очень должна быть эмоциональной, - рассказывает Сергей Бодров. - Этого не было в жизни, они не встретились на той станции, но могли бы встретиться. И мне кажется, этот вымысел абсолютно правдив. Я верю, что так могло бы случиться.

3 ВОПРОСА О ФИЛЬМЕ

Где снимали картину?

- Снимали фильм, в основном, в Московской области, - поделился Константин Буслов. - В Санкт-Петербурге снимали паровозное депо - на станции Шушары, где сохранились старые поезда. А в Павловском Посаде организовали сцены с Ковровским заводом. Много съемок было сделано в павильонах – главным образом, в Люберцах.

Кстати, сцен, снятых в Ижевске, в фильме не будет. Дело в том, что действие фильма заканчивается на награждении главного героя Сталинской премией – в столицу Удмуртии Михаила Калашникова распределили позже.

Когда выйдет фильм?

Полнометражный художественный фильм «Калашников» должен выйти в прокат к 23 февраля 2020 года. По длительности картина рассчитана на 110 минут. В данный момент идет монтаж. Не исключают создатели и выхода в виде короткого сериала (4 серии) со вставками реальной исторической хроники.

Были ли знакомы создатели фильма с Михаилом Тимофеевичем?

Да. Сергей Бодров признался, что хотя общение с Калашниковым было недолгим, оно запомнилось ему навсегда.

- Мне повезло в 1997 году встреть Михаила Тимофеевича в Кремле, - вспоминает Сергей Бодров. - Ему вручали очередную государственную премию, кажется, это было 50-летие автомата. Нашей группе тоже повезло – дали премию за фильм «Кавказский пленник». Нам стали звонить из Кремля и предупреждать, чтобы мы пришли с пластиковыми пакетами, объясняя это тем, что будут выдавать довольно большую сумму в долларах мелкими купюрами. И вот мы стоим в очереди – все пришли с пакетами - и вдруг за нами встает Калашников. Тоже с пакетом. Мы ему с уважением предложили пройти первым, а он сказал: «Нет, я лучше тут с вами постою».

Фото: Архив

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/733030" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма "Калашников" 2019.

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