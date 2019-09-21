Фото и видео: «Соколы России» в небе над Ижевском

В субботу, 21 сентября, в небе над Ижевском пролетели «Соколы России», точнее, только командир пилотажной группы Александр Гусев, так как погода в Пермском крае разбушевалась. Напомним, что авиационная группа прилетает именно из соседнего региона.

- Сегодня показал фигуры сложного пилотажа. Это петля Нестерова, виражи, бочки и так далее. Уточню, именно сложного, а не высшего. Так как высота облачности была не более 800 метров, - рассказал официальный представитель пилотажной группы «Соколы России», полковник запаса, Игорь Басов.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Амир Зкиров

Фото: Амир Зкиров

yagenichkseniya Оставлю этого красавчика здесь Сокол России! #ижевск #соколыроссии