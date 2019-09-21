Фото и видео: «Соколы России» в небе над Ижевском
В субботу, 21 сентября, в небе над Ижевском пролетели «Соколы России», точнее, только командир пилотажной группы Александр Гусев, так как погода в Пермском крае разбушевалась. Напомним, что авиационная группа прилетает именно из соседнего региона.
- Сегодня показал фигуры сложного пилотажа. Это петля Нестерова, виражи, бочки и так далее. Уточню, именно сложного, а не высшего. Так как высота облачности была не более 800 метров, - рассказал официальный представитель пилотажной группы «Соколы России», полковник запаса, Игорь Басов.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
IMG_0262.MOV.
Фото: Дмитрий Селезнёв
Фото: Дмитрий Селезнёв
Фото: Дмитрий Селезнёв
Фото: Амир Зкиров
Фото: Амир Зкиров
Фото: Амир Зкиров
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»