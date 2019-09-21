2019-09-21T16:07:09+03:00
Общество

Фото и видео: «Соколы России» в небе над Ижевском

Несмотря на то, что был только один пилот, выступление получилось шикарным
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

В субботу, 21 сентября, в небе над Ижевском пролетели «Соколы России», точнее, только командир пилотажной группы Александр Гусев, так как погода в Пермском крае разбушевалась. Напомним, что авиационная группа прилетает именно из соседнего региона.

- Сегодня показал фигуры сложного пилотажа. Это петля Нестерова, виражи, бочки и так далее. Уточню, именно сложного, а не высшего. Так как высота облачности была не более 800 метров, - рассказал официальный представитель пилотажной группы «Соколы России», полковник запаса, Игорь Басов.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Дмитрий Селезнёв

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#21сентября #ижевск #соколы
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Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Дмитрий Селезнёв

Фото: Амир Зкиров

Фото: Амир Зкиров

Фото: Амир Зкиров

Фото: Амир Зкиров

yagenichkseniyayagenichkseniya
Оставлю этого красавчика здесь Сокол России! #ижевск #соколыроссии
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Фото: Амир Зкиров

Фото: Амир Зкиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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