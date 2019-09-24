2019-09-24T07:34:16+03:00
Общество

Онлайн-трансляция «Утро с Главой Удмуртии»: Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей

И рассказывает об актуальных задачах
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Во вторник, 24 сентября, на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) проходит традиционная программа «Утро с Главой Удмуртии». Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей и рассказывает об актуальных задачах, которые стоят перед республикой.

Начинаем в 07:30. Настраивайтесь на волну 107.6 FM, слушайте эфир в интернете или смотрите трансляцию.

Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06).

Утро с Главой Удмуртии 24.09.19.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06).

ИСТОЧНИК KP.RU

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