Как будет работать «Закон о тишине» 2019 в Удмуртии

Во вторник, 24 сентября депутаты госсовета Удмуртии приняли сразу в двух чтениях «Закон о тишине». Он увеличит время, во время которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать?

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Во-первых, «время тишины» увеличили с 22:00 до 8:00 в будни и с 23:00 до 9:00 в выходные и праздники. Раньше этот интервал составлял с 22:00 до 8:00.

Во-вторых, был внедрен «тихий час». Это значит, что с 13:00 до 15:00 ежедневно в жилых домах, гостиницах и общежитиях нельзя будет шуметь, например, выполнять громкие ремонтные работы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

- Использовать звукоусилители, в том числе на автомобилях, в торговых точках, кафе и ресторанах;

- Кричать, свистеть, стучать, петь, играть на музыкальных инструментах;

- Запускать салюты и использовать пиротехнику;

- Заниматься строительством, ремонтом, разгрузкой и погрузкой, проводить земляные работы и вообще делать подобные вещи с использованием механических средств и технических устройств.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА?

За нарушение закона предусмотрены штрафы. И накладывать их будут специальные административные комиссии, которые есть при муниципальных образованиях.

Но, учитывая практику других регионов, сначала следует предупреждение, а уже потом санкции. А в случаи с «тихим часом», то он введен как рекомендация, а не требование. Поэтому сложно пока сказать, будут ли вообще наказывать за его нарушение.

Какие есть штрафы:

Для физических лиц – от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей;

Для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей;

Для юридических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей.

В 2017 рассмотрели 2128 дел о нарушении закона. В 2018 – 2676 дел.

ЗАЧЕМ НУЖЕН НОВЫЙ ЗАКОН?

О внедрении новых правил попросили сами ижевчане – кто-то беспокоился о детях, которые не могут выспаться днем из-за соседей, кто-то – сетовал на наливайки, у которых собирается шумная толпа. Рассматривали законопроект несколько месяцев, стараясь учитывать множество аспектов. Например, работу ресторанов и кафе в домах, строительные работы, ремонты и прочее.

- Кроме того, участники круглого стола обратили внимание на содержание квартир, которые сдаются в аренду почасово и посуточно. Среди предложений также – необходимость учесть условия проживания граждан, в городе и сельской местности – они принципиально разные, как разные и источники шума. В рамках уборочной кампании, например, круглосуточный шум практически неизбежен, - рассказала бывший председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии Елена Дербилова.

Сейчас на уровне федерации готовится к принятию новый кодекс об административных правонарушениях. По словам Елены Дербиловой, одна из первых позиций, на которые он будет обращать внимание – это как раз закон о тишине.

Затрагивает закон и тему «наливаек». При обсуждении проекта, глава Удмуртии Александр Бречалов настоял, чтобы действие закона распространялось не только на жилые многоквартирные дома, но в том числе и на встроенные и пристроенные нежилые помещения.

НА ЧТО ОН НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ?

Есть в проекте закона ряд пунктов, которые отмечают, в каких ситуациях эти требования не действуют. Например, если ведутся работы по ликвидации ЧС, аварий или связаны со спасением жизней. Не стоит волноваться и на счет больших праздников.

- Действия, связанные с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. На празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января, - говорится в проекте.

А еще, если работы связаны с ремонтом дорог, уборкой снега или сельскохозяйственные.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему важен «тихий час»?

Рассказывает врач-педиатр Валентина Шикалова

Время, отведенное законом для тихого часа днем безусловно важно. Большинство детей спит именно в это время. Если я хожу по домашним вызовам и, если прием выпадает на это время, чаще всего ребенок спит. До 7 лет дневной сон обязателен! Для центральной нервной системы, иммунитета, даже поведения. Он оказывает положительное влияние на развитие и интеллект.

А КАК У ДРУГИХ?

Москва

Нельзя шуметь с 23:00 до 7:00. А когда это разрешено, уровень шума не должен превышать в квартире 55 децибел. Для сравнения: шум листвы в ветреный день - 30 - 35 децибел, спокойный разговор или пение птиц - 50 децибел.

Интересно, что заниматься ремонтом нельзя с 19:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, а также по воскресеньям и праздникам. По ночам, с 23:00 до 7:00, уровень шума не должен подниматься выше 45 децибел.

За нарушение жителям грозит сначала предупреждение, а потом штраф – от 1 до 2 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

Запрет действует с 22:00 до 8:00 утра. По правилам за громкое прослушивание музыки, телевизоров, за крики, свист, громкое передвижение мебели, игру на музыкальных инструментах в это время полагается штраф для граждан от 500 до 5 тысяч рублей,

За использование пиротехники штрафы для граждан начинаются с тысячи рублей. За шумный ремонт штрафы полагаются от 3 тысяч рублей для граждан. За строительные работы – от 5 тысяч рублей. В среднем, в Петербурге ежегодно выписывается порядка 2-3 тысяч протоколов о таких правонарушениях.

Пермский край

Там запрет действует с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Интересно, что в шум также включается понятие «непринятие собственником автомобиля мер по отключению сработавшей звуковой охранной сигнализации» и «управление автомобилем, оборудованным глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов».

Для граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей.

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