На одном стрельбище с Черезовым: как в Ижевске прошел «Калашников Биатлон Фест»
21 сентября Ижевск принимал на стадионе «Динамо» всех любителей биатлона. В рамках «Калашников Биатлон Феста» каждый мог принять участие в любительских стартах по биатлону в летнем формате.
Открытие «Калашников Биатлон Феста».Так проходило открытие «Феста»
В забеге принимали участие около 300 человек. Дистанция для любителей внушительная – 2,7 км. На трибунах стадиона собралось почти 15 тысяч зрителей. Вместе с ними на соревнованиях побывал корреспондент «Комсомолки».
Мероприятие длилось на «Динамо» почти целый день. С 11:00 до 18:00 туда пришло 15 тысяч человек. Фото: Автора
На равных с профессионалами
Принять участие туда приехали и известные российские спортсмены. Среди них Ольга Зайцева, Алексей Петухов, Александр Легков, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Максим Вылегжанин и Иван Черезов. Некоторые из них вышли соревноваться против спортсменов-любителей.
На «Калашников Биталон Фест» также приехала Галина Кулакова. Фото: автора
– Считаю, хороший старт. В Европе действующая практика, когда непрофессиональные спортсмены соревнуются на одной трассе с олимпийскими, это правильно, – сказал олимпийский чемпион Александр Легков.
Побороться с чемпионами пришли люди разных возрастов. Среди них и те, кто вышел на первый подобный забег в своей жизни.
Во время гонки пульс биатлониста может достигать 200 ударов в минуту
– Я работаю на «Калашникове», – рассказала ижевчанка Юлия. – Люблю бегать, но раньше в подобных мероприятиях не участвовала. А тут подумала, почему бы и нет.
Дистанция для нее показалось не слишком сложной. А на стрельбище она «закрыла» 9 мишеней из 10 – результат, который не всегда удается даже олимпийским чемпионам.
– Нам не сказали, за сколько я пробежала, но по ощущениям, что очень быстро! Я первая была, мне кажется! – смеется Юлия.
Гостей на «Фесте» встречал символ соревнований. Фото: автора
Это мотивация для детей
Соревнования собрали людей разных возрастов и из разных регионов. Для кого-то они стали хорошей мотивацией, чтобы развиваться в спорте.
– У нас дети занимаются спортом, мы из-за них ездим, чтобы они вдохновились! – рассказала зрительница Татьяна.
Вместе с ребенком она приехала на «Калашников Биатлон Фест» из Соликамска. На трибуне женщина активно размахивает флагом с надписью: «Пермский край». Если подойти ближе, то можно рассмотреть на флаге автографы – за одним из них Татьяна подошла к Максиму Вылегжанину. Говорит, что биатлониста-«любимчика» у нее нет.
– Мы, на самом деле, болеем за всех! Они ведь все наши! – восклицает Татьяна.
На подобные мероприятия из своего региона Татьяна ездит уже третий год. Говорит, для их семьи это стало доброй традицией. Такой же традицией для Ижевска стал и «Калашников Биатлон Фест».
Максим Вылегжанин расписывается на флаге поклонников. Фото: автора
– Зарождается новая традиция. Биатлон – один из самых популярных по зрелищности видов спорта. Запрос огромный. У старта отличное будущее. Будем дальше его развивать, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Результаты
Обойти именитых спортсменов оказалось возможно – по результатам соревнований первое место в спринте на 2,7 км занял 22-летний Владимир Дьяконов. Он прошел дистанцию за 8 минут и 39 секунд. Для сравнения, эту же дистанцию Александр Легков проходил на 52 секунды дольше.
Среди женщин первой стала Вятчанина Алиса, она прошла дистанцию за 10 минут и 39 секунд. Ольга Зайцева на ней показала результат в 11 минут 58 секунд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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