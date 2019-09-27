Откровения воспитательницы из Ижевска: «Ребенок назвал меня дурой, а я ответила - сам ты такой»

27 сентября в России отмечают День работников дошкольного образования. По случаю «Комсомолка» пообщалась с воспитательницей, работающей в садике уже 19 лет. Она откровенно рассказала о плюсах и минусах профессии, а еще о ситуациях, в которых невозможно сдержать слезы.

С ДЕТЬМИ ОБЩИЙ ЯЗЫК НАШЛА СРАЗУ

В юности я хотела быть географом - в 1992 году подала документы в УдГУ на географический. Эта область всегда меня интересовала, и я мечтала ее освоить, но не поступила. Тогда поступила в педагогический (тогда я жила в деревне, и это одна из профессий, которую можно было там освоить). После подала документы на «вышку».

Досье КП

Дети меня никогда не пугали - еще в школьные годы я работала помощником воспитателя, а после - и воспитателем. В 2000 году я приехала в Ижевск, искала работу. Но в те годы с работой было туго. Я хваталась за любую, даже библиотекарем поработала. А потом через знакомых узнала, что освободилось место в детском саду. Мне тогда было 25 лет.

Я сразу нашла общий язык с детьми. Конечно, сначала они проверяли меру дозволенности: смотрели, что позволяю я, и что - моя напарница. Но потом все было хорошо. Сейчас в моей группе 25 детей. Каждый со временем становится тебе родным, ведь вместе с ним ты проходишь путь его взросления.

К КОНЦУ ДНЯ НОЕТ ПОЯСНИЦА

Сложнее время в работе было привыкнуть к графику работы - он расписан по минутам. Воспитатель должен быть на работе в 7 утра - в это время приводят первых детей. В 8:30 у нас завтрак, потом занятия, в 10:45 идем на прогулку, в 12-12:45 - обед, до 15:00 тихий час, 15:30 полдник, затем игры в группе и в 17:00 мы выходим на прогулку. В норме, я работаю в первую смену: встаю в 5:30, в 7:00 на работе, ухожу из сада около 14:15. Если напарница заболевает, то я работаю одна, с 7:00 до 19:00. Бывает, за день могу присесть только пару раз - на обеде, рядом с ребенком, да в тихий час - когда дети спят, я заполняю планы. Часто детей нужно брать на руки, укачивать - к концу дня ужасно ноет поясница.

Плюсы работы

ДОВОДИЛИ ДО СЛЕЗ

Помню, как-то после обеда ребенок никак не хотел идти спать. Я несколько раз ему повторила, а он продолжал гнуть свою линию. В итоге крикнул мне: «Дура!». Я подумала и ответила: «Сам ты такой». То есть я не стала его обзывать, не произнесла плохого слова вслух. С боем мальчика уложили в кровать, и он еще долго бурчал под подушкой, что я дура. Вечером сказала о случившемся его родителям. На следующий день ребенок пришел и извинился.

Вообще, со временем учишься многое пропускать «мимо ушей». Но получается не всегда. Помню, однажды не смогла сдержаться - я тогда долго готовилась к какому-то занятию, искала материалы… А когда начала вести - поняла, что дети меня не слушают, болтают громче меня. Я не выдержала. Со слезами на глазах сказала детям, что больше не хочу с ними работать и ухожу. В группе сразу повисла тишина, а потом дети спросили, почему я не хочу быть с ними, и кто теперь будет их воспитателем. В этот раз извинений тоже долго ждать не пришлось, и занятие я продолжила.

БЕЛОРУЧКАМ В САДУ НЕ МЕСТО

Новеньким бывает трудно привыкнуть к тому, что детям иногда приходится и попу мыть, и трусики застирать. Мыть детей я никогда не брезговала. Это, конечно, в основном работа нянечки, но бывает так, что человек на больничном. Единственное, что я плохо переношу - когда детей рвет. Кто-то тоже должен все это убирать в отсутствие нянечки. Берешь себя в руки, заматываешь нос шарфиком и идешь убирать. К этому надо привыкнуть, белоручкам в саду не место.

Минусы работы

Садик меняет - со временем у меня выработался командирский тон. Люблю, когда меня слушаются, делают так, как я сказала. Дома частенько строю всех по струнке, но когда себя на этом «ловлю», стараюсь осекать: понимаю, что все это идет с работы, но семья-то не должна страдать. Еще иногда замечаю, что мне все нужно держать под контролем, мне все надо знать, поэтому могу раз по 5 на дню позвонить дочери, узнать, где она, что делает, поела ли.

Родные уже привыкли. Знают, когда я пришла с работы уставшая, мне нужно дать минут 15-20 на отдых. Люблю посидеть одна на кухне, в полной тишине, с кофе. Расслабляюсь и морально, и физически.

4 НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ВОСПИТАТЕЛЯ

• «Следите за языком: дети впитывают все, как губка, а потом это выдают. Например, если дома вы называете воспитателя «воспиталкой», то ребенок в садике назовет ее точно также, скомпрометирует, прежде всего, вас».

• «Учите своих детей здороваться, сейчас у малышей с вежливостью проблемы. Все идет от взрослых: если вы этого не делаете, то и ваш ребенок этого делать не будет».

• «Вы должны стать для ребенка авторитетом, иначе ко всем взрослым у него будет потребительское отношение. Научитесь уважать ребенка, видеть в нем не несмышленыша, а личность».

• «Многие говорят, что у нас потерянное поколение. Я не согласна. Когда был взрыв в доме на Удмуртской, 261, то на следующий день дети сами рассказывали, как ездили туда и приносили туда с родителями цветы. То же самое было и во время трагедии в Кемерове. Надо просто заниматься и воспитывать своих детей»