Жителям Удмуртии запретят курить на балконах?

С 1 октября на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах запрещается «использование открытого огня». Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло правительство России. Под запрет попадает не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение.

В ЧЕМ СУТЬ?

Поправки в документ были внесены постановлением Правительства №1216 от 20 сентября. В частности, в п. 90 правил, где говорится о запрете устраивать в квартирах, общежитиях и гостиницах склады пожароопасных веществ, добавляется ограничение на «использование открытого огня на балконах (лоджиях)».

– По статистике, за прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконе. Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении, – отмечают в пресс-службе МЧС России. – В целях снижения количества пожаров, сокращения гибели и пострадавших людей было принято решение о внесении изменений в Правила противопожарного режима.

Фото: pixabay.com

По словам Рината Еникеева, директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, подобная поправка направлена, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности.

– После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих, – уточнил Еникеев.

КАК НАКАЖУТ?

Если в результате нарушений правил возник пожар, то согласно статьи Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 000 рублей либо до 5 000 рублей.

Кроме того, неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир.

- Благодаря изменениям в Правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону, и возмещать тот вред, который они причинили, - комментируют в МЧС.

Фото: архив редакции

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовали 918 человек.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Мы попросили прокомментировать новые правила председателя Объединения совета домов Удмуртии, Александра Евсеева.

- Норма, которая обсуждается, принята в законодательство о противопожарном режиме. Соответственно идет речь о том, что в этих местах не допускается разведение открытого огня, - прокомментировал председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев. - МЧС дает комментарий о том, что они будут в первую очередь привлекать тех, кто, чье курение повлекло за собой пожар. То есть если ты покурил, бросил окурок, тот попал соседу на коврик на балконе и произошел пожар, например.

Фото: pixabay.com

По словам эксперта, речь в документе идет в первую очередь об этом, а не о самом факте курения.

- Да, при курении разведение открыто огня все равно происходит. Однако в том, что принято сейчас 1 октября, нет прямого указания, что курить на балконе (лоджии) нельзя, - отмечает Евсеев. - Под понятие открытый огонь попадает разведение костров (пожарить шашлык), использование бенгальских огней, хлопушек и т.д. Что касается пожарных переходов в многоквартирных домах (общежитиях), то на них запрет не распространяется.

Однако эксперт обращает внимание на то, что доказать вину конкретного человека будет нелегко.

- Достаточно сложно будет выявить конкретный случай, узнать, кто и где что делал, - подытожил Александр Евсеев.