2019-09-30T11:12:34+03:00
Общество

В багрец и золото одетые леса: 9 фото золотой осени в Ижевске

«Комсомолка» собрала подборку ярких фото нашего города
Софья САМОЙЛОВА
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Если спуститься вдоль по Пушкинской, можно застать кусочек осеннего буйства красок прямо в центре города. Фото: Егор Авдеев, instagram.com/eropka144Если спуститься вдоль по Пушкинской, можно застать кусочек осеннего буйства красок прямо в центре города. Фото: Егор Авдеев, instagram.com/eropka144

Еще немного, еще чуть-чуть, и свои права в Ижевске заявит зима. А пока наслаждаемся красками осени. Поскольку в суете будней заметить красоту подчас сложно, «Комсомолка» собрала для вас подборку ярких осенних фото нашего города.

Сентябрь преподнес ижевчанам сюрприз: после потепления до +20 градусов пришли первые заморозки. Фото: Наталья, instagram.com/natali_khram

Сентябрь преподнес ижевчанам сюрприз: после потепления до +20 градусов пришли первые заморозки. Фото: Наталья, instagram.com/natali_khram

Портрет в осенних листьях – неувядающая классика! Фото: Евгений Поздеев, instagram.com/izh_evgeniy_pozdeev

Портрет в осенних листьях – неувядающая классика! Фото: Евгений Поздеев, instagram.com/izh_evgeniy_pozdeev

По-летнему зеленая трава и «золотые» листья – красивый контраст! Фото: Андрей Широбоков, instagram.com/mista05

По-летнему зеленая трава и «золотые» листья – красивый контраст! Фото: Андрей Широбоков, instagram.com/mista05

И снова яркая Пушкинская. Фото: Алена Селезнева

И снова яркая Пушкинская. Фото: Алена Селезнева

Канадский клен осенью – одно из самых ярких деревьев. Фото: Алена Селезнева

Канадский клен осенью – одно из самых ярких деревьев. Фото: Алена Селезнева

Чудесный вид на набережную Ижевска Фото: Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff

Чудесный вид на набережную Ижевска Фото: Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff

Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff

Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff

Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff

Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff

ИСТОЧНИК KP.RU

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