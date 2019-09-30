В багрец и золото одетые леса: 9 фото золотой осени в Ижевске
Еще немного, еще чуть-чуть, и свои права в Ижевске заявит зима. А пока наслаждаемся красками осени. Поскольку в суете будней заметить красоту подчас сложно, «Комсомолка» собрала для вас подборку ярких осенних фото нашего города.
Сентябрь преподнес ижевчанам сюрприз: после потепления до +20 градусов пришли первые заморозки. Фото: Наталья, instagram.com/natali_khram
Портрет в осенних листьях – неувядающая классика! Фото: Евгений Поздеев, instagram.com/izh_evgeniy_pozdeev
По-летнему зеленая трава и «золотые» листья – красивый контраст! Фото: Андрей Широбоков, instagram.com/mista05
И снова яркая Пушкинская. Фото: Алена Селезнева
Канадский клен осенью – одно из самых ярких деревьев. Фото: Алена Селезнева
Чудесный вид на набережную Ижевска Фото: Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff
Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff
Алексей Кононов vk.com/konalex02 instagram.com/alexeykononofff
ИСТОЧНИК KP.RU
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