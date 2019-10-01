Пенсионерка из Ижевска, побывавшая в 30 странах: «Путешествовать недешево, но у меня есть свои секреты»

Фото предоставлено героем публикации

На интервью с журналистом 65-летняя Валентина Николаевна пришла в красном берете и с яркой сумочкой. И тут же попросила сфотографировать себя на фоне золотистой листвы на свой розовый айфон. Для «Инстаграма».

– Я подглядела «Инстаграм» у дочки. Она вечно что-то снимала, выкладывала, обсуждала «Инстаграм» с подругами, и я тоже захотела! – рассказывает ижевчанка. – Однажды просто взяла и создала аккаунт. Разобраться было нелегко: я не знала, что такое теги, локации и вообще ничего не знала. Потом попробовала использовать теги, смотрю, число подписчиков выросло. Поставила локацию – такая же история. Стало интересно! Теперь чувствую себя в «Инстаграме», как рыба в воде! Единственная проблема – чаще всего меня некому сфотографировать и я прошу об этом незнакомцев, но не все могут хорошо снять.

Ижевчанка побывала в 30 странах. Фото предоставлено героем публикации

О ХЕЙТЕРАХ

Валентина признается, с приходом «Инстаграм» в ее жизнь у пенсионерки появилось немало новых друзей. С некоторыми ижевчанка общается и в реальности.

– Но у меня и хейтеры есть: как-то я высказалась по поводу плюсов пенсионной реформы, и одна женщина со мной категорически не согласилась, перешла на оскорбления. Я даже не успела с ней объясниться, как она меня заблокировала. И такое бывает, – делится Валентина.

25-летняя дочка Валентины живет в Америке. Фото предоставлено героем публикации

О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Второе увлечение Валентины – путешествия. Ижевчанка побывала в 30 странах мира: США, Франции, Италии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Швеции, Китае, Англии, Ирландии и других.

– Путешествия – удовольствие недешевое, но у меня есть свои секреты – каждые полгода я открываю депозит в банке и кладу туда часть денег с заплаты (Валентина подрабатывает в магазине одежды. – Прим. ред.) и пенсии, моей и маминой, она у меня пожилая, ей 95 лет, и мы живем вместе. На еду в месяц я трачу примерно 10 000 руб., за квартиру плачу 5000 руб., остальное откладываю. Так каждые полгода у меня накапливается сумма на путешествия, – рассказывает Валентина. – Еще я люблю посещать ближайшие города и села: короткое путешествие, а сколько радости! Вот недавно утром я пришла на автовокзал и уехала в Дебесы! На прошлой неделе посетила Свияжск. Обожаю небольшие путешествия.

Валентина любит как большие, так и маленькие путешествия. Фото предоставлено героем публикации

- Многие пенсионеры тратят огромные суммы на своих взрослых детей. Это крайне неправильно: вы лишаете его мотивации добиться чего-то в жизни самому, преподнося все готовое, - добавляет она.

Кстати, после интервью Валентина Николаевна зашла в магазин сумок – женщина выбирала себе маленький чемодан для очередного путешествия: «Большой и средний у меня есть, маленького нет, а иногда он так нужен!».

Мой совет пенсионерам: важно жить для себя! Только так вы обретете счастье», - говорит Валентина. Фото предоставлено героем публикации

БЛИЦ:

Вы так молодо выглядите, в чем ваш секрет?

– Я оптимистка и стараюсь передавать это людям. Еще я занимаюсь скандинавской ходьбой и стараюсь каждый день проплывать километр в бассейне, много хожу пешком. Кстати, спорт дает огромный заряд бодрости!

У вас еще, наверное, огород есть…

– Раньше у нас был большой участок, дом, баня. Очень мне нравилось там отдыхать. После смерти мужа поняла, что не могу в одиночку содержать огород. Продала его и счастлива!

Валентина, есть ли такое место на планете, где вы советуете побывать каждому?

– Для меня такое место – Лондон. Он настолько подходит мне по ритму жизни, что влюбилась в него моментально! Очень красивый, с богатой историей, при этом такой разный и колоритный!

Что посоветуете, чтобы сэкономить в путешествии?

– Я всегда селюсь в недорогих отелях. Важно, чтобы в отеле был включен в стоимость завтрак: это очень удобно. А если в отеле есть кухня, на которой можно что-то приготовить, то это вообще идеальный вариант! Еще я не пропускаю выгодных предложений. Однажды купила билеты в обе стороны в Милан за 8000 рублей.