Дом или квартира: что предпочитают ижевчане?

В Удмуртии вырос объем строительства частных домов на 56%. Вместе с ним поднялись и цены на загородную недвижимость, пишет «Коммерсантъ - Удмуртия». Значит ли это, что ижевчане готовы перебраться за город и променять динамичную жизнь на тишину и покой? Чтобы это выяснить, «Комсомолка» изучила мнения экспертов.

На смену кризису

Сейчас, в 2019 году, пережив кризис 2014-2015 годов, жители могут себе позволить покупку дома. Однако с растущим интересом к загородной недвижимости повышается и количество предложений.

- Не было бы затоваривания, не было бы и кризиса. Потребители не имеют средств на приобретение жилья, в итоге предложений на рынке больше, чем спроса, - отметил в беседе с «Коммерсантъ - Удмуртия» директор агентства недвижимости «Ракета» Кирилл Тарнопович.

Другой, более оптимистичной позиции придерживается Александра Писмерова - специалист по продаже загородной недвижимости в коттеджном поселке «Европа».

- Сейчас происходит подъем рынка. Люди поняли, что свой дом - это реально. Спрос рождает предложение, появилось больше застройщиков, - поделилась Александра.

Причиной подъема спроса на загородную недвижимость стал и рост тарифов ЖКХ в городе. При покупке дома собственники смогут экономить около 50 тыс. рублей в год.

Для семей с детьми

Ранее загородные дома в основном приобретали люди старше 45-50 лет. Сейчас на них обратили внимание семьи с маленькими детьми. Это может быть связано с предоставлением земельных участков многодетным семьям с возможностью вложить в строительство материнский капитал.

«Нет» домам в черте города

В черте Ижевска частные дома не пользуются популярностью из-за непонятных перспектив развития, небольших участков и плохой экологии. Жители предпочитают приобретать недвижимость в 9-15 км от города. Популярностью пользуются следующие направления: Сарапульский тракт, Славянское шоссе и Завьяловский район.

Тенденции развития

Эксперты считают, что спрос на загородную недвижимость в ближайшие 5 лет будет расти.

- Частные застройщики начнут испытывать сложности в конкуренции с крупными игроками по причине сильной разницы в имеющихся ресурсах. Высокотехнологичные компании с четко выстроенными бизнес-процессами и высокой степенью автоматизации займут лидирующие позиции на рынке, - рассказал Александр Регнер, директор по развитию бизнеса строительной компании «Таймас-групп».

Посчитаем!

«Эконом» сегмент предлагает готовый дом с участком от 1,8 млн до 2,5 млн рублей.

Средний сегмент - около 3 млн рублей. Этот вариант пользуется наибольшей популярностью у жителей Удмуртии.

Спрос на элитные дома не растет и не падает: он всегда одинаков, вне зависимости от экономической ситуации. Стоимость участка начинается от 2 млн рублей, а дома - от 5 млн рублей. Сюда входит индивидуальный проект, строительство жилья «под ключ», ландшафтный дизайн и другое.

Наличные, кредит и трейд-ин

Приобрести дом будущие собственники могут тремя способами: наличными деньгами, с помощью ипотечного кредитования, рассрочки от застройщика и трейд-ин.

Последний способ позволяет обменять квартиру на новый дом. Собственники могут спокойно жить в квартире, пока загородное жилье строится. Получается равноценный обмен.