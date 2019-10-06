Какая погода ждет ижевчан на предстоящей неделе

В ближайшую неделю в Ижевске ожидается прохладная погода, временами пройдет снег с дождем. Средняя температура днем не поднимется выше +7 градусов, ночью +6 градусов.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 7 октября еще будет тепло - днем температура составит +15…+17 градусов, ночью +8…+12 градусов, малооблачно без осадков.

8 октября, во вторник, температура днем +6…+7 градусов, ночью +2 градуса, возможен снег.

9 октября, в среду, температура днем +3 градуса, ночью 0…+1 градусов, весь день небольшой снег.

10 октября, в четверг, температура днем +5…+6 градусов, ночью +5 градусов, утром возможен снег, вечером дождь.

11 октября, в пятницу, температура днем +9 градусов, ночью +6…+7 градусов, весь день небольшой снег.

12 октября, в субботу, температура днем +7…+8 градусов, ночью +4 градуса, весь день дождь.

13 октября, в воскресенье, температура днем +7…+8 градусов, ночью +5 градусов, небольшой дождь.